Star Wars porterebbe Quantic Dream verso giochi action

Star Wars e Quantic Dream hanno fatto parlare molto di sé in questi giorni, e uno dei motivi principali è il via vai di rumor sul possibile nuovo gioco dell’azienda francese

Nell’articolo di ieri si vociferava riguardo la collaborazione tra Disney e Quantic Dream per lo sviluppo di un gioco di Star Wars. La potenziale notizia era stata ulteriormente diffusa dal leaker Tom Henderson su Twitter, e sin da allora i fan della saga lo hanno tempestato di domande nei tweet di risposta.

Star Wars con la narrativa di Quantic Dream

Arriva un’ulteriore conferma, da parte di Kotaku, sul gioco di Star Wars prodotto da Quantic Dream. Ma a fornire il vero scoop ci ha pensato una fonte indipendente e diversa dalla persona a cui si riferiva Tom Henderson. Lui o lei avrebbe riferito a Kotaku che sì, il gioco di Star Wars è in sviluppo da un anno e mezzo, tuttavia c’è un solo fattore che potrebbe creare discussione tra i fan.

Infatti, l’iconico stile di gioco di Quantic Dream basato sui Quick Time Events sarebbe stato abbandonato in favore di una dinamica più action, un mondo open-world e funzioni multiplayer. Inoltre, la sezione di Quantic Dream aperta ad inizio febbraio a Montreal fungerebbe come centro nevralgico dove avverrà la costruzione del gioco di Star Wars. Questo poiché è lì che si sviluppano soprattutto meccaniche di gioco e gameplay, rispondendo quindi alla necessità di esperti in elementi esterni alle cutscenes ed alla narrazione.

Appare chiaro che Quantic Dream voglia sfruttare questa occasione con Star Wars per rielaborare interamente le ragioni per il quale si è resa famosa; ma così vanno affievolendosi le speranze di chi desiderava un gioco diverso da quelli a tema Star Wars prodotti negli ultimi anni.

Rimanendo all'erta in vista di altri sviluppi riguardanti la vicenda Star Wars e Quantic Dream