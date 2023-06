Xbox Showcase | Metaphor: ReFantazio annunciato con un trailer!

Sul palco dell’Xbox Showcase di ieri sera Atlus è stata protagonista anche con il primo trailer ufficiale di Metaphor: ReFantazio, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Sul palco dell’Xbox Showcase di ieri sera la protagonista assoluta è stata Atlus, che ha presentato ben tre titoli nel corso dell’evento. Se Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica sono titoli che ci saremmo potuti aspettare, il primo perché già leakato negli scorsi giorni il secondo perché… beh è Persona 5, finalmente sappiamo qualcosa in più anche sulla nuova IP dell’azienda. Precedentemente conosciuto come Project Re Fantasy, nella serata di ieri è stato svelato ufficialmente Metaphor: ReFantazio che, tralasciando il nome divertente, sembra avere tutte le carte in regola per mostrare la classica qualità di casa Atlus.

Project Re Fantasy diventa Metaphor Re:Fantazio e si mostra con un trailer!

Sviluppato dai creatori di Persona 5, Metaphor: ReFantazio segna l’ingresso di Atlus nel mondo dei GdR Fantasy veri e propri, con il contributo del direttore Katsura Hashino, del character designer Shigenori Soejima e del compositore Shoji meguro. La sinossi recita:

Scrivi il tuo destino e supera la paura mentre esplori un mondo fantasy diverso da qualsiasi altro. Avvolto da un mistero inquietante, il regno è sull’orlo della rovina. Ora devi intraprendere un viaggio, superare ostacoli e stringere legami con gli amici.

Sviluppato dallo Studio Zero, ne abbiamo potuto saggiare qualcosina attraverso il trailer mostrato ieri sera, che trovate nel corpo del testo di questo articolo. Conosciamo già approfonditamente la formula classica dei videogiochi di casa Atlus, ma sappiamo anche quanto l’azienda sia stata in grado di reinventarsi e apportare novità nel corso del tempo. Staremo a vedere che cosa si inventeranno stavolta. Il gioco sarà disponibile tramite Xbox Game Pass sin dal lancio.

Avete visto il trailer di Metaphor: ReFantazio? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!