La serie tv su Harry Potter è finalmente realtà?

La CEO di Warner Bros conferma che si sta discutendo da tempo di una nuova serie TV dedicata al mondo di Harry Potter

Pare che i Potterheads non abbiano un attimo di pace in questi ultimi tempi!

Infatti negli studi di Warner Bros circola voce di una probabile realizzazione della tanto discussa serie tv di Harry Potter!

Sono anni che i fan di Harry Potter sperano in un ritorno della saga in formato seriale (magari con relative correzioni riguardo alcuni errori o incongruenze creati nella trasposizione cinematografica).

La CEO di Warner Bros ha confessato che c’è molto interesse e molta passione per quanto riguarda la cosa, solo si sta cercando di capire qual è il passo successivo da fare perché essa vada a buon fine.

Il revival di Harry Potter negli ultimi tempi

Ultimamente c’è una sorta di revival della saga, infatti stanno uscendo diversi prodotti legati ad essa come il quiz Hogwarts Tournament of Houses, condotto da Helen Mirren con i relativi cameo di Matthew Lewis, Tom Felton e Luke Youngblood. E come dimenticare la reunion del cast Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts presentata da HBO Max. Reunion alla quale hanno partecipato anche i principali protagonisti della saga: Daniel Radcliffe, Emma Watson, e Rupert Grint.

C’è stato lo spettacolo teatrale The Cursed Child del 2016 e la serie cinematografica di Animali Fantastici.

La scorsa primavera è uscito il terzo capitolo Animali fantastici: I segreti di Silente, ma dal momento che non è andato molto bene, né per quanto riguarda la critica e né per quanto riguarda il botteghino, non ci sono attualmente piani per un quarto film della saga.

In attesa di una vera serie tv sul mondo di Harry Potter

Al momento non è chiaro quale strada potrebbe prendere questa ipotetica serie tv, ma potremmo scoprirlo ben presto.

Nel frattempo potremmo gustarci la maratona di rito che dovrebbe tornare su Italia 1 all’inizio del 2023.

