Recensione Trifo Ollie: il robot aspirapolvere-sorvegliante

Trifo Ollie si propone come un robot aspirapolvere pensato per i nostri amici a 4 zampe; se ci ha convinti o meno, però, lo scoprirete solo nel corso di questa recensione

Di robot aspirapolvere tuttoteK ne ha già visti passare tanti. Tra i marchi già trattati c’è, per l’appunto, proprio Trifo. Questa è un’azienda abbastanza giovane, che vede la sua nascita nel 2016 e che, nei suoi prodotti, punta a un target specifico: i possessori di animali domestici.

Partendo da questo presupposto, Trifo Ollie non è venduto come il classico robot aspirapolvere. Nel bundle sono inclusi degli accessori per i nostri animali domestici. Ollie promette, inoltre, di salvaguardare questi ultimi grazie alla sua IA. Passiamo, quindi, alla recensione completa per capire se il nuovo prodotto dell’azienda risulta valido, evidenziando pro e contro.

Contenuto della confezione – Recensione Trifo Ollie

Già dalla confezione appare la natura da “amante degli animali” di questo prodotto. Il packaging è curato molto bene, ma cosa contiene? Beh, innanzitutto (ovviamente) il robot aspirapolvere con al disotto la classica spazzola già innestata. Possiamo poi trovare la base di ricarica con alimentatore. Passiamo poi agli accessori per i nostri animali: una spazzola pensata per l’aspirazione del pelo e un accessorio nel quale è possibile inserire del profumo (incluso in confezione) e che funge anche da laser per far divertire cani o gatti. Non mancano i classici libretti di istruzioni (è presente la lingua italiana), chiari a guidarci nei primi passi e nella sostituzione delle varie componenti, oltre che nella risoluzione delle problematiche più comuni.

Scheda tecnica

Dimensioni robot: 360mm di diametro per 84mm di altezza

Dimensioni base: 140mm in larghezza, per 72mm in altezza e 140mm in profondità

Potenza aspirazione: 4000Pa

Videocamera HD 1080p con modalità notturna

Capacità pattumiera: 600ml

Rilevamento tappeto: sì

Sistema di navigazione: doppia SLAM

Sensore di profondità ToF

Filtro HEPA

Filtro carboni attivi

Possibilità di gestirlo attraverso Google Home o Alexa

Design e costruzione – Recensione Trifo Ollie

Uno degli aspetti che più convince senza neppur testare l’aspirapolvere è la sua estetica. Ollie è caratterizzato da una colorazione completamente nera, con il coperchio di un dorato satinato con il logo dell’azienda. Dal punto di vista del design, ci è davvero piaciuto. Anche la base ospita le medesime colorazioni in una plastica lucida.

Parlando di costruzione, Ollie è composto quasi totalmente in plastica. Sul davanti abbiamo una sezione ammortizzata con un piccolo profilino in gomma. Questo permette di preservare il prodotto nel momento in cui sbatte contro i muri o altre superfici. Il fronte ospita anche la videocamera e i sensori volti alla mappatura. Sul lato superiore c’è il coperchio, oltre al tasto per l’accensione/spegnimento e quello per inviare l’aspirapolvere alla base. Sollevato il coperchio troveremo il serbatoio da 600ml facilmente estraibile cliccando un solo pulsante. Oltre a questo, è presente il tasto per il WiFi (con led annesso) e quello per il reset.

Il lato inferiore è simile alla maggior parte dei robot aspirapolvere in circolazione. Qui troviamo la spazzola rotante (che può essere sostituita da quella in gomma), le due ruote motrici, la piccola ruota che permette di virare, i sensori per far evitare al robot di cadere nel caso andasse incontro a scale, la spazzola rotante per pulire gli angoli e i pin per la ricarica.

Come anticipato in precedenza, c’è la possibilità di installare il puntatore laser/profumatore. Oltre ad agganciarlo su un lato, dovremo applicarci un piccolo adesivo in feltro, in modo da ancorarlo al meglio. Testando questo accessorio ci siamo accorti di come, urtando con le superfici, tendesse a cadere. In realtà non si è rivelato poi così utile. A meno che non vogliate usarlo in modo stand-alone per far divertire i vostri animali, probabilmente rimarrà nel cassetto a prendere polvere.

I primi passi – Recensione Trifo Ollie

L’installazione del robot è stata davvero semplice. Basterà seguire i passaggi presenti nella guida, installare l’app Trifo Home, connettere il tutto al WiFi di casa e far mappare il piano. Per la prima mappatura, vi consigliamo di eliminare quanti più ostacoli possibili, in modo che il robot possa generare una piantina virtuale priva di interferenze. Per quanto concerne la base, questa è davvero minuta e ci permetterà di posizionarla anche in spazi ristretti; l’importante è che ci sia abbastanza spazio affinché il robot ci arrivi e ci si posizioni sopra. Una volta mappato il piano, potremo andare ad assegnare un nome alle stanze, già divise in varie colorazioni grazie all’AI del robot.

Tutte le operazioni sono effettuabili dall’app. Potremo controllare il robot manualmente, gestire l’intensità di aspirazione, modificare la mappa impostando aree vietate alla pulizia, avviare video ed effettuare foto, ma anche impostare delle funzioni, come la pulizia sotto i mobili e programmare la pulizia in base al giorno e all’ora. Potremo anche controllare vari parametri, come la batteria residua, il tempo di pulizia, la superfice da pulire (anche grazie alla mappa che si aggiorna in base a dove il robot è già passato) e vedere lo stato di usura delle componenti.

