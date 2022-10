Vale la pena per un principiante usare le skin in CS:GO

Molti neofiti che hanno appena scaricato Counter Strike: Global Offensive sono sicuri che la presenza di costosi oggetti di gioco influisca sul loro livello di gioco

Per molti, l’iconico franchise di Counter Strike è il passatempo per eccellenza. Nel corso della sua esistenza, sono state rilasciate diverse decine di versioni. Tuttavia, due di esse sono state le più popolari: 1.6 e Global Offensive. Quest’ultima è diventata importante per i giocatori grazie alla presenza di skin. Si tratta infatti di oggetti di gioco con cui l’utente può decorare uno dei tipi di armi. Possono essere ottenuti nei seguenti modi:

ottenute dal sistema dopo essere passati al livello successivo di Steam. Di norma, per salire di livello è necessario giocare 8-10 mappe;

acquistate sul Mercato comunitario di Steam;

acquistate su risorse di terze parti create per il commercio.

Molti utenti scaricano questo gioco solo per avere accesso a vari oggetti di gioco. Naturalmente, per i nuovi giocatori non ha senso rinunciare alle skin, in quanto il loro utilizzo è un’ulteriore motivazione per mostrare buoni livelli di mira. La vendita di skin CSGO è disponibile dopo i controlli di base e il primo acquisto sul sito interno di Steam. È interessante notare che molti giocatori utilizzano le skin delle armi non per il gioco, ma specificamente per le operazioni di compravendita. Dopotutto, molti utenti hanno avuto un vero e proprio successo e hanno guadagnato un bel po’ di soldi.

Anche l’oggetto di gioco è un fattore motivante. Se una persona capisce di avere tra le mani un’arma da diverse centinaia di dollari, cercherà di dare il meglio di sé. Inoltre, è improbabile che un giocatore che ha acquistato le skin solo di recente smetta di includere CS:GO e si cimenti in altri progetti.

La presenza di skin influisce sul livello del gioco?

Molti neofiti che hanno appena scaricato Counter Strike: Global Offensive sono sicuri che la presenza di costosi oggetti di gioco influisca sul loro livello di gioco. Tuttavia, questa opinione non è vera. Anche se il giocatore sarà il fortunato possessore del trofeo AWP: Dragon Lore senza usura, questo non influenzerà in alcun modo il suo tiro. Tuttavia, a livello intuitivo, il giocatore cercherà di mostrare tutto il suo potenziale. Tutto ciò ha a che fare con la psicologia. Il giocatore capisce intuitivamente che solo l’1% dei suoi avversari possiede oggetti di gioco così costosi.

Se non parliamo di skin per armi, ma di modelli di agenti in CS:GO, gli utenti hanno condotto un esperimento piuttosto interessante. Come è emerso, a seconda dell’aspetto del giocatore, la probabilità di colpire la testa può variare fino al 16%. I più affidabili per gli utenti sono gli agenti costosi, che sono stati aggiunti nelle ultime versioni del gioco. Di conseguenza, se il giocatore vuole ottenere un certo vantaggio sugli avversari, deve spendere un po’ di soldi per questo tipo di acquisto. Le conferme di queste informazioni provengono dai giochi ufficiali. Ad esempio, si può ricordare la finale Major in cui il giocatore bosniaco G2 Niko non è riuscito a uccidere il cecchino ucraino s1mple, sparandogli in testa tre volte con Desert Eagle. Naturalmente, la probabilità di errore dovuta alle specificità dei momenti di gioco è piuttosto difficile da calcolare.

Affinché un giocatore possa contare su buoni risultati in Counter Strike, deve allenarsi regolarmente. Ad oggi, è stato creato un gran numero di mappe obiettivo sulle quali ogni utente può affinare le proprie abilità. È auspicabile esercitarsi per 30-40 minuti prima di iniziare le partite di valutazione su queste mappe. Con il tempo, il giocatore noterà che il suo livello di tiro e i risultati statistici sono migliorati. Bisogna essere motivati e fiduciosi.