David Fincher: la top 10 dei migliori film

Scopriamo insieme attraverso questo speciale, la top 10 dei migliori film del celebre regista David Fincher. Passando da Seven a Zodiac, fino ad arrivare all’indimenticabile Fight Club e il capolavoro L’amore bugiardo – Gone Girl

Tra i registi più acclamati e influenti dell’industria cinematografica, spicca la figura di David Fincher. Nato a Denver il 28 agosto 1962; vanta di una carriera che spazia da thriller psicologici a drammi cupi. Maestro della settima arte, David Fincher viene considerato tra i registi più poliedrici del momento.

Con due nomination alle spalle, rispettivamente per Il curioso caso di Benjamin Button (nel 2009) The Social Network (nel 2011); esploriamo in questo articolo, la sua top 10 dei migliori film, che hanno segnato una pietra miliare nella sua carriera e hanno catturato l’immaginazione degli spettatori di tutto il mondo.

10- Seven (1995)| la top 10 dei migliori film di David Fincher

Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta della top 10 dei migliori film di David Fincher; con il grande cult di successo Seven (1995). Definito tra i migliori thriller degli anni ’90; vede attori protagonisti Brad Pitt, assieme ad un clamoroso Morgan Freeman e un memorabile Kevin Spacey.

La trama si sofferma sulle vicende dell’anziano detective William Somerset (Morgan Freeman) affiancato dal giovane impulsivo e istintivo David Mills (Brad Pitt), destinato a prendere il suo posto. Con caratteri agli antipodi tra loro, vengono chiamati a indagare sul particolare serial killer, mossa dalla sete di giustiziare i mal capitati ispirandosi ai ai sette peccati capitali. Contraddistinto nel lasciare sul luogo del delitto, degli indizi tra di loro concatenati. Questo sarà solo l’inizio della follia omicida.

Tra atmosfere cupe e ritmo inarrestabile; inizia così una spietata caccia al killer, mossa dall’irrefrenabile violenza e pressante suspense.

Distribuito dalla Warner Bros, vede la sceneggiatura di Andrew Kevin Walker; candidandosi agli Oscar 1996 nella categoria Miglior montaggio.

9- Fight Club (1999)| la top 10 dei migliori film di David Fincher

Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club

Frase entrata oramai nell’immaginario collettivo di ogni generazione, grazie al cult Fight Club. Basato sull’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk; l’esplorazione del significato di alienazione, identità e ribellione in un mondo dominato dalla cultura del consumismo. Di nuovo protagonista l’attore Hollywoodiano Bradi Pitt assieme al noto attore Edward Norton; Fight Club si caratterizza per essere un film cult che ha messo in luce la visione audace di Fincher, grazie alle abilità nel mettere in scena storie provocatorie.

Protagonista della vicenda è Edward Norton, la cui identità non viene mai rivelata. Rappresentato come consulente assicurativo per conto di una grande casa automobilistica. Insoddisfatto del lavoro, depresso, insonne, ansioso; egli sembra trovare conforto solo fingendo di essere affetto da una moltitudine di malattie terminali e partecipando agli incontri dei relativi gruppi di supporto. Un giorno, incontra Tyler Durden( interpretato da Brad Pitt), un venditore di sapone con un atteggiamento ribelle e senza compromessi.

Dopo aver subito una serie di sfortune, i due decidono di iniziare un Fight Club, un club segreto in cui gli uomini possono sfogare le proprie frustrazioni tramite violenti combattimenti fisici.

8- The Game (1997) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Altro grande titolo nella nostra categoria top 10 dei migliori film diretti da David Fincher, impossibile non citare The Game del 1997. Definito come thriller psicologico con protagonista Michael Douglas; la storia prende forma attorno alla figura di spento uomo d’affari di mezza età, Nicholas Van Orton. Ossessionato dal ricordo del padre morto suicida; nel giorno del suo compleanno decide di seguire il consiglio del fratello minore Conrad (Sean Penn), iscrivendosi ad un club segreto che organizza gioco di ruoli, chiamato CRS. Questo sarà solo l’inizio di un incubo senza fine.

