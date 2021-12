Recensione Hawkeye: episodio 5 – Ronin

Con il quinto episodio Hawkeye si conferma una serie piena di colpi di scena, anche negli episodi più introspettivi

TITOLO ORIGINALE: Hawkeye. GENERE: Miniserie TV. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James, Alaqua Cox, Florence Pugh. DURATA EPISODI: 45 minuti. PROUZIONE: Marvel Studios. USCITA: 24 novembre 2021 su Disney+.

Manca solo un episodio per la fine della prima stagione di Hawkeye e continuano a venire introdotti personaggi nuovi. È confermata sempre di più la teoria che lo scopo di questa serie all’interno dell’universo Marvel sia proprio a presentazione di tali personaggi.

Quest’ultimo è stato un episodio puntato alle rivelazioni, ci fa scoprire sempre più dei personaggi già in ballo e ne introduce uno molto atteso sul finale, lasciando il solito cliff-hanger che fa sembrare la puntata sempre troppo breve, malgrado superi i 45 minuti di final cut.

Ronin è un episodio che sceglie di dare forza ai personaggi, costretti, attraverso i dialoghi, ad affrontare le tematiche più importanti della serie: cosa vuol dire essere un eroe, fidarsi di qualcuno, scegliere la propria strada, chiedendosi se sia giusto seguire i propri idoli e i propri modelli di vita. Perché, in fondo, ogni supereroe è anche un essere umano. In questo modo la storia compie passi avanti, senza però dare la sensazione di filler non necessario.

Momenti chiave

Tutti i protagonisti della storia hanno di fronte a loro un percorso che sembra delineato e li tiene imprigionati in qualche modo. Si tratta di una strada da percorrere quasi ad occhi chiusi, ma è proprio in questi quaranta minuti che, in un modo o nell’altro, ognuno di loro sarà obbligato a cambiare prospettiva e punto di vista, a compiere una scelta soprattutto.

Uno degli eventi chiave di questo episodio è stato il confronto tra Yelena, entrata in scena alla fine dello scorso episodio, e Kate mettendo in risalto come siano due personalità completamente diverse, ma, ad ogni modo, due personaggi che, hanno bisogno di misurarsi in combattimento per trovare una parte di identità. Ma, c’è anche un’altra combattente che viene messa in evidenza in quest’episodio: la villain Echo, che, soprattutto nel finale di puntata, dovrà mettere in discussione alcuni suoi pensieri e dogmi che la stavano spingendo ad agire in un certo modo.

In conclusione

Questo quinto episodio di Hawkeye torna ad essere all’insegna del movimento, e mescola un po’ le carte in tavole, aggiungendo anche un paio di assi da un altro mazzo. Sotto il punto di vista degli spunti narrativi parliamo di un episodio abbastanza pieno, e che introduce un finale di stagione che sarà comunque all’altezza delle aspettative.

