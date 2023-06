Xbox Games Showcase | Forza Motorsport, il trailer rivela la data di uscita

La data di uscita (dai box) di Forza Motorsport sfreccia nell’Xbox Games Showcase: tutti i dettagli nel nuovissimo trailer del gioco

Uno dei titoli più attesi durante l’Xbox Games Showcase (che, tra parentesi, abbiamo riassunto per voi) era Forza Motorsport, e lo and behold, abbiamo non solo un trailer definitivo, ma anche una data di uscita! Il gioco uscirà su Xbox Series X/S e PC (tramite Steam e Microsoft Store) in autunno con tre differenti edizioni: Standard, Deluxe e Premium. I rispettivi prezzi sono 70, 90 e 100 (arrotondando). Il gioco supporterà altresì le funzioni di cloud, ma solo in versione beta. Le auto di copertina, come abbiamo detto nel nostro recap, sono state presentate nientemeno che dalla General Motors, e si tratta della Cadillac Racing V-Series R (2023) e della Chevrolet Corvette E-Ray (2024). Entrambe, naturalmente, saranno disponibili in-game direttamente al day one. E come vedete nel trailer qui sotto, il gioco sarà disponibile dal 10 ottobre!

Xbox Games Showcase: data di uscita e molto altro nel trailer di Forza Motorsport

Le piste di Forza Motorsport al lancio saranno venti repliche fedeli dei rispettivi circuiti intorno al mondo. Il clima sarà dinamico e per ogni tracciato ci sarà un grande pubblico ad assistere alla gara. Oltre cinquecento vetture saranno disponibili nel gioco, con più di 800 migliorie alle prestazioni e la più avanzata IA per gli avversari. È prevista una diretta del gioco domani stesso sui canali social ufficiali di Xbox nel pomeriggio inoltrato. Il preordine per l’edizione Premium consente un accesso anticipato di cinque giorni, a partire dal 5 ottobre. Il gioco continuerà a ricevere un sostanzioso supporto anche dopo il day one con eventi online, nuove vetture e, naturalmente, anche tracciati aggiuntivi. Vi aspettiamo alla linea di partenza!

Ora sta a voi dirci la vostra: farete fischiare i vostri pneumatici al day one? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.