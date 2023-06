Disney Plus: Avatar 2 è finalmente arrivato sulla piattaforma!

Fra i nuovi arrivi disponibili sulla piattaforma di streaming di Disney Plus c’è anche Avatar 2, la nuova mastodontica pellicola di James Cameron: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Siamo dunque giunti a metà giugno e il catalogo di film e serie TV di Disney Plus continua ad aggiornarsi a ritmi piuttosto incessanti. Inutile stare a specificare che la pellicola più attesa di questa prima parte di giugno è decisamente Avatar 2, o forse più noto col suo sottotitolo La Via dell’Acqua. La nuova, strabiliante, pellicola di James Cameron (di cui vi abbiamo parlato in una recensione apposita, che potete trovare cliccando qui) è ora disponibile in streaming sulla piattaforma di Disney, che ne dà una breve sinossi:

Avatar: La via dell’acqua raggiunge nuove vette con il ritorno di James Cameron nel mondo di Pandora. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del precedente, questo film mozzafiato narra la storia della famiglia Sully e presenta al pubblico il maestoso tulkun degli oceani.

Non solo Avatar 2: quali sono tutti i nuovi arrivi su Disney Plus?

Fra le altre uscite, troviamo Saint X, un drama narrato in otto episodi dalle interpretazioni di Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny e molti altri. La sinossi è la seguente:

La serie, narrata attraverso diverse timeline, esplora e stravolge il tenere della “ragazza scomparsa” mentre affronta come la misteriosa morte di una giovane donna durante una vacanza idilliaca ai Caraibi crei un traumatico effetto onda che alla fine mette sua sorella sopravvissuta alla pericolosa ricerca della verità.

A seguire c’è anche Single Drunk Female di Simone Finch con Sofia Black-D’Elia, Rebecca Henderson, Sasha Compère e molti altri, che torna con una seconda stagione. La sinossi è la seguente:

Una gogna pubblica in un’azienda di comunicazione di New York costringe la ventenne alcolista Samantha Fink a cogliere l’unica occasione che ha per tornare sobria ed evitare di andare in carcere: tornare a vivere a casa con la sua madre autoritaria, Carol. Tornata a Greater Boston, Samantha ricomincia la sua vita, lavorando in un negozio di alimentari locale mentre è circondata da tutti i fattori scatenanti che l’hanno portata a bere. Affrontando i resti della sua vecchia vita, inclusi incontri casuali con la sua migliore amica perfetta, che ora esce con il suo ex, Samantha cerca di superare il suo lato peggiore e scoprire il suo lato migliore. Più o meno.

Si continua con la carrellata dei nuovi arrivi su Disney Plus con la quinta stagione di Damages, serie drama creata da Todd A. Kessler, glenn Kessler e Daniel Zelman. La sinossi è la seguente:

Ambientato nel mondo delle controversie legali di New York, “Damages” segue le vite di Patty Hewes (Glenn Close), l’avvocato più venerato e vituperato della nazione e della sua brillante e ambiziosa protetta, Ellen Parsons (Rose Byrne) che si trovano coinvolte in una causa collettiva contro Arthur Frobisher (Ted Danson), uno degli amministratori delegati più ricchi del Paese. Mentre Patty combatte contro Frobisher e il suo avvocato, Ellen impara che cosa serve per vincere a tutti i costi e che ci sono in gioco vite, non solo destini.

Cambiamo completamente sfera con la terza stagione di The Kardashians che… non ha poi bisogno di molte spiegazioni. Vi lasciamo comunque la sinossi qui di seguito:

La famiglia che conoscete e amate è qui con una nuova serie che vi farà entrare totalmente nelle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie portano le telecamere nel privato per rivelare cosa c’è dietro ai titoli dei giornali. Dalle forti pressioni nella gestione di business miliardari alle esilaranti gioie del tempo libero e dell’accompagnare i bambini a scuola, questa serie porta gli spettatori nella famiglia con un’avvincente storia d’amore e di vita reale messa sotto i riflettori.

Insomma, se non vi interessa Avatar 2, fra le nuove uscite su Disney Plus potrete sicuramente trovare qualcosa che faccia al caso vostro. Fateci sapere qua sotto nella sezione commenti se seguirete uno di questi nuovi arrivi e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.