Final Fantasy XIV: realizzata una splendida torta per festeggiare l’8 anniversario

Il fenomeno culinario Kim-Joy ha realizzato una torta per festeggiare l’8 anniversario di Final Fantasy XIV. I festeggiamenti proseguono con l’evento The Rising

Square Enix è felice di dare il via ai festeggiamenti per l’ottavo compleanno del popolare MMO della Final Fantasy. Per l’occasione, la stella culinaria nonché finalista ai The Great British Bake Off, celebra l’anniversario di Final Fantasy XIV con una gustosissima e deliziosa torta a tre strati. La torta è una sponge al limone ricoperta di crema al burro ed è composta da numerosi elementi e personaggi che provengono direttamente dall’universo di FFXIV. Andiamo a scoprire quali.

Una splendida torta per celebrare l’anniversario di Final Fantasy XIV

Per cominciare abbiamo dei Cactuar, Sabotender e Gigantender realizzati sotto forma di biscotti di pan di zenzero, decorati con glassa reale e posizionati su uno sfondo desertico realizzato in biscotto. Successivamente non potevano mancare dei Chocobo, realizzati in pane tangzhong e posizionati su uno sfondo blu e bianco acquerello che rappresenta il cielo. Abbiamo poi degli Spriggan, decorazioni queste, realizzate in mochi e ripiene di crema pasticcera, che stringono le loro preziose gemme fatte di gelatina kohakutou. Infine, la decorazione in cima è un simpaticissimo Moguri ricoperto di glassa fondente. Ma non finisce qui.

Nel reame di Eorzea proseguono i festeggiamenti con il ritorno dell’evento The Rising. I giocatori che parteciperanno tra oggi e il 9 settembre potranno viaggiare fino agli Steps of Nald nella città di Ul’dah per aiutare Jakkya, che sembra essersi cacciata nei guai. Le ricompense per aver partecipato sono un Red Moon Parasol, un parasole decorato con una luna fiammeggiante, e un Nymeia Potpourri, un potpourri che trasmette tranquillità anche agli animi più tormentati. Se ancora non avete provato il gioco potete usufruire della prova gratuita, che vi permette di divertirvi con centinaia di ore di gioco. La prova include infatti, tutti i contenuti da A Realm Reborn fino all’espansione Heavensward.

