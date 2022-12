TGA 2022, FromSoftware annuncia Armored Core 6: Fires of Rubicon

In occasione dei The Game Awards 2022 la FromSoftware ha colto la palla al balzo per un altro annuncio, ovvero l’arrivo di Armored Core 6: Fires of Rubicon

Vi piacciono i robottoni, o mecha che dir si voglia, che si menano e si sparacchiano a volontà? Se la vostra risposta è sì, allora FromSoftware ci ha già pensato con l’annuncio di Armored Core 6: Fires of Rubicon in occasione di questi Game Awards 2022. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Armored Core 6 Fires of Rubicon: sì ma quando esce?

Dopo la stravittoria di Elden Ring, qui trovate la nostra recensione più approfondita, FromSoftware ha tirato fuori l’asso con Armored Core 6: Fires of Rubicon presentando anche un trailer, che vi lasciamo qui sotto, per far crescere l’hype negli appassionati. Sviluppato assieme alla Bandai Namco il titolo dovrebbe mostrare un gameplay rivoluzionario rispetto ai capitoli precedenti dato che i giocatori avranno una libertà di movimento totale mentre combattono a bordo di letali veicoli. Non mancheranno poi “battaglie impegnative e memorabili insieme a un sistema di progressione appagante ed un gameplay profondo”. Insomma, le “vibes” da Soulslike non mancheranno di certo!

Il titolo dovrebbe dunque essere disponibile a partire da un punto non meglio precisato del 2023 per PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One e PC (tramite Steam). Una sorpresa più che gradita per gli amanti della serie che erano in attesa oramai da circa una decina di anni, correva ancora l’anno 2013 quando Verdict Day arrivò su PlayStation 3 e Xbox 360, e le ultime notizie risalivano ancora al 2017.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire quale sarà l'entità di questa nuova serie di scontri fra robottoni