Intel mostra la nuova scheda grafica Arc A770

L‘azienda Intel ha mostrato la sua nuova scheda grafica Arc A770, ma con perdita di prezzi e livelli di prestazioni

Sono stati un paio di giorni impegnativi quando si è trattato di Intel (qui per maggiori informazioni sull’azienda) e delle sue schede grafiche Arc. Poiché non solo l’azienda ha mostrato l’Arc A770, che sembra identico all’Arc A750, ma l’azienda ha anche confutato di aver mai pianificato di rilasciare una scheda Arc A780. Nonostante l’esistenza dell’A380 e presumibilmente un A580.

È trapelata anche una perdita con fasce di prezzo e livelli di prestazioni. Il che ci dà una comprensione molto migliore di come Intel stia pianificando di posizionare le sue schede grafiche Arc rispetto a NVIDIA e AMD. E non sembra che Intel sia così sicura come suonava solo un qualche mese fa.

Dettagli della scheda grafica Arc A770

LinusTechTips ha avuto l’onore di rivelare la scheda Arc A770, anche se sembrano esserci minuscole differenze nell’aspetto fisico tra essa e Arc A750. L’unica cosa che si nota è un’intestazione a 3 pin, forse per una sorta di sincronizzazione RGB. Questa accanto ai connettori di alimentazione a 8 e 6 pin, qualcosa che non è presente sulla scheda A750 che i giocatori Nexus hanno mostrato all’inizio di questa settimana. La buona notizia è che l’Arc A770 sembra funzionare a freddo, poiché secondo quanto riferito la scheda ha raggiunto solo 69 gradi C durante un po’ di tempo, anche se questo sarà apparentemente trattato in un video separato la prossima settimana.

Tuttavia, molto più interessante di alcune immagini delle schede, è la perdita di nuovi prodotti e livelli di prezzo di Intel, in cui l’azienda ha posizionato la sua serie Arc A700 più in basso del previsto rispetto alla concorrenza. L’Arc A750 si trova sotto l’RTX 3060 e la Radeon RX 6600 in quella che sembra una diapositiva ufficiale pubblicata da Wccftech. Si dice che l’A750 sia una scheda da 8 GB con un TDP di 225 Watt, mentre l’Arc A770 sarà disponibile in SKU da 8 e 16 GB e finirà per competere con l’RTX 3060 Ti e la Radeon RX 6650 XT. L’unica buona notizia qui è che le due schede si trovano saldamente nella fascia di prezzo di 300-399 dollari. Con l’A750 che potrebbe essere leggermente al di sotto di quella, a seconda di quanto accuratamente si è disposti a interpretare il posizionamento della SKU rispetto alle fasce di prezzo.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova scheda grafica Arc 77o di Intel? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).