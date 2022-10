Meta Quest 2: ecco i giochi VR di Ottobre da non farsi scappare

Ecco per voi tutti i nuovi giochi VR per Meta Quest 2 da tenere d’occhio nel mese di Ottobre 2022

L’estate è ormai alle spalle e sappiamo tutti che questo significa una nuova stagione di giochi su Meta Quest 2 (qui per visitare il sito) da attendere con ansia! Di seguito vi mostreremo tutti i titoli da non farsi scappare nel mese di Ottobre

Dettagli sui nuovi giochi VR del mese di Ottobre di Meta Quest 2

Cominciamo da BONELAB di Stress Level Zero. Il prossimo sparatutto VR dello sviluppatore Stress Level Zero è stato lanciato il 29 settembre, per Meta Quest 2! Precedentemente noto come Project 4, Bonelab si svolge nello stesso universo del surreale FPS Boneworks e lo studio ha trascorso gli ultimi due anni a migliorare il suo celebre motore fisico, Marrow. Le armi e gli altri oggetti presenti nell’ambiente si comportano in modo realistico. Così avrete la libertà di affrontare le missioni interdimensionali (come arene, percorsi a ostacoli e prove tattiche) come volete.

Crisis Brigade 2 reloaded di Sumalab. Lo sparatutto VR adrenalinico Crisis Brigade 2 reloaded arriva sul Meta Quest Store! Precedentemente noto come Crisis VRigade 2, vede i giocatori unirsi alla Crisis Brigade, una task force specializzata incaricata di rispondere a massicce epidemie di attività criminali armate. Attraverso la VR, i giocatori devono usare la copertura in modo efficace, mirare i colpi e attraversare le strade invase dai criminali per eliminare il capo della banda e salvare la situazione. Non è sufficiente nascondersi sempre al riparo, i giocatori dovranno correre contro il tempo per completare ogni missione.

Into the Radius

– Blink & Shoot Update di CM Games. L’atmosferico sparatutto di sopravvivenza open-world per giocatore singolo Into the Radius ha ricevuto un aggiornamento gratuito il 6 Ottobre! L’aggiornamento Blink & Shoot ha aggiunto nuove armi, dalle pistole ai fucili d’assalto, e una nuova modalità di locomozione blink che offre ai giocatori più opzioni di movimento in VR. Oltre a correggere i bug, CM Games ha implementato anche alcuni dei miglioramenti più richiesti per la qualità della vita. La sostituzione della dispersione degli oggetti alla morte del giocatore con uno zaino che cade con tutti gli oggetti al suo interno. O ancora la possibilità di regolare le impostazioni di smussamento dell’input di mira per le armi con mirino.

Townscaper VR di Raw FuryTownscaper VR, pubblicato originariamente nel Giugno 2020 con recensioni entusiastiche da parte dei giocatori di tutto il mondo. È un costruttore di città indie che consente ai giocatori di qualsiasi esperienza di costruire le proprie idilliache città in riva all’oceano con pochi clic. Ora i fan e i nuovi arrivati potranno immergersi completamente nel processo creativo e provare l’esperienza di costruire le proprie città pittoresche e colorate in modo più coinvolgente.

<RUNNER>

Di TruantPixel. Lanciato il 6 Ottobre per Meta Quest 2. <RUNNER>, un gioco di combattimento in moto arcade ispirato agli anime. Il gioco è caratterizzato da un gameplay viscerale di guida/sparatoria in prima persona con una presentazione che abbraccia lo stile visivo unico degli anime di prestigio della fine degli anni ’80. Attraversando il traffico a velocità vertiginosa, i giocatori si faranno strada attraverso 7 livelli unici. Respingendo ondate di nemici e affrontando enormi boss, il tutto accompagnato da una colonna sonora dinamica e coinvolgente. Usando solo il proprio ingegno, la propria cibernetica e una serie unica di potenziamenti e abilità speciali, i giocatori diventano i corridori di questa frenetica e cinetica esperienza VR.

I Expect You To Die: Home Sweet Home di Schell Games. In questa esperienza di escape room degli sviluppatori del franchise I Expect You To Die, i giocatori diventano agenti segreti nel proprio salotto in I Expect You To Die: Home Sweet Home. Una breve mini-missione in realtà mista ambientata nell’universo di I Expect You To Die. Dopo essere stati fatti uscire clandestinamente da una struttura medica top-secret, i giocatori devono usare il loro nuovo impianto oculare per risolvere enigmi e sfuggire a trappole sinistre. Inoltre dovranno usare la più recente tecnologia di spionaggio per sconfiggere i piani malvagi del Dr. Zor. Se non è il gas velenoso a far fuori gli agenti che lavorano da casa, lo faranno sicuramente gli Zornet.

