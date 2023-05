Il Signore degli Anelli: Amazon sta producendo un gioco a tema

A quanto pare Amazon Games svilupperà e pubblicherà un gioco online multigiocatore di massa (MMO) basato su Il Signore degli Anelli

Il gioco per PC e console di Amazon a tema Il Signore degli Anelli sarà “un’avventura MMO open-world in un mondo persistente ambientato nella Terra di Mezzo, con le amate storie de Lo Hobbit e della trilogia letteraria de Il Signore degli Anelli”.

Il titolo è nelle prime fasi di produzione ed è stato sviluppato da Amazon Games Orange County, lo studio che ha realizzato l’MMO a mondo aperto New World, il primo successo della società “dopo molti fallimenti e battute d’arresto nel settore dei videogiochi”, secondo il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Il Signore degli Anelli: le parole dei portavoce di Amazon sul gioco

“Portare ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un’aspirazione per il nostro team, e siamo onorati e grati che Middle-earth Enterprises ci abbia affidato questo mondo iconico”, ha dichiarato il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann.

“Siamo inoltre lieti di ampliare il nostro rapporto con Embracer Group dopo l’accordo per Tomb Raider dello scorso anno, poiché si sono dimostrati ottimi collaboratori”. Embracer ha acquisito la Middle-earth Enterprises l’anno scorso, ottenendo i diritti mondiali per i film, i videogiochi, i giochi da tavolo, il merchandising, i parchi a tema e le produzioni teatrali relative alla trilogia de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

“Il mondo della Terra di Mezzo continua a dimostrarsi un terreno infinitamente fertile per i creatori e Amazon Games ha una passione per la costruzione di mondi coinvolgenti e avvincenti e per la pubblicazione di giochi per un pubblico globale”, ha dichiarato Lee Guinchard, CEO del gruppo Freemode di Embracer.



L’azienda starebbe investendo pesantemente in giochi, film e film televisivi interconnessi: “Abbiamo la chiara ambizione di creare prodotti di intrattenimento di altissima qualità per questa IP, sia che utilizziamo risorse interne sia che collaboriamo con i migliori partner industriali che completano le nostre capacità. Come Amazon ci stiamo impegnando al massimo per realizzare un gioco de Il Signore degli Anelli che renda giustizia all’ampio universo della Terra di Mezzo e che appassioni i giocatori di tutto il mondo”.

L’anno scorso, Amazon ha confermato di aver già cancellato un MMO separato del Signore degli Anelli, a quanto pare a causa di una disputa con Tencent, la società madre cinese di Athlon Games, co-sviluppatore del titolo free to play.

