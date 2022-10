Giovani imprenditori online e società a Dubai

Dubai si sta rafforzando sempre di più, riorganizzando le sue strategie economiche e aprendo le porte a business online ed innovativi, rendendo conveniente per i giovani imprenditori, come Lidia di cui ti stiamo per raccontare la storia, riporre in Dubai la propria fiducia

La proposta imprenditoriale di Dubai è stata ulteriormente estesa negli ultimi tempi, grazie all’ingresso in campo di numerose nuove figure professionali innovative; queste sono sempre più richieste e rappresentano un importante punto di svolta all’interno dei mercati commerciali. Tra i più ricercati troviamo:

formatori online e consulenti;

copywriter;

influencer e social media manager;

dropshipper ed Amazon FBA;

designer, esperti in marketing e advertising;

trader online e investitori in crypto;

youtuber e podcaster.

Quelle appena elencate, sono solo una piccola parte delle nuove professioni più aspirate dai giovani imprenditori e più richieste oggi nel mondo del lavoro, sempre più tech e digitalizzato, e che stanno caratterizzando la nuova richiesta di Dubai, principale nucleo in termini di globalizzazione e centro dei più grandi business internazionali.

É un settore sempre più forte e che mira a diventarlo ancora di più in futuro.

Leggi fino in fondo l’articolo per scoprire come portare il tuo business innovativo a Dubai.

Giovani imprenditori a Dubai: quali sono i rischi?

Dubai sta crescendo sempre di più, non solo da un punto di vista strutturale e demografico, ma nel rapporto con business provenienti da tutto il mondo. Ha tenuto, infatti, molto bene il passo con la crescente digitalizzazione dei mercati, offrendo sempre più opportunità a professioni “nuove”, affiorate nel mondo tech.

Consulenti online, influencer, copywriter e designer, sono solo alcuni dei nuovi profili apparsi nel mondo del lavoro negli ultimi tempi, soprattutto in relazione a giovani imprenditori dalla grande inventiva, che possano offrire costanti spunti e fresche novità.

Alla crescita dell’offerta, però, avanza proporzionalmente quella dei rischi. Non è tutto oro quel che luccica, specialmente se in ballo vi sono grandi somme di denaro.

Sono sempre di più, infatti, i consulenti improvvisati, che per fare soldi e vendere i propri prodotti a tutti i costi, vendono annunci e soluzioni ingannevoli, che lasciano il cliente con in mano nient’altro che un pugno di mosche.

Il rischio, quindi, soprattutto per i giovani imprenditori con poca esperienza nel settore, è di venire abbindolati da video e pubblicità su YouTube che promettono una realtà quasi fantascientifica, che permette di investire e fare soldi facili senza dover muovere un dito.

Il giovane imprenditore si affida, così, ad un faccendiere, non ad un vero professionista, che gli promette oro colato, senza spiegargli la realtà dei fatti ed i rischi che potrebbero davvero nascondersi dietro l’angolo. Bisogna lavorare sodo, imparare a destreggiarsi nella gestione e nelle pratiche burocratiche, sapendo sgomitare all’occorrenza, per non venire mangiati dai colossi già presenti, o che si stabiliranno, a Dubai.

I casi di imprenditori imbrogliati, sono stati moltissimi, ed il numero è, purtroppo, in costante aumento.

Proprio per questo motivo, è fondamentale fare le proprie ricerche e scegliere con attenzione il consulente a cui affidarsi, per iniziare il proprio percorso a Dubai. Non basterà cliccare sul primo annuncio o selezionare l’offerta migliore, in quanto non garantiscono la realizzazione del tuo progetto.

I rischi di aprire una società a Dubai?

Se non avviata nel modo corretto, l’apertura di una società a Dubai può essere molto difficile, oltre che altamente rischiosa. È, quindi, importantissimo valutare seriamente quest’operazione, perché una volta iniziato l’iter di costituzione societaria non è possibile tornare indietro.

