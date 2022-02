Nokia G11 G21: i nuovi smartphone che durano tre giorni

Pensati per durare più a lungo Nokia G11 e G21 combattono l’ansia da batteria scarica e garantiscono il doppio degli aggiornamenti di sicurezza. Vediamoli insieme

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia una coppia di nuovi smartphone della serie G, Nokia G11 e Nokia G21. I telefoni Nokia sono famosi per la durata della batteria, e questi nuovi smartphone Android non fanno eccezione: garantiscono infatti un’impressionante durata di tre giorni e la nuova modalità Super Battery Saver, così come molteplici aggiornamenti di sicurezza.

“Continuiamo a spingere i confini nel segmento mid-range fornendo una tecnologia accessibile, sicura e competitiva. Sono lieto di svelare due nuovi modelli della nostra serie G, Nokia G11 e Nokia G21. I due dispositivi incarnano la solidità e la durata della batteria per cui i telefoni Nokia sono diventati famosi tanti anni fa. Queste caratteristiche, combinate con il meglio del software Android, e più aggiornamenti di sicurezza rispetto alla concorrenza in questa categoria di prezzo, cementano la nostra visione per il 2022 e oltre – mentre continuiamo a progettare telefoni che durano più a lungo.”

— Florian Seiche, CEO di HMD Global.

Protezione impareggiabile per una tecnologia mobile che dura più a lungo

Il doppio degli aggiornamenti di sicurezza rispetto alla concorrenza per mantenere protetti i dati importanti — Nokia G11 e Nokia G21 lavoreranno senza soluzione di continuità in background in modo che tu possa vivere la tua giornata senza preoccupazioni.

L’introduzione della modalità Mask negli smartphone economici — disponibile per la prima volta sulla serie G — assicura la comodità del face unlock. Mantieni i tuoi dati al sicuro con o senza maschera protettiva.

Il fatto di essere “Android 12 ready” assicura che abbiano accesso alle funzionalità più recenti e durino più a lungo sempre al massimo delle prestazioni.

Supportati da partner leader del settore per esperienze best-in-class, Nokia G11 e Nokia G21 dispongono di Spotify e ExpressVPN pre-installati: il primo offre l’accesso a 70 milioni di brani e 3,2 milioni di podcast out of the box. Per una maggiore privacy e tranquillità, ExpressVPN è ora disponibile su tutti i nuovi smartphone Nokia con una prova gratuita di 30 giorni.

Nokia G11 G21: batteria di lunga durata per rimanere connessi tutto il giorno

L’impressionante durata della batteria di tre giorni è perfetta per coloro che vogliono continuare la loro giornata senza preoccupazioni. Che si tratti di catturare ricordi o di guardare i tuoi programmi preferiti, rimanere connessi tutto il giorno è facile con i nuovi Nokia G11 e Nokia G21.

Attiva la nuova modalità Super Battery Saver per estendere ulteriormente la durata della tua batteria — puoi anche scegliere dove viene effettuato il risparmio energetico in modo da poter ancora accedere alle funzionalità chiave. Nokia G11 e Nokia G21 permettono di attivare questa funzione in qualsiasi momento.

Risposta veloce per una maggiore produttività

Rendendo disponibile 90Hz di potenza per la prima volta nella serie G, la velocità di refresh rende lo scorrimento e la digitazione ancora più fluidi, e le foto appaiono più fluide.

Fotografia mozzafiato con Nokia G21

Le versatili fotocamere a triplo obiettivo permetteranno a chiunque di scattare fotografie dall’aspetto professionale, offrendo dettagli meravigliosi anche in condizioni di scarsa luminosità. Su quella frontale, l’intelligenza artificiale assicura che i tuoi selfie serali abbiano la giusta quantità di luce e nitidezza. Inoltre, con AI Super Resolution, i nuovi device elevano la qualità dello zoom dei tuoi scatti per un risultato sorprendente.

Nuovo design, solita affidabilità finlandese

Con un design tutto nuovo, Nokia G11 e Nokia G21 sono più sottili ed ergonomici. Realizzato in robusto policarbonato, il nuovo design fa proprie la durata e l’eccellenza nordica che ti aspetti da un telefono Nokia, portando al contempo un look rinnovato alla gamma. Per una maggiore tranquillità, la Clear Case, disponibile per entrambi i telefoni, metterà in mostra la bellezza del tuo telefono. È fatta di materiali riciclati e può essere a sua volta riciclata dopo l’uso.

Trova il tuo perfetto compagno audio

Per offrire più scelta, le nuove cuffie sono disponibili nelle versioni con e senza filo. Realizzate per il comfort, le cuffie wireless e cablate Nokia offrono bassi extra potenti grazie ai driver da 40mm di alta qualità. Il design super leggero è dotato di una morbida imbottitura sopra l’orecchio e di un braccio pieghevole per una maggiore comodità e praticità. Chiamate a mani libere e supporto dell’assistente vocale intelligente rendono l’esperienza senza soluzione di continuità sia che tu stia lavorando o ascoltando i tuoi brani preferiti.

Se il wireless è la strada per te, stai sicuro che le cuffie wireless Nokia terranno il passo con i tuoi desideri — goditi fino a 62 ore di ascolto ininterrotto con una singola carica.

Offrendo un suono chiaro e una vestibilità confortevole ad altissimo valore, i nuovi Nokia Go Earbuds2 + sono veramente wireless e dotati di cancellazione del rumore ambientale (ENC) per una notevole chiarezza della voce nelle chiamate. Il rating IPX4 significa che sono resistenti al sudore e agli spruzzi — combinato con 24 ore di riproduzione, potrai godertele anche nelle giornate più piovose. Sono dotate di un semplice touch pad per il controllo dell’audio e di Fast Pair per connettersi istantaneamente al tuo dispositivo Android.

Fai un ulteriore passo avanti con i nuovi Nokia Go Earbuds2 Pro — in arrivo con modalità di gioco e video a bassa latenza, puoi goderti l’audio per un’esperienza multimediale coinvolgente.

Nokia G11 G21: prezzi e disponibilità

Nokia G21 è disponibile a partire da 229€ nel colore Nordic Blue (navy) nella configurazione da 4/128GB. Fino al 13 marzo acquistando nello store Nokia puoi avere il 10% di sconto sulla cover realizzata in materiale riciclato.

Nokia G11 sarà disponibile prossimamente sul sito Nokia nel colore Charcoal (grigio scuro/nero) nella configurazione da 4/64GB.

Gli accessori Nokia saranno disponibili a breve sul sito Nokia.

Cosa ve ne pare dei nuovo device di Nokia? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.