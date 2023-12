Bridgerton, la showrunner spiega la decisione di saltare la storia di Benedict

La showrunner di Bridgerton ha deciso di spiegare come mai si è deciso di saltare la vicenda di Benedict e, quindi, passare direttamente alla storia di Colin e Penelope

Con l’annuncio della terza stagione di Bridgerton, il pubblico era convinto che si sarebbe continuato a seguire la linea dei romanzi, perciò tutti si aspettavano l’adattamento per il piccolo schermo del terzo romanzo della saga di Julia Quinn, La Proposta di un Gentiluomo, ovvero la storia di Benedict. Infatti, le prime due stagioni della serie avevano seguito esattamente lo stesso ordine dei libri ai quali la serie è ispirata. Il primo capitolo ha raccontato la storia di Daphne e il secondo si è invece concentrato sulla vicenda che vede protagonista il visconte Anthony. Continuando a seguire questa modalità, la terza stagione di Bridgerton avrebbe dovuto ruotare attorno a Benedict, il secondo dei fratelli della famiglia, tuttavia è stato deciso di fare diversamente. Come ben sappiamo, infatti, i protagonisti della terza stagione della serie saranno Penelope e Colin. Perciò la prossima stagione di Bridgerton sarà l’adattamento del quarto romanzo della serie, Un Uomo da Conquistare.

La showrunner spiega perché si è deciso di saltare il capitolo dedicato a Benedict

Tutti sono chiesti come mai per la terza stagione di Bridgerton si sia scelto di saltare la storia di Benedict. Jess Bromnell, showrunner della serie, ha deciso di rispondere a tale interrogativo:

Abbiamo trascorso due stagioni conoscendo bene Pen e Colin. Abbiamo assistito alla cotta di Pen e visto quanto Colin sia ignaro di ciò. Questa dinamica può essere esplorata solo per un certo periodo prima che qualcosa debba cambiare. Questo ci sembrava davvero il momento giusto per approfondire ciò che è stato preparato per loro.

Ma ciò non vuol dire che Benedict non avrà prima o poi la sua stagione, infatti la Bromnell ha poi aggiunto:

È un personaggio così divertente e uno dei preferiti dai fan, che siamo davvero entusiasti di giocare con lui per un po’ e permettergli di divertirsi prima di sistemarsi.

Ovviamente oltre che per Colin e Penelope ci sarà comunque spazio per approfondire la storia degli altri fratelli Bridgerton, compreso il povero Benedict. E a voi è piaciuta l’idea dei creatori di Bridgerton di saltare la storia di Benedict e di passare direttamente alla storia di Penelope e Colin? Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

