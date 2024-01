Razer svela display innovativi: Blade 16 e Blade 18 al CES 2024

Razer, il principale marchio globale di stile di vita per i giocatori, annuncia oggi rivoluzionarie innovazioni nel display per i suoi prossimi modelli di laptop da gioco Razer Blade 16 e Razer Blade 18 del 2024

Queste avanzate innovazioni, destinate a essere presentate in anteprima al CES 2024, promettono di ridefinire l’esperienza di gioco e sottolineano l’impegno di Razer nel essere all’avanguardia dell’eccellenza tecnologica.

Razer rivela display rivoluzionari per Blade 16 e Blade 18 al CES 2024

Il Razer Blade 16 si prepara a ridefinire l’esperienza di gioco con il primo display OLED al mondo da 16″ con frequenza di aggiornamento di 240Hz, sviluppato in collaborazione con Samsung Display.

Questo innovativo display offre:

Velocità e Precisione Straordinarie: Una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di 0,2 ms consentono un’elevata precisione e tempi di risposta ridotti.

Una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di 0,2 ms consentono un’elevata precisione e tempi di risposta ridotti. Qualità dell’Immagine Eccezionale: La risoluzione QHD+ (2560×1600) offre visivi di gioco vividi e coinvolgenti.

La risoluzione QHD+ (2560×1600) offre visivi di gioco vividi e coinvolgenti. Chiarezza Cristallina: Il Blade 16 è anche il primo laptop al mondo con certificazione VESA ClearMR 11000, garantendo una sfocatura minima e una nitidezza massima.

Il Blade 16 è anche il primo laptop al mondo con certificazione VESA ClearMR 11000, garantendo una sfocatura minima e una nitidezza massima. Contrasto Profondo e Colori Intensi: Un rapporto di contrasto di 1M:1 e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 offrono una profondità e una vivacità sorprendenti.

Hojung Lee, Responsabile del Team di Pianificazione dei Prodotti per Display Mobili presso Samsung Display, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Razer per il Blade 16 del 2024, portando al mondo il primo display OLED da 16″ con frequenza di aggiornamento di 240Hz. Questo display innovativo non solo dimostra il nostro impegno nel migliorare la tecnologia OLED, ma rappresenta anche una pietra miliare significativa nell’evoluzione dei display per giochi.”

Il Razer Blade 18 punta a stabilire un nuovo standard nei laptop da gioco con schermo grande, presentando il primo display 4K da 18″ con frequenza di aggiornamento di 165Hz. Come il Blade più potente della serie, Razer sfrutta appieno le capacità di questa alta risoluzione per offrire ai giocatori e ai creatori un’esperienza visiva mozzafiato.

Questo display è progettato per offrire:

Ultra-Alta Risoluzione: La chiarezza 4K porta dettagli e nitidezza senza pari su schermi più grandi, offrendo un’esperienza più immersiva ai giocatori e consentendo ai creatori di regolare ogni minimo dettaglio in modo confortevole.

La chiarezza 4K porta dettagli e nitidezza senza pari su schermi più grandi, offrendo un’esperienza più immersiva ai giocatori e consentendo ai creatori di regolare ogni minimo dettaglio in modo confortevole. Alta Frequenza di Aggiornamento: Una frequenza di aggiornamento di 165Hz garantisce una giocabilità fluida e scorrevole.

Una frequenza di aggiornamento di 165Hz garantisce una giocabilità fluida e scorrevole. Tempo di Risposta di 3ms e Supporto NVIDIA G-Sync: Addio allo strappo dello schermo grazie a NVIDIA G-Sync, abbinato a un tempo di risposta di 3ms per un’esperienza di gioco senza precedenti.

Addio allo strappo dello schermo grazie a NVIDIA G-Sync, abbinato a un tempo di risposta di 3ms per un’esperienza di gioco senza precedenti. Fino al 100% dello Spazio Colore DCI-P3: Coprendo il 25% in più dello spazio colore rispetto al tradizionale spazio colore sRGB, permette immagini più vibranti e un’esperienza conforme alla visione degli autori.

Entrambi i display del Razer Blade 16 e del Blade 18 sono Calman Verified, garantendo il colore più preciso fin dall’inizio. Ogni pannello viene sottoposto a una calibrazione di fabbrica individuale, offrendo un’ampia gamma di colori DCI-P3 al 100% per un’immagine fedele alla realtà, come gli autori intendevano. La costruzione integrata di alta qualità in alluminio con un rapporto schermo-corpo fino all’89%, il formato 16:10 e i bordi ultra-sottili creano un’esperienza visiva immersiva, visivamente sbalorditiva e resistente.

Questi display innovativi sono solo un assaggio di ciò che offriranno i nuovi Razer Blade 16 e Blade 18 del 2024. “Siamo entusiasti di presentare queste tecnologie display all’avanguardia al CES 2024. La collaborazione con Samsung Display per il Blade 16 e il nostro impegno nel offrire la migliore esperienza visiva con il Blade 18 rappresentano una nuova era nei laptop da gioco”, ha dichiarato Travis Furst, Responsabile della Divisione Notebook e Accessori presso Razer.

Maggiori dettagli sulla prossima generazione di Razer Blades saranno svelati al CES 2024. I partecipanti al CES 2024 avranno la possibilità di sperimentare i nuovi Razer Blades, o unirsi alla nostra diretta comunitaria durante il CES 2024.

