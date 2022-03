The Legend of Zelda Ocarina of Time: potrebbe arrivare alla World Video Game Hall of Fame?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha conquistato premi e cuori in tutto il mondo, ora pare che potrebbe essere degno anche di un posto alla World Video Game Hall of Fame dello Strong Museum

Strano, davvero strano che un titolo mastodontico come The Legend of Zelda: Ocarina of Time non abbia avuto anche questo riconoscimento. Tra i migliori giochi per Nintendo 64, oltre che tra i videogiochi più belli di sempre, il titolo ha saputo far cascare più di una mascella sia all’epoca che di recente con la versione su 3DS. Ora che aspiri ad ulteriore gloria! Ma andiamo avanti con calma.

The Legend of Zelda: l’Ocarina of Time risuona al museo

Se il primo storico capitolo della serie, uscito per NES negli anni Ottanta, si è guadagnato il suo posto all’interno dello Strong National Museum of Play di New York nel 2016, non c’era assolutamente motivo per cui un capitolo storico come questo dovesse stare lì a guardare. È stato infatti lo stesso museo a dichiarare che:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha definito cosa dovrebbe essere un videogioco d’azione 3D, influenzando gli innumerevoli giochi che ne sono seguiti. La combinazione di narrazione, risoluzione di enigmi e combattimenti ha fatto guadagnare al titolo molteplici “Game of the Year” nel 1998. Il gioco ha venduto più di 7,6 milioni di copie in tutto il mondo e continua ad essere riconosciuto da giocatori e critici allo stesso modo come uno dei migliori videogiochi mai realizzati.

Sembra però che il prode Link non sia il solo ad ambire a tale gloria visto che, assieme a lui, ci sono giochi del calibro di Assassin’s Creed, Ms. Pac – Man, Resident Evil, PaRappa the Rapper, Sid Meier’s Civilization, Rogue e tanti altri ancora, ma bisognerà attendere fino al 5 maggio per sapere chi sarà degno di tale onore!

