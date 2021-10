Recensione What If...? Episodio 9: il finale di stagione

What If…? conclude la sua prima stagione con l’episodio 9 su Disney Plus e una gran confusione narrativa. Ecco la nostra recensione di What If…? Episodio 9

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: A.C. Bradley. DURATA: 9 episodi, 34 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 6 ottobre 2021.

La nostra recensione di What If…? si concentra sull’episodio 9 ovvero il finale di stagione di questa mini serie animata Marvel disponibile su Disney Plus. Dopo due mesi circa di visione e più bassi che alti nella qualità degli episodi, il finale di stagione mette insieme tutti i pezzi antologici creando un filo conduttore. La recensione di questo episodio, deve inevitabilmente tirare le fila della stagione intera, ragionando l’impatto che questo ha avuto su quello che è stato visto fino ad ora.

Dopo il penultimo episodio, avevamo previsto che il finale di stagione avrebbe ripreso le trame degli episodi precedenti, senza manifestare una certa delusione da una decisione di sceneggiatura che è parsa poco ragionata. La serie si è presentata fin da subito come antologica, per poi spiazzarci con un Osservatore che anziché presentarci gli universi ipotetici come al solito, ne diventa protagonista.

I guardiani del Multiverso | Recensione What If…? episodio 9

L’osservatore interviene nella trama, richiamando tutti i personaggi che abbiamo visto nei mondi alternativi per creare una squadra in grado di combattere Ultron. La squadra è composta da quelli che vengono chiamati I guardiani del Multiverso e sono Peggy Carter nei panni di Captain Carter, T’Challa come Star Lord, Killmonger con l’armatura di Tony Stark, Dr Strange, Thor spensierato e superficiale, Gamora e Natasha. Assurdo pensare come questi personaggi insieme possano davvero ottenere qualcosa, infatti questo è il primo passaggio scricchiolante della puntata, oltre che l’inserimento di Gamora all’interno del Multiverso. Il suo inserimento appare totalmente improvvisato, poco supportato da quello che abbiamo visto nelle precedenti ipotesi.

Il momento in cui affrontano Ultron è quello più interessante della puntata: le scene d’azione sono le meglio riuscite, dinamiche veloci e molto varie, mettendo in gioco tutti i personaggi con le loro armi e le loro mosse. Sicuramente un passaggio di questo tipo è molto apprezzato in puntate che avevano sì, azione, ma fine a sé stessa che non portava ad uno scopo preciso.

Dal punto di vista della tensione narrativa e del ritmo, sicuramente questo episodio funziona, perché acquisisce una trama, ha tanti personaggi che si intersecano, un nemico ben preciso e tanta azione. Quello che lascia senso di spaesamento è come si inserisce in tutto quello che è stato visto fino ad ora: le discrepanze di trama e di riferimento con il fumetto Marvel e i film sono evidenti e lasciano strascichi ogni minuto di percorrenza della storia.

I personaggi che salvano la situazione | Recensione What If…? episodio 9

Quello che abbiamo sempre detto sui difetti di sceneggiatura nel corso delle nostre recensioni, raggiunge il suo apice in questo finale, dimostrando che non sono state fatte correzioni di tipo.

Per quanto riguarda questi eroi in nuove vesti, sicuramente spicca di nuovo Captain Carter, che con la sua personalità è in grado sempre di reggere la narrazione anche sa sola e sicuramente Dr Strange. La recensione positiva sul quarto episodio acquisisce qui un ulteriore significato: si tratta dell’episodio sicuramente meglio riuscito, più emozionante, con più contenuti e anche il più coraggioso. E anche il suo personaggio dark, convince e conquista in questo finale.

Conclusione

Questo episodio 9 di What If…? ha in parte confermato i difetti di questa prima stagione, in parte ha cercato di salvarla. Il salvataggio è stato il tentativo di trama orizzontale e di plot twist che ha reso la narrazione sicuramente più accattivante nel finale perché ha incuriosito, ma non perché ci sia stato un lavoro di fino nella sceneggiatura. Nel complesso, sicuramente questo What If…? è una serie dimenticabile, che aveva sicuramente il potenziale di poter stupire e divertire, ma ha in parte annoiato e in parte fatto dei gran pasticci di narrazione.

Nel suo finale fa intuire che ci sarà anche una seconda stagione, in cui probabilmente potremo vedere i personaggi che sono stati ignorati o male trattati, primo tra tutti, Tony Stark. A questo punto, la seconda stagione ha un’enorme responsabilità: quella di correggere il tiro e di sistemare difetti di sceneggiatura e regia che sono facili da individuare.

6 Un episodio che non riesce a salvare la stagione Punti a favore Scene d'azione

Scene d'azione Captain Carter e Dr Strange Punti a sfavore Ancora più discrepanze narrative

Ancora più discrepanze narrative Sceneggiatura confusionaria