Non è corretto definire Dubai un “paradiso per ricchi”, o meglio lo può diventare se si opera correttamente e si rispettano i propri doveri. Non è certo una realtà dove tutto è dovuto, né, men che meno, si può fare ciò che si vuole. Il panorama di Dubai offre molto, ma richiede altrettanto, sempre di più ed in maniera più pedante.

Ma quali sono i rischi di aprire una società a Dubai? Il rischio principale in fase di apertura, è proprio quello di non aprire correttamente la propria società. Il Governo Emiratino è molto scrupoloso ed attento a tutte le procedure che compongono l’apertura di società a Dubai. Non fidarti di chi ti assicura, un processo semplice, senza complicanze o obblighi burocratici. Certo, può essere un percorso scorrevole, se guidato dal giusto professionista, che faccia sì che non vi siano interruzioni di alcun tipo. Il percorso più semplice, o più economico, però, non è detto sia il migliore. Sono tantissime le offerte online che promettono una società a Dubai funzionante ed operativa, per poche migliaia di dollari. Molto spesso, o quasi sempre, infatti, questi casi consegnano una scatola vuota, priva di sostanza e con la quale non si può fare nulla.

Oltre alla notevole perdita di tempo e denaro, la scorretta costituzione e struttura della tua società, potrebbe portarti ad essere indagato o, peggio ancora, accusato penalmente.

Alla luce di questo, risulta ancora più importante stare molto attenti e imparare a distinguere il consulente serio e preparato, da quello improvvisato. Sarà lui a guidarti in tutta la procedura, e se non lo dovesse fare nel modo giusto, ne rimetterebbe non solo il tuo progetto, ma tu per primo in termini di tempo, denaro e reputazione.

Perché essere un giovane imprenditore online a Dubai

É risaputo, ormai, che Dubai, guidata da politiche e iniziative favorevoli, vanti un ambiente imprenditoriale molto conveniente. Dubai offre, infatti, le soluzioni perfette per coltivare e stimolare l’imprenditorialità e la nascita di start-up, mirando ad attirare costantemente nuovi talenti nella regione. Un ambiente intrigante e variegato come Dubai, può risultare di grande stimolo per un giovane imprenditore, il quale ha modo, così, di confrontare le proprie conoscenze ed esperienze, con numerosi imprenditori guidati da interessi simili e provenienti da tutto il mondo.

Un mercato in particolare, dal grande potenziale in crescita continua, è quello dell’ e-commerce.

Aprendo questo tipo di società in una delle Free Zone a Dubai, ti sarà possibile concentrare l’intero budget nella crescita del tuo business, grazie alle importanti agevolazioni fiscali offerte ed in continuo aumento.

Il piano strategico introdotto da Dubai, è quello di puntare e creare un futuro in cui dominino i settori legati alla tecnologia ed alla ricerca. Il forte desiderio di innovazione e di investimento nel futuro viaggia di pari passo alla volontà di diventare il centro ed il Paese di riferimento nel campo tecnologico.

Insomma, è un buon momento per salire a bordo.

Imprenditori online a Dubai, la storia di Lidia

Lidia fa parte di quella grande fetta di persone che sognavano di trasferirsi a Dubai e “trovare fortuna”, di far crescere la propria attività e trarne profitto. Dopo una prima vicenda negativa, si è affidata ad uno Studio professionale che, grazie alla lunga esperienza a Dubai e alla preparazione qualificata, le ha permesso di realizzare il suo progetto e di trascorrere a Dubai la vita che sognava.

Impiegata nel design digitale, cercava da tempo un modo per trasferire negli Emirati Arabi Uniti la sua attività e farla crescere, entrando in contatto, grazie a quel luogo, con grandi realtà professionali.

Dopo aver confrontato in Internet per mesi le possibilità migliori e contattato decine di realtà che promettevano di aprire una società a Dubai, si è rivolta a quella che le sembrava la più conveniente: l’apertura di una società a Dubai, per un costo di 4.500 $.

