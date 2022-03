Dying Light: la patch next gen introduce i 60 frame su Xbox Series X

Dying Light da il benvenuto alla patch next gen su console Xbox, con la quale si introducono i 60 frame, ma solo su Series X

Non sono ancora passati due mesi dal lancio di Dying Light 2: Stay Human, ma è evidente come il focus di Techland sia quello di garantire il pieno supporto alla sua ultima creatura, con una serie di contenuti in arrivo già pianificati. Questo però non vuol dire che il team abbia abbandonato l’originale Dying Light (come dimostra anche il recente DLC), visto l’arrivo della patch next gen, ad inizio mese, su PS5. Un update che, adesso, è finalmente disponibile anche su console Xbox, e che introduce i sospirati 60 frame al secondo, anche se solo su Series X.

Dying Light accoglie la patch next gen ed i 60 frame su console Xbox

La conferma del lancio della patch, ci giunge direttamente dall’account Twitter ufficiale di Techland, dove per mezzo di un posto recentemente pubblicato, vengono dettagliate le performance tecniche previste dall’aggiornamento. Vale la pena notare come il tutto non sia disponibile solo per console current gen, ma anche per Xbox One X, sebbene le opzioni più corpose vadano ad impattare sulla macchina più prestante della casa di Redmond, grazie a tre differenti settaggi disponibili.

Dying Light 1 next-gen patch is here!

We've added two videos modes on Xbox Series S and Xbox One X, and three video modes on Xbox Series X!

Su Xbox Series X, grazie alla patch next gen di Dying Light, sarà possibile optare tra modalità Performance (1080p/60 FPS), Bilanciata (1440p/60 FPS) e Qualità (4K/30 FPS). Per quanto riguarda Series S e One X, invece, solo due opzioni di visualizzazione saranno disponibili, ovvero Performance (1080p/30 FPS) e Qualità (1440p/30 FPS), con la maggiore fluidità di gioco, pertanto, che sarà presente solo sulla top gamma di Microsoft.

