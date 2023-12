Recensione What If…? 2 episodio 3: Natale duro a morire

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 3

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

È la Vigilia e Happy Hogan, che interpreta il responsabile della sicurezza della Stark, sta preparando tutto per la festa di Natale che si terrà in serata, mentre JARVIS è messo offline per un aggiornamento. La situazione non sembvra particolarmente allarmante, sennonché Justin Hammer, il famoso avversario di Ironman, in questo universo ha avuto molto più tempo per pianificare la sua vendetta contro Tony Stark. Intrufolatosi nella Stark Tower con l’intento di distruggere i Vendicatori ed acquisire superpoteri grazie al sangue di Hulk, l’unico rimasto a poter salvare la situazione è Happy Hogan, che accidentalmente si inietta lui stesso il siero ai raggi gamma, diventando di fatto Hulk Hogan.

Un altro Hulk | Recensione What If…? 2 episodio 3

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel terzo episodio della seconda stagione c’è un vero e proprio Christmas Special, con gli Avengers intenti a godersi il Natale. In realtà si tratta di un qualcosa di già fatto, e in questo caso l’episodio è sì divertente, ma forse fa un passo indietro rispetto ai primi due, anche perché riesce difficile credere che i suoi protagonisti avranno un ruolo nel complesso disegno della stagione. Lo speciale natalizio presenta tutti i canoni e le caratteristiche estetiche che non sono nuove in casa Marvel, ma è impossibile non pensare al confronto con un altro speciale – l’Holiday Special di Guardiani della Galassia, diretto da James Gunn – che acquisiva tutt’altro peso, anche dal punto di vista cromatico.

Die Hard è un film natalizio | Recensione What If…? 2 episodio 3

Restano comunque numerosi punti positivi di questo episodio, a partire dalla animazione grafica come sempre di livello ottimo. Esteticamente parlando, la trasformazione in un Hulk viola è particolare: la metamorfosi una parte per volta consente di affrontare il rapporto che c’è tra il personaggio e la sua versione supereroistica, soprattutto nelle prime fasi di familiarizzazione con il super potere, cosa mai fatta prima. Le citazioni pop sono sempre innumerevoli, il che è un bene e un male allo stesso tempo, perché troppo spesso si cerca l’attenzione dello spettatore attirandolo con ami fin troppo riconoscibili. Ed ancora il tributo a un controverso film natalizio, Die Hard, è sicuramente degno di nota e anche un’ottima idea di partenza. Tuttavia resta tale nello sviluppo della storia che è intrisa di un’ironia che può anche far sorridere ma che viene reiterata in maniera anche troppo insistente.

Insomma, la più classica delle puntate di transizione che probabilmente non lascerà nulla nel complesso e che, nella sua cornice, non ha alcun elemento nuovo da portare sullo schermo: appare chiaro che alla Marvel basti omaggiare questo o quel personaggio, con qualche citazione a classici natalizi e accontentandosi di portare sullo schermo il volto animato dei supereroi preferiti dagli spettatori. Potevamo però aspettarci di più.

7 Hulk Hogan Punti a favore Grafiche (nelle citazioni ad altri film soprattutto) ottime

Grafiche (nelle citazioni ad altri film soprattutto) ottime Esplora un nuovo modo di trasformarsi in Hulk Punti a sfavore Dà l'idea di uno sterile riempitivo