Sceneggiato dall’inseparabile duo formato da John Brancato e Michael Ferris; The Game rappresenta l’intreccio perfetto sul Fincher abile burattinaio in grado di giocare e ammaliare la mente dello spettatore. Visioni e legami all’apparenza insostenibili e paradossali, sono in realtà celati sotto uno stratificato senso metaforico assieme a molteplici chiavi di lettura.

7- Zodiac (2007) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Tra i 10 film brillanti necessari alla visione; non poteva mancare il film Zodiac del 2007. Diretto da David Fincher; noto per la sua atmosfera tesa, la ricostruzione accurata dell’epoca e le performance straordinarie del cast; Zodiac si basa su fatti realmente accaduti.

La vicenda si sviluppa attorno al killer non identificato noti come Zodiac Killer, attivo negli anni ’60 e ’70 nella zona della Baia di San Francisco. Protagonisti di questa caccia al killer sono il giornalista Paul Avery (interpretato da Robert Downey Jr.) e il cartografo Robert Graysmith (interpretato da Jake Gyllenhaal). Tra indizi inquietanti e sfide terrificanti; l’enorme mistero di Zodiac metterà in evidenza il lato oscuro dell’indagine criminale.

Presentato in concorso al 60º Festival di Cannes, ottenendo la Candidatura alla Palma d’Oro per David Fincher.

6- Il curioso caso di Benjamin Button (2008) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Il curioso caso di Benjamin Button diretto da David Fincher, si basa sul romanzo di F. Scott Fitzgerald; rappresena una profonda esplorazione dei temi legati all’amore, alla mortalità e all’accettazione delle nostre differenze.

Protagonista ancora una volta Brad Pitt, questa volta affiancato dall’affascinante attrice, Cate Blanchett. Benjamin Button è un individuo molto particolare: nato con l’aspetto di un centenario, anziché invecchiare, ringiovanisce con il passare degli anni. Innamorato della bellissima Daisy Fuller; la loro relazione entra in crisi poiché lei invecchia normalmente mentre lui diventa sempre più giovane.

Dotato dell’impeccabile regia di David Fincher, Il curioso caso di Benjamin Button è storia commovente e straordinaria che sfida le convenzioni sulla vita e sull’amore. Candidato nel 2009 a tredici Premi Oscar, conquista le statuette nella categoria di migliore scenografia, miglior trucco e migliori effetti speciali.

5- The Social Network (2010) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Nella lunga lista dei migliori film, spicca la pellicola The Social Network del 2010, diretti sempre da David Fincher. Scritto da Aaron Sorkin; la storia della nascita e dell’ascesa di Facebook con attore protagonista Jesse Eisenberg.

Mark è un giovane programmatore di Harvard che nell’autunno del 2003, inizia con passione a lavorare ad una nuovo progetto rivoluzionario. Passando con furore tra blog e linguaggi di programmazione, quello che prende vita nella sua stanza diventerà ben presto una rete sociale globale che rivoluzionerà la comunicazione. Le tensioni e le dinamiche delle relazioni umane e aziendali si fanno avanti e si intrecciando, nel corso della nascita del più rivoluzionario social globale degli ultimi anni.

Figurano nel cast anche Andrew Garfield; Justin Timberlake; Rooney Mara e Armie Hammer.

Vincitore di ben 4 Golden Globe (tra cui miglior film drammatico), The Social Networ ha ottenuto 8 candidature agli Oscar 2011, conquistando le categorie di miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora e quello per il miglior montaggio.

4- L’amore bugiardo – Gone Girl (2014) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Le relazioni, l’oscurità della natura umana e dei misteri che possono celarsi dietro le vite apparentemente perfette; vengono affrontate nel film L’amore bugiardo – Gone Girl del 2014.

