Recensione Monark, la follia dell’ego

Ognuno di noi è rappresentato dal proprio ego, quella parte di noi che ci rende unici e che durante la nostra crescita si sviluppa in base agli stimoli ricevuti dandoci una personalità unica. L’ego si nutre sia di buoni sentimenti che di quelli cattivi, i famosi sette peccati capitali presenti in varia misura in ognuno di noi. Proprio il concetto di “Ego” e di come questo definisce ogni persona è al centro della storia di Monark, nuovo JRPG che andremo a conoscere in questa recensione.

Monark arriverà su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC dal prossimo 25 febbraio pubblicato da NIS America. Il titolo è stato realizzato dallo studio Lancarse, team che spesso ha collaborato con Atlus e in passato ha lavorato a diversi titoli della serie Shin Megami Tensei e alcuni spin-off di Persona e, come andremo a vedere, le influenze ereditate dai titoli Atlus si vedono tutte.

Una scuola piena di misteri

Le tematiche della storia di Monark sono molto simili a quanto visto nella serie Persona, specialmente del quinto capitolo uscito di recente. Anche in questo caso si ha a che fare con una dimensione metafisica che influenza il comportamento degli esseri umani e ritorna il tema dei Sette Peccati Capitali, centrali nei vari palazzi in cui era diviso Persona 5. In Monark la storia inizia in una normale scuola, che all’improvviso si vede isolata dal mondo esterno per colpa di una misteriosa barriera che rende impossibile uscire.

Non è però finita qui, perché all’interno della scuola si inizia a diffondere una nebbia che fa impazzire chiunque ci finisca in mezzo per troppo tempo. Nessuno sembra capire la situazione e non sembra esserci nemmeno la possibilità di contattare aiuti al di fuori della scuola, dato che le linee telefoniche non funzionano e anzi i cellulari iniziano a volte a squillare senza motivo, soprattutto in mezzo alla nebbia.

Conosceremo il nostro protagonista a colloquio dalla preside della scuola, prima che l’evento sconvolga le vite degli studenti, e qui, in perfetto stile Persona dovremo sceglierne il nome. Oltre a ciò dovremo affrontare una sorta di test psicologico sulla personalità, molto simile a molti che è possibile trovare anche semplicemente facendo una ricerca su internet. In questo modo verrà dato un punteggio al nostro Ego, diviso nei sette peccati capitali di cui parleremo più avanti.

Dopo questa parte il nostro protagonista si sveglierà in una zona della scuola piena di nebbia, dove verrà salvato dalla sorella minore, dalla ex presidentessa del consiglio degli studenti e dal medico della scuola. Il nostro protagonista però ha perso la memoria e riesce a ricordare soltanto il proprio nome.

Durante la fuga dall’area piena di nebbia, il gruppo è sorpreso da una telefonata, appena il protagonista risponde viene trascinato in un’altra dimensione chiamata Otherworld, dove vivono degli esseri chiamati Demoni e le incarnazioni dei peccati. Il gruppo viene attaccato da alcuni esseri simili a scheletri e quando tutto sembra perduto, il nostro avatar viene salvato da Vanitas, una sorta di macabro peluche a forma di coniglietto che gli dona un misterioso potere che gli consente di combattere all’interno della dimensione.

Ben presto il nostro protagonista scoprirà direttamente dalla preside che la scuola è sotto il controllo di sette misteriosi studenti che hanno stretto un patto con i demoni superiori dei Sette Peccati Capitali diventando dei Pactbearer con poteri che influenzano le altre persone. La nebbia è provocata proprio da questi Pactbearer, che in cambio del loro potere fanno nutrire i demoni dei sentimenti degli esseri umani. Il gruppo del nostro protagonista dovrà allora affrontarli tutti recandosi nell’Otherworld e distruggendo tre cristalli che simboleggiano il patto, così da far tornare tutto alla normalità.

La trama di Monark è molto interessante e riesce a evolversi mantenendo alta l’attenzione del giocatore, svelando pian piano tutti i suoi misteri. Nonostante le premesse che ricordano molto i Persona e una linearità della progressione della trama (in cui dovrete battere uno a uno i sette Pactbearer), riesce a sorprendere grazie a dei colpi di scena ben riusciti e difficilmente immaginabili. La storia ha diversi finali definito in base all’alleato principale che sceglieremo dei quattro disponibili.

