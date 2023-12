Recensione What If…? 2 episodio 4: Tony eroe dei due mondi

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 4

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Alla fine della battaglia di New York, Tony Stark riesce a deviare il missile nucleare verso la nave madre dei Chitauri, ma non fa in tempo a ricadere all’interno del portale interdimensionale per tornare sulla Terra. Superstite a un periodo di smarrimento nello spazio, viene recuperato e trasportato sul pianeta Sakaar, dove viene ospitato dal Gran Maestro (Jeff Goldblum) e assiste ai sanguinosi giochi da costui organizzati. Vorrebbe tornare sulla Terra al più presto, ma si rende conto che non può farlo se prima non destituisce il sovrano di quel pianeta, la cui popolazione è oramai stanca del regime di oppressione che vive.

Tony Stark, fulcro del cambiamento | Recensione What If…? 2 episodio 4

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel quarto episodio della seconda stagione il protagonista è Tony Stark, che ben prima di salvare tutto l’universo in Avengers: Endgame, diviene un eroe non solo in Terra ma anche nello spazio, sfidando il Gran Maestro al suo stesso gioco. Ricordiamo che il motivo per cui il Gran Maestro è chiamato tale è proprio la sua abilità nei giochi, da lui studiati per millenni e numerosissimi mondi diversi. L’espediente della gara tuttavia non è l’elemento centrale della trama, piuttosto articolata intorno a quello che sarebbe successo se un giovane Iron Man, appena dopo essersi sacrificato per salvare la Terra, si fosse ritrovato in un nuovo mondo, e soprattutto con nuove persone, da salvare.

La prospettiva è interessante, perché in questo episodio non solo c’è l’azione, ma anche l’analisi di quello che una fonte d’ispirazione per molti versi atipica, come il Tony Stark ormai del tutto redento ma dall’animo quantomeno burrascoso, può influenzare altre persone, e in particolare due donne il cui ruolo è stato centrale nella scorsa stagione di What If…? e potrebbe essere centrale in questa: Gamora e Valchiria.

Intreccio tra passato e presente | Recensione What If…? 2 episodio 4

L’episodio riprende la più complessa trama che lega la serie nella sua interezza e si intreccia con la stagione 1: Gamora è sì una dei Guardiani del multiverso, ma qual è il suo passato? Questo episodio ci spiega che, come con molti eroi del Marvel Cinematic Universe, la sua trasformazione è dovuta all’incontro con Iron Man, che in modo sempre non convenzionale riesce ad essere una fonte d’ispirazione per tutti con un semplicissimo motto da campeggio: lascia il posto meglio di come l’hai trovato. In questo episodio gli eventi ricalcano sostanzialmente quelli di Thor: Ragnarok: Valchiria trova però in questo caso non in Thor, ma in Tony Stark, una motivazione per diventare un’eroina.

In buona sostanza l’episodio è ampiamente positivo. Forse l’animazione grafica fa un piccolo passo indietro rispetto ai precedenti, non tanto perché manchi di qualità, ma piuttosto perché vorrebbe fare troppo tra esplosioni, inseguimenti e scene d’azione sfrenata. D’altro canto Tony Stark ruba la scena anche se personaggio animato, lasciando alle spalle una Sakaar migliore e un episodio sicuramente ottimo e con probabili ripercussioni sulla trama della stagione.

8.5 Iron Man spaziale Punti a favore L'eroismo di Tony Stark, centrale in ogni realtà

L'eroismo di Tony Stark, centrale in ogni realtà L'intreccio con la precedente stagione Punti a sfavore Grafica forse sottotono rispetto ai precedenti episodi

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.