Cooler Master: presentato il nuovo Hyper 212 Halo Edition

Cooler Master arricchisce la sua celebre gamma Hyper introducendo il suo nuovissimo dissipatore Hyper 212 Halo Edition

Nel corso degli anni, la serie Cooler Master Hyper 212 si è affermata come un’ottima scelta per il raffreddamento aftermarket delle CPU. Guadagnandosi così la reputazione di uno dei più popolari dissipatori per CPU sul mercato. L’azienda taiwanese ha continuamente modernizzato la serie integrando tecnologie avanzate per dissipatori e ventole. Con l’introduzione dell’Hyper 212 Halo, Cooler Master ha implementato una significativa revisione del design e della tecnologia, portando la serie a nuovi livelli.

Nuovo Hyper 212 Halo Edition di Cooler Master

La gamma Hyper 212 Halo si distingue grazie all’introduzione della rivoluzionaria ventola Halo²,, evoluzione raffinata del modello precedente. L’hardware si arricchisce di dettagli cromatici, disponibili in varianti bianche o nere, che conferiscono ulteriore stile al prodotto. La torre, dotata di 4 heat pipe, sfoggia ora un rivestimento coordinato e un coperchio superiore che mette in evidenza il logo distintivo, risultando in un design armonioso ed elegante. L’Hyper 212 Halo, dal design raffinato, presenta dimensioni contenute con una lunghezza di soli 154 mm. Assicurando un’ottima compatibilità con la maggior parte dei case e delle configurazioni RAM. Grazie alle sue staffe di installazione aggiornate, si adatta perfettamente alle piattaforme più recenti sul mercato, rendendo l’installazione semplice e agevole.

Una vasta scelta

La serie Hyper 212 Halo viene proposta in due affascinanti opzioni cromatiche, pensate per incontrare una vasta gamma di gusti e stili personali. Hyper 212 Halo Black e Hyper 212 Halo White. Adattandosi perfettamente a configurazioni sia scure sia chiare, conferendo un tocco moderno e distintivo che valorizza l’estetica del proprio sistema.

Caratteristiche tecniche

Colori : Nero – RR-S4KK-20PA-R1; Bianco – RR-S4WW-20PA

: Nero – RR-S4KK-20PA-R1; Bianco – RR-S4WW-20PA Piattaforme Supportate : AM4, AM5, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156

: AM4, AM5, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 Materiali : 4x heat pipes, alette in alluminio

: 4x heat pipes, alette in alluminio Dimensioni : 124mm x 73mm x 154mm

: 124mm x 73mm x 154mm Tipo di ventola : 1x Cooler Master MasterFan MF120 HALO² (120mm con LED addressable RGB – MFL-B2DN-21NP2-R2)

: 1x Cooler Master MasterFan MF120 HALO² (120mm con LED addressable RGB – MFL-B2DN-21NP2-R2) Velocità della ventola : 650-2050 RPM ± 10%

: 650-2050 RPM ± 10% Flusso d’aria della ventola : 51.88 CFM (max)

: 51.88 CFM (max) Tipo di cuscinetto della ventola: Rifle bearing

Hyper 212 Halo Edition di Cooler Master: MasterFan MF120 Halo²

Le pale della ventola di Halo² presentano un incremento del 10% rispetto al modello precedente, garantendo un flusso d’aria migliorato e prestazioni di raffreddamento più elevate. La struttura ibrida del telaio assicura stabilità e ottimizza lo spazio operativo della ventola per un funzionamento ottimale. Cooler Master ha inoltre aggiornato il driver IC, conseguendo prestazioni di raffreddamento superiori e riducendo al contempo il rumore della ventola, per un’esperienza d’uso ancora più confortevole e silenziosa. Preservando l’elegante design a doppio loop di LED, la MasterFan MF120 Halo² è equipaggiata con l’avanzata illuminazione RGB Gen 2 indirizzabile, che permette la massima personalizzazione possibile.

Disponibilità e prezzo

Le due versioni del modello Hyper 212 Halo saranno disponibili per l’acquisto nel nostro paese a partire dalla metà del mese di maggio, con un prezzo consigliato di 49,90 €, IVA inclusa. Parallelamente, le MasterFan MF120 Halo² avranno un prezzo consigliato di 19,90 €, sempre IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Hyper 212 Halo Edition di Cooler Master ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).