Dolcetto o scherzetto: I giochi VR di Halloween per Meta Quest 2

La stagione spettrale è ormai alle porte, il che significa che ci saranno molti modi per festeggiare Halloween con i tuoi giochi VR preferiti nel mese di Ottobre! Abbiamo raccolto un elenco di giochi su Quest 2 che presentano contenuti a tema Halloween e le date di inizio dei loro eventi di gioco.

4 Ottobre – Twilight Zone di Pocket Money Games

di Pocket Money Games 4 Ottobre – Exorcist di Wolf & Wood, Ltd

di Wolf & Wood, Ltd 6 Ottobre – TOTALLY BASEBALL di Viewer Ready

di Viewer Ready 12 Ottobre – ForeVR Bowl di ForeVR

di ForeVR 20 Ottobre – Epic Roller Coasters di B4T

di B4T 20 Ottobre – Shock Troops di Garage Collective

di Garage Collective 25 Ottobre – Puzzling Places di realities.io

Uno sguardo agli ultimi giochi VR di Ottobre per Meta Quest 2

Qui di seguito troverete alcuni dei giochi che potresti esserti perso nell’ultimo mese. Inoltre, vi ricordiamo che ogni Sabato verranno pubblicate sul blog di Meta Quest le uscite settimanali di giochi VR.

NFL PRO ERA di StatusPRO. Allacciate i tacchetti virtuali nei panni del nuovo quarterback titolare della vostra squadra NFL preferita e provate cosa significa uscire dal tunnel, scendere in campo e comandare l’huddle come un leader. Realizzato dallo sviluppatore StatusPRO, in collaborazione con la NFL e la National Football League Players Association (NFLPA). NFL PRO ERA è il primo gioco di simulazione di football in VR con licenza ufficiale che presenta tutte le squadre iconiche, i giocatori più importanti e i dettagli coinvolgenti del football reale.

Ancient Dungeon di ErThu. Prendete la vostra attrezzatura e addentratevi in questo dungeon crawler rogue-lite! L’Ancient Dungeon è conosciuto in tutta la terra; un luogo di malvagità e pericolo per tutti, tranne che per poche anime coraggiose. Fate roteare spade, lanciate coltelli e scoccate frecce come se foste voi stessi a impugnare le armi, mentre esplorate un vasto dungeon dai percorsi sempre diversi.

After the Fall – Reclamation Update di Vertigo Games. Con l’aggiornamento Reclamation, After the Fall riceve una nuova mappa di raccolta chiamata Downtown e una nuova mappa per la modalità orda chiamata Mall. Nella mappa Downtown, si sfreccia tra i grattacieli infestati in cima alle strade di ciò che resta di Los Angeles. Se la modalità orda è il vostro stile, nella nuova mappa Mall dovrete tenere d’occhio i soffitti, sorvegliare le scale e coprire le vetrine per sopravvivere il più a lungo possibile nel centro commerciale abbandonato Twin Palms Mall. L’aggiornamento Reclamation espande anche il vostro arsenale e aggiunge nuove modalità oltre a diversi aggiornamenti del gameplay. Unisciti alla lotta e riprenditi la città!

Ultimechs

Di Resolution Games. Le aree di porta si illuminano. La folla ruggisce. Un mech perfettamente progettato entra nell’arena sotto il vostro controllo. Benvenuti a Ultimechs, l’ultima esperienza multigiocatore di Resolution Games. Ultimechs è un gioco VR gratuito che permette ai giocatori di pilotare a distanza mech ad alte prestazioni che competono nel futuro dello sport. Mentre le squadre avversarie zoomano, bloccano, colpiscono e segnano la loro strada verso la vittoria. Prendendo tutto ciò che rende grande lo sport di oggi e combinandolo con l’inconcepibile tecnologia di domani, Ultimechs rappresenta l’apice dei risultati atletici ingegnerizzati.