La storia infatti, in questo modo si focalizzerà sul rapporto tra il protagonista e il personaggio che si è deciso di approfondire, e una volta finito il gioco sarà possibile saltare le parti iniziali in comune tra i vari comprimari, per seguire le vicende con un altro personaggio senza doversi rigiocare parti già fatte. Tuttavia la narrazione non è esente da difetti, riconducibili principalmente ad alcuni stereotipi abusati tipici degli anime che qui risultano troppo preponderanti e a volte fastidiosi, rendendo alcuni personaggi un po’ delle macchiette e alcune situazioni molto da cliché. Nonostante questo, anche se non siamo ai livelli dei Persona, Monark riesce a offrire una storia più che buona agli appassionati di questo genere.

Combattere il peccato – Recensione Monark

Al centro del gameplay di Monark vi sono le battaglie con i demoni. Queste ricalcheranno lo stile degli RPG strategici a turni, nello stile del buon vecchio Final Fantasy Tactics o dei Fire Emblem, ma senza la griglia per gli spostamenti e gli attacchi. Il movimento nel proprio turno sarà libero, e un cerchio delimiterà l’area massima in cui ci potremo spostare. Anche gli attacchi avranno diversi indicatori per mostrarci il raggio d’azione che copriranno.

Oltre ai personaggi umani del nostro party, il nostro protagonista, in virtù del suo patto, potrà evocare delle creature chiamate Fiends, degli esseri simil scheletrici con volto umano, che combatteranno ai suoi ordini. Questi sono legati ai vari peccati capitali e l’Ego del protagonista determinerà quali potrà invocare, sbloccandone sempre di nuovi quando raggiungerà un determinato punteggio in uno dei peccati.

I Fiends avranno caratteristiche e abilità diverse in base al peccato da cui sono generate, e potranno anche essere personalizzabili nell’estetica potendo cambiare volto, colore dei capelli e voce. Potremo anche equipaggiarli con i Vessels: pezzi d’equipaggiamento che potenzieranno le loro statistiche e ne modificheranno l’aspetto come se indossassero un’armatura. I personaggi umani invece non avranno nessun tipo d’equipaggiamento applicabile.

Gli attacchi che potremo portare sono principalmente di due tipi: Arts, ossia gli attacchi fisici che richiederanno solitamente HP per essere usati; Authorities, gli incantesimi del gioco che a ogni utilizzo faranno salire la Mad Gauge. In realtà la differenza non è così estrema, alcuni personaggi infatti avranno abilità curative come Arts o come Authorities e così via.

La Mad Gauge è uno degli elementi fondamentali del gioco, e avrà effetti sia durante l’esplorazione che in combattimento. Se questa raggiunge il 100% il nostro personaggio perderà il controllo e attaccherà alleati e nemici per tre turni e poi andrà KO. In questo stato le statistiche aumentano tranne la difesa che diminuirà. Il giocatore potrà attivare un altro stato speciale chiamato Awaken, che aumenterà utilizzando uno specifico comando o subendo danni.

Quando questo si attiverà le statistiche aumenteranno e le Arts e le Authorities potranno essere utilizzate senza nessun costo. Infine, se un giocatore riuscirà ad attivare contemporaneamente sia lo stato Mad che Awaken potrà attivare l’Enlightenment, un ulteriore stato in cui le statistiche saranno potenziate enormemente e le abilità non costeranno nulla.

Gestire questi potenziamenti nel modo giusto darà un enorme vantaggio in battaglia, specie perché alcuni degli attacchi più potenti potranno essere utilizzati solo attivando questi stati speciali. Oltre a questi però ci saranno diverse manovre che ci aiuteranno a prevalere in battaglia. Il Backstab si verificherà quando colpiremo un nemico alle spalle infliggendo molto più danno e soprattutto evitando che questo contrattacchi. Se l’attaccante (sia esso alleato o nemico) avrà di fianco un alleato potrà ottenere un attacco di supporto extra da questo, inoltre esiste anche il comando Defer che, aumentando un po’ la Mad Gauge, permetterà di cedere il proprio turno a un altro alleato così da permettergli di agire un’altra volta. Il comando Wait poi permette di recuperare HP, fondamentali dato che questi andranno persi anche soltanto utilizzando le Arts.

