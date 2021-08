In questa recensione vi parleremo di Mr X Nightmare, il nuovo e corposo DLC rilasciato per Streets of Rage 4

Mr X Nightmare è un nuovo DLC che aggiunge un gran numero di contenuti a Streets of Rage 4. Questo pacchetto infatti arricchisce il gioco base con oggetti, nemici, personaggi e addirittura una nuova modalità. Se però volete conoscere l’effettiva qualità dal nuovo DLC di Streets of Rage 4, allora vi invitiamo a continuare a leggere la nostra recensione di Mr X Nightmare.

Botte vecchia scuola

In questa recensione tratteremo unicamente Mr X Nightmare e di conseguenza non dovremmo parlarvi affatto di Streets of Rage 4. Ci teniamo però ad iniziare comunque questo articolo introducendovi un minimo al gioco base.

Streets of Rage 4 è un ottimo picchiaduro 2D a scorrimento pubblicato lo scorso anno per PC e console. Il gioco è stato accolto davvero bene dalla critica e soprattutto dai fan del genere, che non vedevano l’ora di mettere le mani su un nuovo capitolo della storica serie di Streets of Rage.

Nel titolo avrete la possibilità di impersonare diversi personaggi che dovranno cercare di salvare la propria città da una pericolosa banda di criminali e, ovviamente, per riuscirci si affideranno alla violenza. Preparatevi quindi a vagare per le strade con l’obiettivo di riempire di botte chiunque vi capiti a tiro utilizzando le tecniche più disparate e qualsiasi arma riusciate ad impugnare.

Nuovi combattenti – Streets of Rage 4: recensione di Mr. X Nightmare

Tra tutti i contenuti introdotti da Mr. X Nightmare, i nuovi personaggi sono ovviamente quelli più apprezzati. Il DLC infatti vi permetterà di controllare ben 3 nuovi combattenti molto diversi tra loro: Estel, Max e Shiva. Max è un sorta di wrestler muscoloso e potente specializzato nell’afferrare i nemici per poi saltare e infine scagliarli fragorosamente al suolo. Shiva invece è un combattente molto veloce che è capace di eseguire delle lunghe e devastanti combo aeree. In fine Estel è in grado di utilizzare diversi esplosivi stordenti e possiede un gran numero di mosse dall’ampia gittata, perfette per accorciare la distanza dal nemico.

Ognuno di questi 3 nuovi personaggi presenta delle meccaniche uniche che contribuiscono a rendere Streets of Rage 4 molto più vario e divertente. Inoltre per imparare ad usare al meglio tutte le abilità dei nuovi combattenti dovrete fare molta pratica, aumentando così anche la longevità del titolo.

Sopravvivenza – Streets of Rage 4: recensione di Mr. X Nightmare

Oltre ai nuovi personaggi, questo DLC arricchisce Streets of Rage 4 con la nuova modalità Sopravvivenza. Questa gamemode vi permetterà di affrontare una serie infinita di livelli casuali pieni di nemici e trappole che diventeranno sempre più difficili man mano che avanzerete. Per fortuna però alla fine di ogni scontro potrete scegliere tra alcuni potenziamenti casuali in grado di aumentare sensibilmente le vostre probabilità di sopravvivenza.

Questa modalità è davvero molto divertente e nelle fasi più avanzate metterà davvero alla prova le vostre abilità. L’unica pecca è data dal fatto che a volte i livelli casuali potrebbero risultare un po’ ingiusti a causa dell’unione di troppe trappole e nemici potenti.

La modalità sopravvivenza però non servirà solamente ad intrattenere i giocatori, ma anche a sbloccare nuovi contenuti. In base a quanti livelli supererete potrete infatti ottenere bozzetti, armi, nemici extra da posizionare in modalità allenamento e soprattutto nuove mosse. Ora infatti avrete la possibilità di sbloccare ben 5 attacchi alternativi per ogni personaggio che vi permetteranno di personalizzarli a vostro piacimento. Una volta ottenute queste mosse potrete infatti decidere di applicarle ogni volta che selezionerete un combattente, aumentando così la varietà e svecchiando i personaggi originali del roster.

Conclusione

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione di Mr X Nightmare in cui facciamo il punto su questo DLC di Streets of Rage 4. Nel complesso questa espansione è davvero molto valida, dato che aggiunge tanti contenuti al gioco base. I nuovi personaggi sono tutti estremamente curati e complessi, la nuova modalità è davvero divertente e le nuove opzioni di personalizzazione aggiungono tantissima varietà al gioco. Insomma, se avete apprezzato Streets of Rage 4, di sicuro amerete tutti i nuovi contenuti aggiuntivi presenti in Mr X Nightmare.

Streets of Rage 4 e Mr X Nightmare sono disponibili ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.