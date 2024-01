DICE Awards 2024: svelata la lista delle nomination!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista di tutte le nomination ai DICE Awards 2024: una ventisettesima edizione ricca di grandi videogiochi

Abbiamo salutato il 2023 con l’annuale edizione dei The Game Awards, che è stata fioriera di tanti interessanti annunci, conferme e smentite. Introduciamo, invece, questo 2024 che si prospetta essere un altro anno piuttosto intenso e pregno di grandi uscite con i DICE Awards, analoghi dei già citati TGA, selezionati dalla Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS). Che cos’è? Ve lo spiega Wikipedia, cliccate qui. Giunta ormai alla ventisettesima edizione, la kermesse dei DICE trionferà il prossimo 15 febbraio (l’orario è ancora da definire) in diretta dall’Aria Resort & Casino di Las Vegas con la premiazione finale.

Chi sono i più candidati?

Nei prossimi paragrafi potrete analizzare nel dettaglio la lista completa delle nomination, ma prima di tutto vorremmo introdurvi noi i prossimi DICE Awards 2024 con qualche dato. Il titolo con più candidature quest’anno è Marvel’s Spider-Man 2 (9), seguito da Alan Wake 2 (8) e Baldur’s Gate 3 (7). Incredibilmente, a seguire i tre colossi del 2023 c’è Cocoon, con 5 candidature totali. I titoli appena citati sono i candidati al Game of the Year insieme a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nulla di sorprendente, insomma, se non per quel timido Cocoon che si affaccia al grande pubblico. Iniziamo con la lista delle nomination!

Gioco dell’anno 2023 – Migliori animazioni | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di gioco dell’anno 2023:

Qui di seguito trovate i candidati al premio di migliori animazioni:

Miglior direzione artistica – Miglior personaggio | Dice Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior direzione artistica:

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior personaggio:

Alan Wake 2 – Saga Anderson

Baldur’s Gate 3 – Astarion

Baldur’s Gate 3 – Karlach

Marvel’s Spider-Man 2 – Miles Morales

Thirsty Suitors – Jala

Miglior colonna sonora – Miglior audio | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior colonna sonora:

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel’s Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior audio:

Alan Wake 2

Cocoon

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Miglior storia – Miglior comparto tecnico | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior storia:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dave the Diver

Thirsty Suitors

Venba

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior comparto tecnico:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

The Finals

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior gioco d’azione – Miglior gioco d’avventura | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco d’azione:

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Remnant 2

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco d’avventura:

Alan Wake 2

Cocoon

Dave the Diver

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior gioco per famiglie – Miglior picchiaduro | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco per famiglie:

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior picchiaduro:

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Miglior gioco di corse – Miglior gioco di ruolo | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco di corse:

F-Zero 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

LEGO 2K Drive

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco di ruolo:

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

Miglior gioco sportivo – Miglior gioco di strategia/simulazione | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco sportivo:

EA Sports FC 24

MLB The Show 23

WWE 2K23

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco di strategia/simulazione:

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales

Miglior comparto tecnico per un gioco VR – Miglior gioco per la realtà virtuale | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior comparto tecnico per un gioco VR:

Asgard’s Wrath 2

Assassin’s Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vertigo 2

We Are One

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco per la realtà virtuale:

Asgard’s Wrath 2

Assassin’s Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade – Justice

Vertigo 2

Miglior indie – Miglior gioco mobile | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior indie:

Cocoon

Dredge

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco mobile:

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

What the Car?

Miglior gioco multiplayer – Miglior game design – Miglior game direction | DICE Awards 2024 Nomination

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior gioco multiplayer:

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV

Omega Strikers

Street Fighter 6

The Finals

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior game design:

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom

Qui di seguito trovate i candidati al premio di miglior game direction:

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom

E questo è quanto, aspettiamo i premi!

Questa era dunque la lista completa di tutte le nomination ai DICE Awards 2024. Aspettando il 15 febbraio prossimo vi chiediamo: che cosa ne pensate? Rispecchiano il vostro gusto personale? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!