Durante la fase di recensione di Monark abbiamo affrontato numerosi combattimenti che ci hanno fatto comprendere quanto sia stratificato il sistema, e andando avanti le opzioni in battaglia aumenteranno sempre più, inoltre si troveranno anche effetti speciali nelle arene, come zone curative o velenose o portali che facilitano il passaggio tra due diverse aree. Le battaglie sono anche piuttosto impegnative man mano che si va avanti nel gioco e bisognerà sempre stare attenti che il nostro protagonista non muoia, perché anche se tutto il resto della squadra è in vita, basterà che lui venga messo KO per vedere la schermata di Game Over. Abbiamo trovato il sistema di combattimento di Monark ben riuscito, anche se non tra i migliori di stampo strategico, ma indubbiamente diverte e fa il suo lavoro.

Accrescere il proprio Ego – Recensione Monark

Il sistema di progressione dei personaggi in Monark è piuttosto atipico rispetto a quello dei classici JRPG, ma semplice da comprendere. Tutto si baserà intorno all’accumulo di Spirit, valuta che servirà sia ad acquisire abilità che a comprare oggetti da Vanitas, il nostro spirito guardiano.

Ogni abilità acquisita farà salire di un livello il personaggio scelto, lo Spirit però è condiviso universalmente tra tutti, bisognerà quindi distribuirlo equamente, dato che ogni livello ottenuto aumenterà le stats generali di quel determinato personaggio e si rischia di potenziarne troppo uno lasciando indietro gli altri. Sarà comunque possibile farmare alcuni combattimenti specifici per poter ottenere maggior Spirit, oppure si potranno smantellare gli oggetti in eccesso, sempre da Vanitas, per ottenerne di extra.

Il nostro protagonista sarà l’unico ad avere anche l’Ego come statistica; questo è diviso in sette parti che rappresentano i peccati capitali e il loro valore aumenterà sia combattendo che facendo degli speciali test psicologici che ci verranno proposti da alcuni degli studenti della scuola. Il livello dei sette peccati del nostro Ego servirà sia per poter evocare Fiends di ogni tipologia di peccato e sia per poter ottenere gli Alter Ego di alcuni studenti, che troveremo cristallizzati in giro per la scuola. A volte infatti non potremo raccoglierli perché non avremo abbastanza punti in quel determinato peccato. Se raccolti invece questi aumenteranno alcune statistiche permanentemente per tutti i nostri personaggi.

Le nebbie della follia – Recensione Monark

Monark presenta anche una corposa fase esplorativa come abbiamo notato in sede di recensione. L’ambientazione è in realtà ridotta fondamentalmente alla scuola, dato che tutto il gioco si svolge lì. Le incursioni nell’Otherworld principalmente ci portano subito a combattere con magari qualche cutscene di mezzo. La struttura da JRPG tattico infatti vede la presenza di meno combattimenti in generale rispetto a un più classico RPG a turni semplice, ma questi sono più lunghi e impegnativi. Così non troverete dungeon pieni di nemici, ma a volte ogni esplorazione si risolverà con un singolo grosso combattimento. Tuttavia ci sono degli elementi che ci hanno sorpreso durante queste fasi.

I “dungeon”, se vogliamo chiamarli così, sono le aree avvolte dalla nebbia dove non troveremo veri e propri nemici, ma lo scopo sarà trovare l’anomalia della zona che, tramite il telefono, ci permetterà di accedere all’Otherworld. Finita anche la battaglia nell’altro mondo solitamente l’area sarà poi liberamente esplorabile dato che verrà liberata dalla nebbia.

Seppur le ambientazioni scolastiche siano poco ispirate, aggirarsi per la nebbia e vedere la pazzia degli studenti e dei docenti coinvolti che dilaga darà un’inaspettata tinta horror al titolo. Aggirarsi per la nebbia poi metterà il giocatore in continua tensione, dato che quando saremo al suo interno la Mad Gauge aumenterà costantemente, e una volta arrivata al 100% farà collassare il nostro protagonista che si risveglierà in infermeria.