Riguardo all’interazione con i nostri animali, la videocamera ci viene incontro. Attraverso quest’ultima potremo dare un’occhiata alla nostra palla di pelo, oltre a parlare attraverso il microfono dello smartphone e lo speaker del robot. Grazie alla videocamera, inoltre, potremo impostare il rilevamento del movimento. In caso di pulizia, quindi, Ollie ci invierà un’istantanea di ciò che ha visualizzato, oltre ad evitare animali o persone.

Dopo la prima scansione, ci è capitato un piccolo problema: la stazione di ricarica appariva in un altro punto della mappa e questo ha fatto sì che il robot scambiasse le varie stanze, non riuscendo a tornare alla base di ricarica. Siamo stati quindi costretti a ri-effettuare una pulizia totale per reimpostare la mappa.

Utilizzo effettivo – Recensione Trifo Ollie

Il nostro utilizzo ha visto il robot impegnato in un piano di circa 115 metri quadrati e 6 stanze differenti. Parlando delle sue capacità di aspirazione, è indubbio che il prodotto sia qualitativo. In casa non ho animali domestici ma ho un fratello che di mestiere fa il barbiere e penso che sia equiparabile (se non di potenza maggiore) per quantità di pelo sparsa per casa. Impostando il robot a potenza “Turbo – pulisci capelli” (che è la penultima disponibile), la pulizia è davvero impeccabile. Sotto questo punto di vista, quindi, nulla da dire. Con questa potenza impostata è riuscito a pulire per ben 121 minuti una superficie di 112 metri quadri, prima di ritornare alla base per ricaricarsi partendo, ovviamente, dal 100% di batteria e arrivando più o meno al 15%.

Abbiamo testato affondo le due spazzole. Mentre quella classica è ottima per numerosi scenari, tra cui la pulizia di tappeti che vengono riconosciuti in automatico (su cui il robot aumenta la potenza di aspirazione), abbiamo apprezzato particolarmente la spazzola in gomma. Questa è un’aggiunta davvero interessante dato che permetterà ai peli/capelli di finire direttamente nel serbatoio senza che questi si aggroviglino alla spazzola. Per quanto concerne la quantità di sporco prelevato, abbiamo constatato l’inserto in gomma riesce a trattenerne un po’ di più e richiede meno manutenzione poiché non vi è nessuna spazzola rotante dalla quale togliere lo sporco.

Riguardo alle varie feature disponibili in app, invece, abbiamo qualche appunto da fare. Una delle caratteristiche più utili sulla carta è sicuramente la pulizia delle stanze da noi scelte. Nella realtà dei fatti, questa funzione è stata portata a termine con successo forse un paio di volte. Mentre il robot dovrebbe, per l’appunto, pulire le stanze e poi ritornare alla base di ricarica, quello che fa è andare a pulire inizialmente i luoghi da noi scelti e poi continuare per il resto del piano finché la batteria lo permette. Potremmo pensare che la funzione preveda proprio questo, ma il fatto che ben due volte abbia funzionato come dovrebbe con tanto di feedback “Lavoro finito” ci fa pensare sia un errore.

Parlando delle altre possibilità, possiamo comandare il robot manualmente aiutandoci, magari, con la videocamera posta sul davanti per farlo anche dalla distanza. Non manca la possibilità di impostare giorno e ora per la pulizia, in modo da rendere il robot autonomo, oppure comandare quest’ultimo attraverso Google Home o Alexa.

Tiriamo le somme

La recensione di Trifo Ollie si conclude qui. Questo si è rilevato un robot aspirapolvere tradizionale, che non stravolge il mercato. Ciò che ci ha convinti maggiormente sono state le sue qualità di aspirazione, il design, la spazzola in gomma e il fatto di poter dare un’occhiata in giro per casa grazie alla videocamera (un’aggiunta carina per controllare i nostri animali domestici). Chiaramente, per ogni robot tradizionale che si rispetti, questo ha sia dei pro che dei contro. L’altra faccia della medaglia sono sicuramente le incertezze lato app che magari verranno risolte con aggiornamenti futuri.

Trifo Ollie è disponibile a un prezzo di listino di 349,99€ ma, molto spesso, è in offerta e non farete difficoltà ad aggiudicarvelo con 50 se non addirittura con 100€ di sconto. Nel caso cerchiate un prodotto più conveniente con delle peculiarità simili, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione di Trifo Max.

Robot Aspirapolvere TRIFO Ollie, Doppia Navigazione SLAM, Aspirazione a 4000Pa, Senza Grovigli, AI Mappatura, 1080P Pet Camera, Sensore di Profondità ToF, Funziona con Alexa/Google Home 【Design Amichevole per Animali Domestici 】 Un esclusivo modulo per animali domestici che ti permette di giocare con i tuoi animali fuori casa mantenendo l'aria fresca. Dotato del primo deodorante per ambienti dell'industria, Ollie ti aiuta a combattere gli odori durante l'aspirazione. Nel frattempo, il robot aspirapolvere intrattiene i tuoi animali domestici con un puntatore laser staccabile. E con la fotocamera HD 1080P di Ollie, puoi facilmente ascoltare, parlare e registrare i tuoi amici pelosi in qualsiasi momento.