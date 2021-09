Recensione Deathloop per PS5: le meraviglie del DualSense

IIn questa recensione vi parleremo della versione PS5 di Deathloop, soffermandoci solamente sulle caratteristiche uniche che la contraddistinguono

Nel corso degli anni Arkane Studios ha sempre sfornato degli ottimi titoli e a quanto pare Deathloop non fa eccezione. Questo nuovo immersive sim infatti sta totalizzando delle vendite davvero incredibili ed ha ricevuto un giudizio più che positivo dalla critica.

Il titolo al momento è disponibile sia per PlayStation 5 che per PC, ma tra le due versione ci sono molte differenze degne di nota. In questa recensione infatti vi parleremo della versione PS5 di Deathloop, soffermandoci solamente sulle caratteristiche uniche che la contraddistinguono.

L’altra faccia della medaglia

Come vi abbiamo già anticipato nel paragrafo precedente, in questa recensione tratteremo unicamente delle caratteristiche esclusive della versione PS5 di Deathloop. Questo vuol dire che qui non parleremo affatto di aspetti come la storia, il gameplay e il funzionamento del particolare loop che contraddistingue il titolo. Se però siete interessati ad una recensione completa del gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro articolo principale dedicato alla versione PC di Deathloop. Qui potrete trovare un’analisi dettagliata di tutti i pro e i contro che troverete giocando alla nuova opera di Arkane Studios e Bethesda.

Il meglio del DualSense – Recensione Deathloop per PS5

Ormai è passato quasi un anno dal lancio di PS5 e in questo lungo periodo tanti titoli hanno sfruttato le feature uniche del DualSense. Giochi come Returnal, Ratchet & Clank e Control ci hanno mostrato le potenzialità del nuovo controller di Sony, ma nessuno di loro è riuscito a raggiungere il livello di Deathloop. Il nuovo titolo di Arkane Studios riesce infatti a sfruttare in maniera davvero eccezionale tutte le funzioni del DualSense di PS5.

Partiamo per prima cosa dal feedback aptico, feature sfruttata abbondantemente nel corso di tutto il gioco. Grazie a questa funzione potrete immergervi facilmente nei panni del protagonista, percependo i suoi passi e il peso di alcune azioni attraverso la vibrazione del controller. Inoltre il feedback aptico sarà anche molto utile durante le fasi di combattimento, dato che vi permetterà di capire quando potrete utilizzare nuovamente i vostri poteri senza essere costretti a guardare nell’angolo dedicato dell’HUD (comodissimo durante i momenti più concitati).

Il gioco ovviamente sfrutta anche i grilletti adattivi del DualSense. A seconda dello strumento che state utilizzando, i trigger si comporteranno in maniera differente per simulare i vari feeling delle armi. Ad esempio è possibile percepire il peso di un fucile durante la mira, la resistenza del grilletto di una pistola, oppure i forti sobbalzi causati dal rinculo di una mitragliatrice automatica. Inoltre Deathloop presenta una meccanica che si sposa perfettamente con il DualSense: l’inceppamento. Questa feature fa si che a volte le armi meno performanti si inceppino, costringendovi a perdere tempo per farle tornare a funzionare. In questi casi il tasto R2 del controller si bloccherà completamente, facendovi così percepire in modo molto realistico la sensazione data da un grilletto non funzionante.

Infine Deathloop sfrutta molto bene anche l’altoparlante integrato del DualSense. Questo vi permetterà di percepire in maniera più realistica alcuni suoni specifici, come ad esempio la ricarica delle armi, il rumore dell’Hackamajig e il cambio degli equipaggiamenti. Inoltre anche tutte le comunicazioni di Julianna saranno riprodotte tramite l’altoparlante del controller.

Qualità e performance – Recensione Deathloop per PS5

Ora è arrivato il momento di parlare di come si comporta Deathloop su PS5 per quanto riguarda il lato tecnico. Dalle opzioni di gioco è possibile scegliere fra 3 modalità: prestazioni, qualità visiva e raytracing. Tutte e tre le modalità offrono una risoluzione in 4K dinamica, ma si differenziano per quanto riguarda le prestazioni e la resa grafica. La prima modalità infatti promette i 60 FPS fissi rinunciando un po’ alla qualità visiva, mentre la seconda invece punta su un frame rate meno stabile per offrire una fedeltà grafica maggiore. La modalità raytracing invece limita il gioco a 30 FPS, ma permette ovviamente di godere di splendidi riflessi calcolati in tempo reale.

In generale noi preferiamo puntare sempre alle prestazioni, specialmente in giochi dove il gameplay è così importante, ma in base alle vostre preferenze tutte le modalità risultano più che valide. Se proprio vogliamo trovare un difetto possiamo dire che anche in modalità prestazioni i 60 FPS non sono sempre molto stabili. Ci sono infatti alcune zone specifiche in cui abbiamo avvertito spesso dei cali di frame, anche se per fortuna non erano particolarmente gravi.

Deathloop inoltre sfrutta molto bene anche l’SSD e l’audio 3D offerto da PS5. La maggior parte dei caricamenti del gioco infatti sono molto veloci e utilizzando delle cuffie adatte potrete percepire dei suoni davvero di ottima qualità.

Conclusioni

Adesso è giunto finalmente il momento della recensione in cui tiriamo le somme sulla versione PS5 di Deathloop. Il nuovo titolo di Arkane Studios è indubbiamente un prodotto di ottima qualità e come se non bastasse riesce a tirare fuori il meglio dall’ultima console di Sony. Il DualSense viene sfruttato ampiamente da Deathloop e consente al giocatore di immergersi ancora di più nei panni del protagonista. Inoltre il gioco si comporta molto bene anche dal punto di vista tecnico, offrendo caricamenti rapidi e prestazioni più che buone. Insomma, se siete interessati ad acquistare la versione PS5 di Deathloop, certamente non resterete delusi.

Deathloop è disponibile ora per PC e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.