In occasione del quinto anniversario di matrimonio, Nick Dunne (Ben Affleck) annuncia la scomparsa della moglie, Amy (Rosamund Pike). La lunga indagine che ne segue, prenderà forma attraverso due narrazioni parallele. Ben presto le sue bugie, gli inganni e lo strano comportamento venuto fuori dal marito, porta tutti alla domanda: Nick Dunne ha ucciso sua moglie?

Candidati nel 2015 agli Oscar nella categoria migliore attrice protagonista per Rosamund Pike; prende ispirazione dal romanzo di Flynn Gillian. Ancora una volta David Fincher muove la macchina da presa attorno a un rompicapo giallo, esplorando temi complessi come il matrimonio, la manipolazione mediatica, la percezione pubblica e i ruoli di genere.

3- Mank (2020) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Altra visione che merita di far parte nella top 10 è il film capolavoro Mank (2020). Diretto sempre da David Fincher; vede protagonista l’attore Gary Oldman nei panni dello sceneggiatore hollywoodiano Herman J. Mankiewicz.

Noto come Mank, Fincher ci riporta sullo schermo un ritratto affascinante e avvincente del leggendario Herman J. Mankiewicz, negli anni ’30, durante l’età d’oro di Hollywood. Il complesso rapporto Mankiewicz e Orson Welles, svelano i retroscena della vita professionale e privata nel corso della lavorazione del film Quarto Potere di O.Welles.

Vincitore di ben due Premi Oscar nel 2021 nelle categorie di migliore fotografia a Erik Messerschmidt, e

migliore scenografia a Donald Graham Burt e Jan Pascale; uno sguardo affascinante e coinvolgente nel patinando mondo dorato cinematografico.

2- Panic Room (2002)| la top 10 dei migliori film di David Fincher

Per chi fosse alla ricerca di thriller psicologico e claustrofobico; Panic Room (2002) è il film che fa per voi. Diretto da David Fincher; segue la storia di Meg Altman (interpretata da Jodie Foster), e sua figlia Sarah (interpretata da Kristen Stewart), in ostaggio nella loro casa di New York.

La casa regolata su tre piani, è dotata di una stanza blindata nota come panic room. Progettata per fornire un rifugio sicuro in caso di emergenza, quando i ladri (Forest Whitaker, Jared Leto e Dwight Yoakam) irrompono nella casa alla ricerca di una grande quantità di denaro nascosta nella panic room; inizia un malvagio gioco del gatto e del topo tra Meg e i criminali.

Un perfetto mix tra claustrofobia e tensione crescente; David Fincher ancora una volta riesce a caratterizzare il film come un’esperienza unica ricca di colpi di scena. L’esempio perfetto della maestria registica in un singolo luogo chiuso.

1-The Killer (2023) | la top 10 dei migliori film di David Fincher

Ultimo (ma non per importanza) in questa top 10 dei migliori film dedicati a David Fincher, non poteva mancare l’ultimo progetto, The Killer (2023). Nato dall’adattamento cinematografico della serie a fumetti Il killer (1998-2014), scritta da Matz ed illustrata da Luc Jacamon; vede attore protagonista Michael Fassbender.

In programma sulla piattaforma Netflix a partire dal 10 novembre 2023. Dietro i vetri appartamento sfitto in un antico palazzo parigino; dopo un tragico incarico quasi fallito, un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

Presentato in concorso all’80ª Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia; il ritorno di David Fincher in un thriller immersivo diviso in sei capitoli. Oltre Michael Fassbender, saranno presenti nel cast l’avvincente attrice Tilda Swinton, assieme alla giovane Sophie Charlotte.

Conclusioni

Questi sono stati alcuni dei migliori film più importanti e d’impatto della carriera cinematografica di David Fincher. Dotato di un timbro cinematografico stilistico impeccabile; con il suo stile audace e innovativo, lascia un’impronta indelebile nel mondo del cinema. L’atmosfera colma di suspense, tensione e personaggi memorabili, Fincher continua a essere uno dei registi più rispettati e ammirati dell’industria cinematografica.

