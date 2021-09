Death Stranding Director’s Cut: svelato il prezzo dell’upgrade next-gen

Un recente aggiornamento dell’account Twitter ufficiale di PlayStation UK ha annunciato che sarà necessario pagare 5 sterline per l’upgrade dalla versione PS4 di Death Stranding: Director’s Cut alla versione PS5 (il che dovrebbe tradursi, verosimilmente, in 5 euro). La notizia arriva poco prima dell’uscita del gioco e ovviamente anche l’upgrade next-gen sarà disponibile il 24 settembre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

La versione PS5 di Death Stranding: Director’s Cut, e quindi l’upgrade next-gen, includerà il supporto a funzionalità “standard” della nuova console ammiraglia di Sony: il feedback tattile di DualSense e il feedback aptico dei grilletti adattivi dello stesso controller. Ciò va in aggiunta agli aggiornamenti visivi generali che i fan possono aspettarsi da un hardware più potente come quello che PlayStation 5 vanta.

PSA for those of asking about the upgrade path for #DeathStranding on PS4 to Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition on PS5:

1. The upgrade will be available on Friday

2. It will cost £5

3. Keep On Keeping On pic.twitter.com/ast9zcqsGY

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 21, 2021