Maserati MC20 Club Italia: un appassionato omaggio al tridente

Il Club Italia ha finalmente presentato la sua nuova creatura, proposta in un’edizione numerata ed esclusiva per i soci. La Maserati MC20 Club Italia è un autentico purosangue in abito da sera, connubio perfetto tra eleganza e prestazioni. Quali sono le sue particolarità? Scopriamole subito!

Un concentrato di dettagli raffinati e soluzioni performanti, la nuovissima Maserati MC20 Club Italia è stata presentata il 15 dicembre nello storico stabilimento Maserati di Modena e poi fotografata a Bologna davanti alla iconica statua del Nettuno. Potente, esclusiva e rifinita ad arte, è stata molto attesa e desiderata dai pochi fortunati che potranno godere delle emozioni che solo un’automobile di questo livello sa regalare.

Questo allestimento non rappresenta un semplice esercizio di personalizzazione, ma mira ad esaltare l’estetica della MC20 in chiave ancor più grintosa ed elegante, con uno spirito spiccatamente italiano. Club Italia del resto, non poteva perdere l’occasione di aggiungere le sue gradevoli note stilistiche ad una vettura che rappresenta un punto di riferimento del settore a livello internazionale.

Maserati MC20 Club Italia: un’emozione che parla italiano

La Maserati MC20 rappresenta la nuova idea di berlinetta italiana, ispirata alla lunga e gloriosa storia delle competizioni del Marchio e dotata di tutte le più innovative tecnologie derivate direttamente dal mondo delle corse. Un felice connubio tra passato e presente che trovano il loro punto d’incontro ideale, creando una vettura dalla personalità senza tempo.

L’elegante carrozzeria, con una grande presa d’aria anteriore ornata dal tridente, non fa che rimarcare come la MC20 sia la diretta e legittima discendente delle più importanti Maserati del passato, alle quali si ispira senza per questo dover sacrificare la sua grande carica di innovazione. Il resto della magia è merito della potenza del generoso motore V6 Nettuno, studiato per garantire prestazioni di primissimo livello unitamente ad una grande fruibilità in ogni tipo di condizione di guida.

Il tocco di Club Italia: una dedica al tridente

Il dipartimento di personalizzazione Maserati Fuoriserie ha permesso di aggiungere un nuovo capitolo alle esclusive collaborazioni ufficiali tra il Club e i più rinomati costruttori italiani, dopo le esaltanti esperienze con Lancia, Fiat, Alfa Romeo e Dallara. Il progetto Maserati MC20 Club Italia ha preso vita grazie ad una stretta cooperazione con il centro stile della casa: ogni dettaglio della serie speciale è stato rivisitato per celebrare sia la storia del tridente che quella del Club.

Di conseguenza, il colore prescelto per la carrozzeria è un profondo e scintillante blu notte ‘Trofeo’, esaltato da una fascia verde smeraldo che contorna la presa d’aria frontale: una gradevole nota stilistica, suggerita da Stefano Macaluso (presidente del Club Italia), che celebra la livrea delle più iconiche Maserati da corsa degli anni ’50. Oltre a ciò è possibile apprezzare anche delle sottili linee rosse, che separano delicatamente le differenti aree cromatiche della vettura e ne sottolineano con discrezione alcuni tratti estetici.

Un concentrato di ricercata eleganza, sia fuori che internamente

All’interno della Maserati MC20 Club Italia si fanno notare in particolar modo i sedili dall’aspetto corsaiolo realizzati in alcantara, decorati da cuciture verdi e recanti lo stemma del Club Italia. Ispezionando il vano motore si possono poi apprezzare altri raffinati dettagli quali l’esclusiva copertura motore in carbonio blu e una elegante placchetta con il numero di serie e il nome del socio proprietario.

Il nome viene riproposto anche a mezzo di incisione sul battitacco del lato guida, mentre esternamente ritroviamo ancora una volta il logo del Club Italia, riprodotto su due stemmi smaltati apposti sulle fiancate della vettura. La Maserati MC20 Club Italia è proposta sia in versione coupé che in versione Cielo, caratterizzata dal tetto asportabile. La vettura è riservata in numero limitato ai soci del Club, per la gioia degli iscritti e di tutti coloro che avranno la fortuna di vederne sfrecciare un esemplare su strada.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.