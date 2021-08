Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 10

In questa nostra breve guida, vogliamo illustrarvi quali saranno le sfide di Fortnite Stagione 7 settimana 10 disponibili, come sempre, dal prossimo mercoledì

Ritornano le nostre guide a tema Fortnite, con un’attenzione particolare a quelle che saranno le sfide settimanali delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima estesa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova stagione 7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di prestazioni grafiche. Insomma, le novità giunte sono davvero tante, in pieno stile Epic Games. In questo periodo è inoltre in corso l’evento Rift Tour, che terminerà proprio oggi 9 agosto. Vediamo insieme, con questa nostra breve guida, quali sono le Sfide Leggendarie ed Epiche di questa settimana 10 della stagione 7 di Fortnite!

Rieccoci, Doc Slone!

Vi ricordiamo che le sfide leggendarie saranno ufficialmente disponibili a partire da mercoledì, come per ogni settimana, mentre per le epiche dovrete aspettare 24 ore in più. Come sempre, inoltre, questa lista deriva da leak e datamining, e non è stata ufficialmente rilasciata da Epic. Iniziamo la guida dicendovi che, come c’era da aspettarsi, anche le sfide di questa Settimana 10 di Fortnite Stagione 7 sono incentrate sulla narrativa. Anche questa settimana, così come la scorsa, torna prorompente Slone a darci ordini. Per riceverli, vi basterà recarvi a qualsiasi telefono pubblico, così come indicato dalla prima sfida leggendaria di questa settimana. Quelle di questa settimana sono probabilmente le sfide più semplici rilasciate ultimamente da Epic Games. Per trovare gli Afferritori vi conviene fare un salto sopra i Rapitori o direttamente sulla Nave Madre, anche se in realtà li troverete abbastanza facilmente anche nelle casse normali. Per quel che riguarda l’ultima sfida Leggendaria, invece, a partire da mercoledì la Fabbrica di Slurp si trasferirà per tutta la settimana all’interno della Nave Madre. Le altre sfide leggendarie sono piuttosto intuibili.

Le sfide leggendarie – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 10

Qui di seguito vediamo insieme la lista delle sfide leggendarie di questa settimana 10:

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico 0/1 , 15000 punti esperienza;

, 15000 punti esperienza; Danneggia un avversario nel sito di abduzione a Pantano Palpitante 0/1 , 45000 punti esperienza;

, 45000 punti esperienza; Raccogli un Afferritore 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Posiziona telecamera in diversi punti di atterraggio delle navi 0/3 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Visita un Rapitore 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Visita la Fabbrica di Slurp dentro la Nave Madre 0/1, 30000 punti esperienza.

Tutto molto semplice – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 10

Anche le sfide epiche sono tutte piuttosto semplici ed intuibili. Per ottenere una Mucca Gonfiabile vi basterà, se non volete cercarla nelle varie chest, acquistarne una da Rick. Di Torri Guardiane ce ne sono sei sparse per tutta la mappa di gioco, dovrete visitarne solo tre per portare a termine la sfida. Il loot della pesca, così come quello di praticamente tutto il gioco, è randomizzato. Quindi per pescare un’arma vi basterà appostarvi e pescare fin quando non ne troverete una. Infine, il modo più semplice per ottenere un’eliminazione a distanza ravvicinata è di utilizzare lo shotgun. Le altre sfide epiche, così come quelle leggendarie, sono tutte autoesplicative.

Le sfide epiche – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 10

Qui di seguito vediamo insieme la lista delle sfide epiche di questa settimana 10:

Usa l’Afferritore o il raggio traente per portare un trattore nella Fattoria di Semente da Fieno 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Viaggia con una Mucca Gonfiabile 0/200 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Visita le Torri Guardiane 0/3 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Pesca un’arma da fuoco 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Sopravvivi ai nemici 0/200 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Eliminazioni a distanza ravvicinata 0/1 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Infliggi danni alla Dottoressa Slone 0/50, 30000 punti esperienza.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida riguardante le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 7. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!