Recensione What If…? 2 episodio 2: generazioni di Avengers

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Peter Quill è solo un bambino ma incontra Ego, il pianeta vivente e suo padre. Cosa sarebbe successo se una minaccia intergalattica si fosse scagliata sulla terra decenni prima di Thanos? Questa è la domanda che si pone l’episodio della serie su Disney+ What If…? nel secondo episodio. La risposta coinvolge sia la storia degli Avengers che quella dei Guardiani della Galassia.

Avengers: una generazione precedente | Recensione What If…? 2 episodio 2

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel secondo episodio della seconda stagione il protagonista è ancora una volta un futuro Guardiano, Peter Quill, che non viene adottato da Yondu bensì consegnato dopo il suo rapimento a Ego, che ne plasma la mente facendolo diventare un’arma per la conquista della Terra. La nuova minaccia costringe a riunirsi Howard Stark, T’Chaka, Hank Pym, il Soldato d’inverno e Peggy Carter.

Una prospettiva che, in realtà, si presenta quasi come un nostalgico riferimento a quella che è la squadra degli Avengers che il pubblico ha avuto modo di conoscere attraverso il mondo dei fumetti per quasi 80 anni, raccontando dinamiche, eroi e realtà socio-politiche che erano profondamente legate agli eventi storici che si svolgevano nel momento in cui quelle venivano scritte i fumetti.

Un tuffo nel passato | Recensione What If…? 2 episodio 2

L’episodio su conferma nell’alto livello del primo e per molti aspetti prosegue un fil rouge che potrebbe portare a un epilogo di stagione che collega più episodi. Continua lo sviluppo nel tempo di una storia, in questo caso nel passato, e continuano a esserci innumerevoli citazioni, anche se a stessi film Marvel. L’autoreferenzialità porta a concludere che, pur cambiando i fattori, gli Avengers sarebbero comunque continuati a essere i protettori della Terra e sempre vincenti.

Nonostante l’inizio non convenzionale e la deviazione presa dalla storia di Peter, la conclusione è sempre la stessa: incanalando il potere, il giovane riesce a distruggere la forma fisica di Ego, dopo aver scoperto l’omicidio di sua madre. Gli ultimi minuti dell’episodio dove tutti i membri della squadra si ritrovano a casa di Hank, seduti a tavola pronti a condividere un pranzo in famiglia, ricorda nella sensazione di unione, le tante scena di quotidianità all’Avengers Campound che si sono viste nei film dell’MCU. Un team che, per raggiungere il massimo della propria forza non ha bisogno di superpoteri particolari.

8.5 Un'altra generazione di Avengers Punti a favore Il punto di vista originale sugli anni 80 Punti a sfavore Poca originalità negli esiti dello sconto

