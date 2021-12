Quale sarà lo scopo della serie Hawkeye all’interno del Marvel Cinematic Universe? Per il momento sembra concentrarsi sulla presentazione di nuovi personaggi

A causa dell’emergenza sanitaria di covid-19 molte delle uscite cinematografiche Marvel hanno subito dei rimandi, ma comunque questa fantastica casa di produzione non ha voluto lasciare i suoi fan a digiuno, perciò le serie televisive sono comunque state messe online sulla piattaforma Disney+.

Ovviamente fin dall’inizio del sodalizio Marvel/Disney, è stato deciso che le serie prodotte a partire da WandaVision sarebbero state parte integrante dell’universo MCU e già una piccola dimostrazione la si è avuta nella scena post-credit di Black Widow dove si vede il personaggio della Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, già presentata in The Falcon and the Winter Soldier, ed è proprio in quella scena che anticipava il ritorno di Yelena Belova nella serie dedicata ad Occhio di Falco, perché cercava di convincere la giovane Belova della colpevolezza di Clint Barton nella morte della sorella.

Solo che ci troviamo a metà della serie Hawkeye e Yelena non si è ancora palesata. Ci sono già troppi possibili villain in questa serie.

Cosa abbiamo visto finora

Si tratta di una miniserie di sei episodi e sembra approfondire più che altro il passato di Occhio di Falco nei panni di Ronin. La serie infatti svela che a parte sua moglie Laura, l’enigmatica Valentina Allegra de la Fontaine, e i suoi compagni Avengers, il mondo in generale non ha idea che Ronin e Occhio di Falco siano lo stesso uomo sotto la maschera. Persino i suoi figli ignorano la violenta verità.

Eppure sembra che questa serie sia proprio la chiave per l’introduzione, non solo del personaggio di Kate Bishop, la quale, siamo tutti quasi sicuri che farà parte degli Young Avengers (dei quali si sente la presenza nell’aria già dopo il finale di WandaVision), ma anche di nuovi villain come Eco, presentata in quest’ultimo episodio. In questi episodi ha fatto la sua comparsa anche un membro della Mafia a cui gli altri criminali si riferiscono come “Kazi”, che potrebbe essere Kazimierz Kazimierczak direttamente dai fumetti di Occhio di Falco di Matt Fraction. Oltre a Kazi, c’è un altro membro familiare della mafia della tuta da ginnastica in agguato in Occhio di Falco. Il “capo turno” viene chiamato “Ivan” dai suoi amici, e questo tizio è quasi certamente l’Ivan Banionis del MCU, il leader dei Dracula in tuta della Marvel comics.

Che questa miniserie sia il pretesto per introduzioni di personaggi vari? Anche perché a livello di avanzamento della macrotrama MCU sembra che si muova più sul passato che sul presente, e l’unico progresso sembra essere fatto dai nuovi personaggi introdotti, non da Clint.

E voi cosa ne pensate? Quale sarà l’impatto di Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe? State seguendo la serie?

