Recensione Hogwarts Legacy su PS4: maghi old-gen!

Scopriamo, in questa recensione dedicata, come si comporta Hogwarts Legacy su PS4: la paura per le versioni old-gen si è ormai sedimentata in tutti i videogiocatori, ma come avranno lavorato i ragazzi di Avalanche Software?

Gli appassionati del mondo magico di Harry Potter hanno avuto modo, nel corso degli ultimi mesi, di tornare a sognare. Sarà l’annuncio della serie TV HBO dedicata, che dopo tanti rumor ha finalmente visto arrivare l’ufficialità, sarà che ancora non si è sopita la frenesia da Hogwarts Legacy, chiunque abbia amato l’avventura del giovane mago più famoso di ogni era, al di là di ogni polemica che può scaturire dalle discutibili affermazioni della sua creatrice, è potuto tornare bambino, anche solo per un po’.

Recentemente si è tornato a parlare di Hogwarts Legacy per il suo arrivo su console di scorsa generazione, PlayStation 4 e Xbox One. Nel mentre la versione per Switch è stata nuovamente rimandata, a causa della necessità di ulteriore tempo per raggiungere risultati soddisfacenti sulla piccola ibrida di Nintendo, tutti coloro che non hanno potuto (o voluto) mettere ancora mano su una console di decima generazione potranno finalmente vivere questa nuova esperienza. Abbiamo ricominciato l’avventura anche noi e siamo pronti a parlarvene con questa recensione: parliamo nuovamente di Hogwarts Legacy, come gira su PS4?

Hogwarts Legacy è arrivato anche su PS4: ecco la nostra recensione!

Piccola rettifica: la nostra prova, per questa recensione, è avvenuta su una PlayStation 4 Pro. In termini di contenuti, ovviamente, non c’è alcun tipo di differenza e confermiamo anche che se avete acquistato la versione per PS5 potrete riscattare gratuitamente quella old-gen, compreso anche il DLC esclusivo Sony. Al netto di tutto, gli avvenimenti, il gameplay e le varie meccaniche sono dunque esattamente le stesse di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione “next-gen”, che potete trovare cliccando qui.

In questa recensione andremo ad analizzare esclusivamente la qualità del porting, dunque, e per quanto sia banale ammetterlo, Hogwarts Legacy su PS4 è la versione PS5 “spompata”; ma è davvero un qualcosa da denigrare? Il paragone che viene più spontaneo è, ovviamente, quello col compianto Cyberpunk 2077, ma c’è una fondamentale differenza. Il titolo di CD Projekt Red è stato concepito, palesemente, per PC e console next-gen, e stava quindi troppo stretto su un hardware ormai decisamente datato (dieci anni, con i tempi veloci della tecnologia moderna, sono davvero troppi).

The House Cup | Recensione Hogwarts Legacy su PS4

Hogwarts Legacy, così come Horizon Forbidden West e molti altri, sono invece titoli palesemente sviluppati per girare bene su old-gen, e poi migliorati e trasformati in quelle splendide prodezze grafiche che una PS5 o una Xbox Series X fanno girare tranquillamente e con prestazioni decisamente superiori. C’è qualcosa di male in questo? Per chi vorrebbe un passo più decisivo verso la next-gen, dobbiamo purtroppo dire di sì. Considerando però il mercato attuale, che ancora volge uno sguardo al passato e a favore di una base installata decisamente maggiore, è quantomai intuibile il perché si sviluppi ancora, di base, pensando alla vecchia generazione di console.

Digressioni a parte: come gira quindi Hogwarts Legacy su PS4? Sorprendentemente bene, al netto di un visibile downgrade grafico e prestazionale. Andiamo però con ordine. La prima cosa a cui si fa palesemente caso sono i tempi di caricamento, decisamente superiori rispetto a quanto riusciva a performare la PS5 col suo SSD, arrivando a circa 40 secondi per il caricamento di una zona del castello di Hogwarts. Su PS5 ce ne volevano meno di 6, per farvi capire l’entità della differenza.

Potting Mandrakes | Recensione Hogwarts Legacy su PS4

Da un certo punto di vista, il fatto che la gran parte del tempo Hogwarts Legacy sia ambientato in un luogo chiuso ha decisamente aiutato gli sviluppatori. Sebbene la qualità delle texture sia decisamente inferiore e il gioco punti a una risoluzione di 1080p per 30fps (quasi sempre) stabili, si può benissimo notare una minore presenza di oggetti a schermo (specialmente vasi, libri ed altri accessori sparsi per le diverse ambientazioni di gioco). D’altro canto, però, la resa dell’illuminazione è davvero ottima, globalmente parlando, nonostante si notino grosse differenze quando gli effetti di luce su PS5 erano davvero fenomenali, come nel caso delle grandi vetrate presenti nel castello.

I modelli dei personaggi sono visivamente piacevoli da vedere, seppur sempre meno dettagliati, mentre i capelli stonano particolarmente a causa di una resa visiva imprecisa e poco particolareggiata. In ogni caso, quando la camera si ritrova ad inquadrare i protagonisti in primo piano non abbiamo notato particolari storture e, in generale, anche in questo caso la resa visiva è soddisfacente su un hardware di vecchia data.

Seeking the Keepers | Recensione Hogwarts Legacy su PS4

Passiamo dunque agli esterni che soffrono dello stesso calo di qualità in termini di texture e risoluzione degli interni, ma anche di un generale fenomeno di pop-in decisamente marcato, per quanto comprensibile, rispetto alla controparte next-gen. Ci saranno dunque meno alberi, meno rocce e meno particellari e il tutto sarà visibile ad una distanza decisamente inferiore, ma nulla che possa davvero inficiare la fruizione del gioco di Warner Bros e Avalanche. Anche all’esterno, comunque, Hogwarts Legacy resta davvero molto bello da vedere e lo sarebbe davvero per tutti, se non ci fossimo già abituati ad altri standard.

Infine, il frame rate. Stabile e rocceo sui 30fps su PlayStation 4 Pro, con qualche lieve calo nelle situazioni più concitate nell’open world, il frame rate è la cosa che più ci ha sorpresi in termini di resa prestazionale. Potrete anche decidere di sbloccarlo nel menu apposito e in questo modo potrebbe facilmente raggiungere i 40/45 fps, ma il tutto a scapito della prestazione della console che, affaticata, tenderà a farlo calare vertiginosamente verso il basso. Mossa sconsigliatissima insomma, tenetevi quei 30 solidi, dolci e decisamente stupefacenti.

Legacy of Magic

Terminiamo questa breve recensione sulla versione PS4 di Hogwarts Legacy encomiando il lavoro svolto da Avalanche Software su una versione su cui, lo ammettiamo, avevamo davvero poche aspettative. Invece il gioco gira bene su console old-gen, al netto di tutta una serie di cali qualitativi e prestazionali fisiologici considerando l’età ormai avanzata dell’hardware di riferimento. A questo punto non ci resta che aspettare la versione per Nintendo Switch e sperare che la stessa cura e la stessa attenzione siano state riposte anche verso una console ancor meno… performante.

Hogwarts Legacy è attualmente disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate voi del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!

8 Nice one, Avalanche! Punti a favore Un porting davvero curato e sorprendente

Un porting davvero curato e sorprendente Frame rate (quasi sempre) rocceo

Frame rate (quasi sempre) rocceo Resa visiva comunque soddisfacente Punti a sfavore Tempi di caricamento veramente esosi

Tempi di caricamento veramente esosi Ci siamo troppo abituati alla "next-gen"...