Overwatch League 2022: annunciata la data di inizio

L’attesa per i fan di tutto il mondo è finita. Dopo un mese e mezzo dall’inizio dell’anno corrente, è stata recentemente presentata l’edizione 2022 dell’ Overwatch League: vediamo qui di seguito tutti i dettagli tra cui i tornei, le squadre, i gironi e la data d’inizio

In un periodo di forte incertezza per Overwatch, il suo team di sviluppo e tutta Activision Blizzard (che, ricordiamo, continua a trovarsi nell’occhio del ciclone a causa di accuse di sessismo e di molestie sessuali e che inoltre è stata recentemente acquisita da Microsoft), abbiamo ricevuto di recente una notizia che farà contenti i fan, in particolare quelli appassionati di eSport. Tramite un nuovo Community Update (il primo del 2022) pubblicato sul canale Youtube ufficiale dell’ Overwatch League, è stata annunciata la data di inizio della stagione 2022 dell’omonimo torneo, con tanti dettagli sui tornei, sui team, sui gironi e in generale sul funzionamento.

Qual è la data di inizio dell’ Overwatch League 2022?

Le informazioni fornite all’interno del video in questione sono molte (lo potete visionare integralmente qua sotto, dura circa 12 minuti): la prima informazione da sapere è che la data di inizio dell’ Overwatch League 2022 è prevista per il prossimo 5 maggio. Ci saranno quattro tornei per tutta la stagione in vista dei playoff: Kickoff Clash, Midseason Madness, Summer Showdown e Countdown Cup. Per la precisione, Kickoff Clash e Summer Showdown saranno tornei regionali, mentre, se tutto procede come previsto, il piano è di organizzare Midseason Madness come un torneo globale con un totale di 12 squadre (sia della East sia della West Division) che gareggeranno in un girone a doppia eliminazione per un periodo di sei giorni, con un montepremi di almeno 1 milione di dollari.

Le squadre giocheranno un minimo di 24 partite in questa stagione, rispetto alle 16 dello scorso anno. I New York Excelsior torneranno a giocare nella West Dvision, lasciando sette squadre nella East. Le squadre della East Division giocheranno l’una contro l’altra una volta ogni ciclo, mentre le squadre nella West Division si affronteranno due volte nelle partite di testa di serie per tutta la stagione. È stato ribadito che questa stagione si giocherà nel formato 5v5 con un nuovo tipo di mappa (Push). I team utilizzeranno una build di Overwatch 2 per giocare, anche se non ci sono ancora segni di una beta pubblica (che, si spera, possa arrivare a breve).