Into the Radius di CM Games. Pechorsk non è adatta ai deboli di cuore. La città è in uno stato di costante degrado, creature misteriose si aggirano per le strade e non c’è nessun altro a sostenerti. Questo è il duro ambiente post-apocalittico dello sparatutto di sopravvivenza per giocatore singolo Into the Radius. Ci si ritrova nel bel mezzo della zona devastata, tagliati fuori dal mondo esterno. Le vostre armi e il vostro ingegno sono tutto ciò che vi rimane. Combattete i nemici mortali, schivate le anomalie pericolose e raccogliete artefatti meravigliosi mentre vi dirigete verso il centro del Raggio per trovare la via d’uscita.

Librarium di Librarium Incorporated. Ammettiamolo. I metodi di studio tradizionali sono noiosi. Librarium vi aiuta a imparare più velocemente, a ricordare meglio e a superare l’esame, il tutto divertendovi! Gli studi dimostrano che l’apprendimento in un ambiente immersivo ha benefici reali per gli studenti. Uno studio dell’Università del Maryland ha dimostrato che l’addestramento ai palazzi della memoria con la VR ha aumentato del 33% la ritenzione della memoria a lungo termine. Librarium offre una varietà di argomenti di studio tra cui scegliere. Ci sono offerte gratuite della comunità e contenuti premium in vendita da Kaplan, leader del settore dei test-prep, con contenuti sempre nuovi. Più si studia, più si può esplorare! Rendiamo l’apprendimento di nuovo divertente.

Puzzling Places

The Ukraine Pack di realities.io inc. Per celebrare la ricca e variegata storia dell’architettura unica dell’Ucraina, realities.io sta introducendo l’Ukraine Pack per Puzzling Places. Una speciale collezione DLC di sei pezzi unici per i giocatori. Inoltre, per i primi tre mesi, tutti i ricavi di questo pacchetto saranno devoluti a favore degli aiuti umanitari e della conservazione culturale in Ucraina. Con metà dei ricavi destinati a Skeiron per la sua iniziativa #SaveUkranianHeritage e l’altra metà a un’organizzazione no-profit di emergenza, NewHorizonsUkraine. Il pacchetto comprende la Chiesa di San Stanislao, il Teatro dell’Opera e del Balletto di Leopoli, la Porta d’Oro, il Cortile Rotondo, la Chiesa dell’Ascensione e il Campanile della Cattedrale della Dormizione.

Interkosmos 2000 di Ovid Works. Andare nello spazio. Salvare il futuro. Cercate di non morire. Benvenuti (di nuovo) nel mondo di Interkosmos per un’avventura ancora più selvaggia, strana e meravigliosa. Provate l’intensa euforia del volo spaziale. Esplorate gli impressionanti interni di una capsula spaziale realistica. Imparate a conoscere i sistemi cruciali che vi terranno in orbita (e a respirare). E mentre lo fate, fate del vostro meglio per non morire. Se completate la missione, potreste salvare il futuro e voi stessi. Se doveste fallire? Non pensiamoci. Con un numero maggiore di sfide, una grafica straordinaria e più ore di rigiocabilità che mai, l’anno 2000 non è mai stato così emozionante.

Eolia

Di ROTU Entertainment & Media, Ltd.. Eolia è un’avventura fantasy della pluripremiata serie Rhythm of the Universe e il seguito di Ionia. Viaggiate nei deserti di Eolia nei panni di Conga Dholak, un Modus determinato a salvare la terra dalla grande tempesta. Seguite gli abitanti di Eolia mentre raccontano la storia di Salius Locrius e Nagrus Mohre, la grande tempesta che ha lasciato la distruzione sulla sua scia. Sperimentate il design “Hands First”, utilizzando il tracciamento delle mani per eseguire strumenti, raccogliere oggetti, cavalcare il vostro potente destriero e altro ancora. Risolvete enigmi impegnativi mentre esplorate Eoilia, raccogliete materiali di consumo e oggetti da collezione e suonate melodie per sbloccare superpoteri musicali.

NERF Ultimate Championship di Secret Location. Schieratevi e fatevi strada verso la vittoria in battaglie NERF multigiocatore 4v4 ricche di azione! Padroneggia le meccaniche uniche di una scorta in continua espansione di blaster NERF reali. Domina le arene del futuro facendo wall-running, rimbalzando e lanciando una tempesta di dardi sui tuoi avversari. Affina le tue abilità nella struttura di allenamento, sblocca più skin con i pass stagionali gratuiti e diventa il campione NERF Ultimate!

