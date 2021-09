Recensione Goodram USB 3.0 UME3: pendrive a prova di batteri

Recensione Goodram USB 3.0 UME3 CARE. Oggi vi parleremo di Goodram USB 3.0 UME3 CARE, non una semplice pendrive, ma un prodotto sottoposto a test e relativa certificazione da Biomaster technology

Prima di addentrarci nella recensione del nuovo prodotto Goodram, vi parliamo di chi è, effettivamente, Biomaster technology.

Questa azienda fondata negli anni 2000 con sede nel Nord America, è un fornitore leader mondiale di nuove tecnologie di additivi e soluzioni per il settore industriale, sanitario relativo alla protezione antimicrobica per la conservazione a lungo termine contro funghi e batteri e per elevati standard di sicurezza, fino ad oggi ha sviluppato oltre 1200 prodotti, molti dei quali sono ora standard industriali.

La collaborazione di Goodram con Biomaster technology nasce dall’idea di realizzare un prodotto, che viene normalmente “passato” tra più persone comunemente, sia in un ambiente di ufficio e non, che potesse abbattere i rischi di trasmissione di batteri.

Uno sguardo al prodotto | Recensione Goodram USB 3.0 UME3

Disponibile dei tagli da 16GB, 32GB, 64GB e 128GB, la particolarità di questo prodotto risiede proprio nella collaborazione con Biomaster. Ma a questo, ci arriveremo dopo.

Il prodotto ha un interfaccia 3.0, e possiede una garanzia a vita. In termini di prestazioni Goodram definisce i valori minimi e massimi prestazionali. Abbiamo un massimo di 60 MB/s in lettura, e 20 MB/s in scrittura, sotto questi lavori non scenderà mai.

Dimensioni classiche per una Pendrive USB, abbiamo 55.0 × 21.0 × 9.6 mm, e una temperatura operativa che va da 0 a 70 gradi.

Goodram USB 3.0 UME3 CARE ha un design molto minimal ed elegante. Abbiamo una qualità costruttiva molto alta, è presente una piccola fessura dove poter appenderci qualcosa, e una scanalatura con un Led rosso inserito, che indicherà lo stato di funzionamento.

Oltre a trovare un tappo con un simpatico pattern a quadratini, abbiamo un blocco del tappo solido, tra i più solidi mai visti. In termini di colorazione abbiamo ovviamente solo i blu, che è poi il colore nativo della soluzione utilizzata da Biomaster technology.

Prestazioni e conclusioni

In termini di prestazioni, il prodotto, utilizzato diverse volte, si è sempre dimostrato affidabile. Ecco alcuni test eseguiti.

Le prestazioni sono allineate a quanto dichiarato dall’azienda e riflettono poi le prestazioni sul campo pratico. Nell’utilizzo quotidiano non ha mai dimostrato incertezze, e la stabilità durante i trasferimenti è sempre stata in linea con quanto dichiarato dall’azienda. Non ci sono difetti nel prodotto, e le prestazioni sono sufficienti per la stragrande maggioranza degli utenti.

È possibile trovare dai rivenditori autorizzati il modello da 64 GB al prezzo di circa 7,30 Euro, ed il modello da 32GB a meno di 4 Euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.