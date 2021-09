Super Smash Bros. Ultimate: guida pratica all’hype

Breve guida last-minute di un veterano alla sopravvivenza alle proprie aspettative folli per i nuovi arrivi di Super Smash Bros. Ultimate

Pensavamo di concederci del tempo in più prima di questa guida umoristica a Super Smash Bros. Ultimate, ma sapete com’è… giusto ieri fantasticavamo sulla possibilità di un Direct in arrivo, e voilà: lupus in fabula! Sì, stanotte tarderemo a metterci a letto e, molto probabilmente, lo faremo pure con le palpitazioni. Tuttavia, chi vi sta scrivendo ne ha passate tante: è giunto il momento di aggiustare il tiro per quelle che possono essere le nostre aspettative. Non c’è di che essere pessimisti così come, allo stesso tempo, l’ottimismo non è indispensabile. Basta essere realisti, e vi spiegheremo come.

Potremmo non vedere proprio nessuno

Se in confronto alle scorse puntate della nostra guida vi aspettavate una schermata in tema da Super Smash Bros. Ultimate prima del sottotitolo qui sopra, allora non sappiamo proprio di che state parlando. Non ha minimamente a che vedere con la linea editoriale, giuriamo. A parte gli scherzi, noi siamo partiti prevenuti ma è più che possibile che Nintendo stia giocando a carte coperte in attesa dei Game Awards. O, forse, al contrario l’ultimo personaggio DLC potrebbe benissimo essere il numero d’apertura, il che può essere un bene, o un male. Se il Direct si chiude con lui o lei, poi, “urlate responsabilmente”: mancherà poco all’una di notte.

“Acta est fabula”, con enfasi su “est” – Guida all’hype per Super Smash Bros. Ultimate

Guardate l’immagine qui sopra: non sarebbe bello concludere la guida a Super Smash Bros. Ultimate con un personaggio del ricchissimo campionario videoludico occidentale? Ehm, no: un viaggio in oriente potrebbe non levarcelo nessuno. Masahiro Sakurai, geniale e stacanovista game designer a cui dobbiamo questa meravigliosa serie, non ha mai fatto mistero di voler mettere le IP giapponesi in corsia preferenziale. Lo sappiamo, non siamo tutti della Terra del Sol Levante, ma siate comunque pronti a un nuovo omaggio alla culla di questa meravigliosa e interattiva cultura che ci unisce ogni giorno anche qui.

Le prime parti sono dietro l’angolo – Guida all’hype per Super Smash Bros. Ultimate

Non sappiamo se quanto abbiamo detto nella sedicesima puntata della nostra guida sia chiaro, ma il fattore cross-promozionale di Super Smash Bros. Ultimate gioca, o quantomeno può giocare, un ruolo incisivo su chi riceve l’ambita lettera e chi no. Il fatto che Byleth non abbia messo piede nel roster di base era fin troppo sospetto, e per quanto sia opinabile il successo promozionale della sua comparsa in Smash visto il tempismo un po’ tardivo, sta di fatto che ora questo combattente fa parte della famiglia. Non è sempre così per forza (si vedano Sephiroth e Kazuya), ma siate pronti anche al “peggio”.

Potremmo invece chiudere col botto – Guida all’hype per Super Smash Bros. Ultimate

In modo diametralmente opposto, che sia per accontentare i fan o gli investitori della società di terze parti che ha stretto un accordo con la Grande N, nulla vieta a quest’ultima di svelare un ultimo combattente ambizioso. La scelta di svelarlo a inizio o fine Direct già ci anticipa quanto ben riposta possa essere la fiducia di chi ha acquistato il Fighters Pass a scatola chiusa, ma alla fine queste sono congetture. Ricordate che questo vademecum vale anche per i prossimi capitoli della saga, nei quali (sempre che Sakurai non si ritiri prima di allora) è pesantemente implicato che non torneranno tutti.

Non cercate un pattern – Guida all’hype per Super Smash Bros. Ultimate

“Ci sono! Se abbiamo avuto di recente Sephiroth, poi Pyra e Mythra, e infine Kazuya, il prossimo personaggio non sarà umano, non avrà spade, e sarà occidentale… certo, non può che essere Crash Bandicoot!” E invece no, o almeno non per forza. Non sarà per forza un combattente mirato ad accontentare tutti, ma al tempo stesso se cercate di seguire una logica non andrete da nessuna parte. Solo stasera sapremo tutta la verità, ma fino ad allora quella statuetta rimane sigillata nel cassetto di Masahiro Sakurai e custodita quanto mai gelosamente. Resistete fino al Direct e non fatevi prendere dal panico.

Potrebbe veramente essere chiunque

Quanto abbiamo appena detto in questa buffa guida all’hype che circonda Super Smash Bros. Ultimate costituisce, di per sé, una logica da seguire. E in fin dei conti potremmo anche aver contribuito a creare altre aspettative per voi. Per questo motivo, vi invitiamo ad abbandonare qualsiasi speranza poco realistica (specie se si tratta di un nome specifico) in favore di una visione serena della diretta, priva di preconcetti e fisime inutili. Nessuno avrebbe neanche osato pensare che Snake, nel 2006, chiudesse con un tale botto il trailer di Brawl; le migliori sorprese sono per chi non ha pronosticato nulla.

Ora sta a voi dirci la vostra: come affronterete il reveal di stasera? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.