A questo però dovrete aggiungere la meccanica delle Death Calls, delle chiamate insistenti a cui è meglio non rispondere, dato che ci metteranno spesso contro avversari estremamente potenti. Il problema è che queste Death Call faranno impazzire i PNG vaganti nei paraggi che ci assaliranno, e se verremo presi la nostra barra Mad arriverà istantaneamente al 100%. L’unico modo per fermarle è trovare il numero per arrivare in un’area dell’Otherworld in cui sarà possibile affrontare un combattimento in cui si troverà uno speciale cristallo che, se distrutto, interromperà le Death Call.

In realtà non c’è nessun rischio reale per il giocatore di Game Over, ma la meccanica genera così tensione che sembra quasi di stare giocando a un titolo horror. Esplorare i diversi edifici scolastici servirà anche a trovare documenti e altre informazioni per approfondire la storia e scovare nuovi numeri di telefono per accedere a combattimenti dove ottenere maggior Spirit o altri oggetti. Ci saranno oltre 100 studenti da conoscere, ognuno con una sua storia personale e rapporti sociali con gli altri compagni, che spesso ci aiuteranno a capire diverse cose della trama, oltre a farci ottenere gli Alter Ego di alcuni di loro.

Il sistema dei numeri di telefono ci permetterà anche di rigiocare i combattimenti non legati alla storia, ma si potranno anche chiamare numeri casuali per accedere a combattimenti random. L’unica cosa a cui stare attenti è che solitamente con questo metodo si avvieranno battaglie con nemici di altissimo livello, e non sarà piacevole provarci senza un team ben livellato!

JRPG molto vecchia scuola – Recensione Monark

A livello tecnico Monark è molto arretrato. Abbiamo giocato il titolo su una PS5 e a parte i caricamenti rapidi non c’erano ulteriori migliorie che potessero far capire di trovarci di fronte a un gioco destinato anche per una console next gen. I modelli dei personaggi sono curati sufficientemente soprattutto per quanto riguarda quelli principali, le ambientazioni sono molto monotone e scarne essendo principalmente legate agli edifici scolastici, e anche l’Otherworld è molto poco ispirato come mondo sovrannaturale. In realtà non vogliamo essere troppo severi riguardo questa caratteristica, dato che comprendiamo benissimo che il budget per questo gioco non sia molto elevato e non possa competere con titoli di prim’ordine, tra cui i Persona a cui si ispira.

Tutto sommato le idee del gioco e il suo gameplay sopperiscono ai difetti tecnici, però si poteva fare molto di più. Anche i nemici normali sono molto monotoni essendo fondamentalmente quasi tutti degli scheletri di metallo corazzati in vari modi. Solo pochi, tra cui i boss principali un po’ più ispirati cambieranno.

L’aspetto migliore a livello artistico è indubbiamente legato agli artwork dei personaggi. I disegni in stile anime sono infatti davvero molto belli, e anche i design delle forme da combattimento dei protagonisti nell’Otherworld sono molto riusciti. La colonna sonora è molto riuscita soprattutto per le canzoni inserite, tra cui la opening del gioco. Il titolo è disponibile solamente in lingua inglese, e servirà una buona conoscenza della lingua per comprendere la trama in ogni sua sfaccettatura.

Considerazioni finali

Giunti alla fine della nostra recensione di Monark, possiamo dire che, nonostante un livello tecnico molto arretrato, il titolo compensa questa mancanza con una trama piuttosto interessante e un sistema di combattimento vario e articolato. La storia è interessante e mette la voglia di continuare, e soprattutto è molto rigiocabile per via dei diversi finali. Le fasi esplorative sono rese interessanti dal sistema simil horror che lo accompagna e i combattimenti non sono mai troppo invadenti e ripetitivi da stancare. Il titolo è indubbiamente un buon JRPG se amate questo tipo di storie, soprattutto se cercate qualcosa che come tematiche si avvicini alla saga dei Persona.