Lidia ha, così, avviato le pratiche e fornito i documenti che le erano stati richiesti, ricevendo, però, in cambio informazioni sempre molto vaghe in quanto all’efficacia della domanda di costituzione della sua società. Al rilascio del pacchetto societario, si è resa conto del perché. Quello che le era stato consegnato non era che una scatola vuota, il nome di una società non registrata presso alcun Ente e non connessa ad alcun conto corrente. Solo in un secondo momento, le sono stati proposti dei pacchetti aggiuntivi, a costi chiaramente extra di qualche migliaio di dollari a pratica, perché la sua società diventasse propriamente funzionante.

Abbattuta e sconsolata, pensava di non poter più portare a termine nulla, di non poter avviare la sua società e di dover abbandonare il piano di vita che aveva progettato.

A danno ormai fatto, non c’era modo di tornare indietro. Come ultima speranza, ha deciso di chiedere il supporto di uno Studio professionale accreditato, perché la aiutasse a portare avanti il suo percorso. I soldi spesi, purtroppo, erano svaniti: Lidia, infatti, aveva comprato regolarmente un prodotto e firmato un contratto, sprovvisto della clausola “soddisfatto o rimborsato”.

Grazie alla pianificazione dettagliata della sua società, tuttavia, i professionisti, in cui ha riposto piena fiducia, hanno permesso a Lidia di vantare un business perfettamente organizzato ed operativo, registrato e collegato ai conti correnti societari. Grazie a queste soluzioni studiate sul suo caso specifico, oggi Lidia vive stabilmente a Dubai ed è molto felice della scelta fatta.

I vantaggi di una società a Dubai

Per chiunque voglia valorizzare il proprio business e puntare al successo, Dubai è sicuramente la scelta giusta. L’Emirato mette a disposizione agevolazioni molto vantaggiose per l’apertura di una società, tra cui:

benefici fiscali;

sicurezza nell’apertura e nel mantenimento del business, oltre alla totale sicurezza garantita nel territorio;

garanzia di sviluppo e di crescita;

certezza di guadagno.

Le norme cosiddette “pro-business”, garantiscono vantaggi che portano una vera svolta alle attività delle società a Dubai.

Grazie alla solidità politico-legislativa, Dubai è una realtà molto sicura, dove l’imprenditore e la sua società vengono tutelati. L’apertura di una società, infatti, richiede molti controlli che non permettono a chiunque di operare nel territorio.

Questo fa sì, che i vantaggi fiscali siano numerosi. Una società registrata in Free Zone, infatti, è tenuta a versare lo 0% di tasse per i propri prodotti.

Le strategie di crescita economica sono strutturate a favore degli imprenditori, non a loro svantaggio. Non a caso, è una meta sempre più ambita per costruire un’attività e ottimizzare i propri profitti e porta il titolo di capitale commerciale del Medio Oriente.

Portare qui il proprio business, quindi, è la svolta che molti imprenditori cercano.

Giovani imprenditori online: come evitare le fregature?

Nella costituzione di una società, purtroppo, è un attimo cadere nelle mani sbagliate, soprattutto, se si è giovani e si ha poca familiarità con le pratiche richieste. Il modo migliore per evitare di essere fregati da furbi improvvisatisi consulenti nel settore, è quello di affidarsi ad una realtà professionale ed accreditata, che offra preparazione e trasparenza.

Nel panorama Emiratino, la Daniele Pescara Consultancy è l’unica realtà che propone e garantisce delle soluzioni ottimali per l’apertura della società a Dubai. Grazie oltre a dieci anni di esperienza nel settore e ai servizi proposti, sarà possibile ottenere un progetto pensato e strutturato su misura per il cliente, e, soprattutto, realizzarlo.

Se desideri aprire la tua società a Dubai in totale sicurezza e garanzia, prenota ora la tua consulenza.