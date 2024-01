Supergirl: Woman of Tomorrow, ecco chi potrebbe interpretare la protagonista

Primi rumors su Supergirl: Woman of Tomorrow. Per il ruolo da protagonista si pensa ad una tra Millie Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly

Dopo avervi annunciato l’intenzione della DCU di espandere il suo mondo, introducendo Kara Zor-El, la cugina di Superman, oggi entreremo più nel dettaglio riguardo a chi presterà il volto a questo nuovo personaggio. Alcune indiscrezioni infatti, vociferano di tre attrici, in lizza per il ruolo: Millie Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly. Tra i selezionatori, spunta anche il nome di James Gunn.

Chi interpreterà Supergirl? | Supergirl: Woman of Tomorrow, le attrici che potrebbero interpretare la protagonista

È stato Deadline ad annunciare queste tre attrici tra i nomi che si presenteranno agli screen test, per scegliere il volto della protagonista. Il primo dei nomi a colpire la nostra attenzione e ad essere riportato dalle fonti di Deadline è quello di Millie Alcock, giovanissima attrice, già molto apprezzata dai fan di House of the Dragon. La ragazza infatti, ha prestato il volto alla versione più giovane della protagonista, la principessa Rhaenyra Targaryen. Il secondo nome è quello dell’ancor più giovane Emilia Jones, nota per il ruolo di Ruby Rossi nella pellicola CODA – I segni del cuore e per quello di Kinsey Locke in Locke & Key. Ultimo nome, ma non meno importante a spuntare, è quello di Meg Donnelly. Quest’ultima ha già un legame con il personaggio della DCU. Si tratta infatti dell’attrice che ha prestato la voce proprio a Supergirl nei film animati Legion of Superheroes e Justice League: Crisis of Infinite Earths Part One.

Il nuovo progetto

Ma di cosa parlerà Supergirl: Woman of Tomorrow? Possiamo anticiparvi che la trama prenderà come spunto i fumetti di Tom King e James Gunn. Questi ultimi, nel presentare il progetto, hanno fatto presente che la trama si baserà su una Supergirl cresciuta e costretta a perdere tutte le persone a lei più care, prima di arrivare sulla Terra. Gli eventi capitati hanno lasciato un solco profondo in lei, per questo sarà un personaggio diverso rispetto a quello del passato. Il nuovo progetto, che ancora non ha un regista, potrebbe essere anticipato, come spesso accade, da un cameo in un’altra pellicola. E voi chi vorreste in questo ruolo? Fatecelo sapere!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.