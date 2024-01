In questa nuova guida dedicata a The Finals vi parleremo di quelle che secondo noi sono alcune delle migliori armi disponibili al momento

The Finals, l’ultimo FPS free to play di Embark Studios, è davvero un ottimo titolo e col tempo la sua playerbase sta crescendo sempre di più. Il titolo non è particolarmente complesso ma, vista la grande abbondanza di equipaggiamenti disponibili, alcuni giocatori potrebbero sentirsi un po’ spaesati durante il processo di personalizzazione del loadout. Per aiutare i neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo di quelle che secondo noi sono alcune delle migliori armi presenti in The Finals al momento.

V9S | The Finals: le migliori armi del gioco

Per prima cosa vogliamo iniziare parlando di un’arma che sicuramente tanti giocatori tendono a sottovalutare: la V9S. Questa piccola pistola silenziata all’apparenza potrebbe sembrarvi debole ma, nelle giuste mani, è in grado di devastare facilmente gli avversari.

L’arma infatti ha una potenza niente male ed è in grado di infliggere 35 danni con un colpo al corpo e ben 58 con un headshot. Inoltre possiede anche un buon rateo di fuoco e un caricatore da 20 colpi che si ricarica in poco più di un secondo. Se cercate un’arma rapida e maneggevole da usare con la classe leggera, allora di sicuro la V9S non vi deluderà.

FCAR | The Finals: le migliori armi del gioco

Passiamo ora ad un’arma media con il FCAR. Questo fucile d’assalto non vanta un rateo di fuoco particolarmente elevato ma riesce a compensare grazie alla sua potenza. Il FCAR infatti è in grado di infliggere 26 danni con un colpo al corpo e 31 con un headshot, dei valori davvero molto elevati per un’arma automatica. Ricordate solamente di fare attenzione alle vostre munizioni quando la utilizzate, dato che il caricatore di questo fucile può contenere solo 20 colpi e la ricarica richiede ben due secondi.

XP-54 | The Finals: le migliori armi del gioco

L’XP-54 è una mitraglietta leggera che vi sarà davvero utile nei combattimenti dalla medio-lunga distanza. Rispetto ad altre armi di questa categoria, l’XP-54 possiede un rateo di fuoco minore, ma questo non è necessariamente un male. Un rateo di fuoco più basso infatti vi permetterà di riuscire a controllare l’arma con maggior precisione, offrendovi così un vantaggio durante gli scontri a distanza.

Inoltre, proprio con il FCAR, anche quest’arma bilancia il basso rateo di fuoco con una potenza di fuoco maggiore rispetto alle altre armi della sua categoria. L’XP-54 infatti infligge 18 danni con un colpo al corpo e 27 con un headshot. Questa elevata potenza unita al fatto che il caricatore dell’arma può contenere ben 30 proiettili vi permetterà di devastare facilmente anche più di un avversario alla volta. Fate solo attenzione a non ritrovarvi nel mezzo di uno scontro quando ricaricate, dato che l’animazione richiede quasi 3 secondi per essere completata.

SA1216 | The Finals: le migliori armi del gioco

Se giocate con la classe pesante e amate eliminare gli avversari da vicino con estrema violenza, allora l’SA1216 è perfetto per voi. Questo fucile a pompa infatti infligge fino a 70 danni con ogni rosata ed è in grado di sparare davvero molto in fretta. Inoltre presenta un caricatore da ben 16 colpi che vi permetterà di continuare a sparare per molto tempo prima di essere costretti a ricaricare.

Ovviamente essendo un fucile a pompa la sua utilità dalla distanza è molto limitata ma, se vi trovate in una stanza con un gruppo di avversari, non potrete imbracciare arma migliore. Ricordate solamente di avere sempre il caricatore pieno prima di gettarvi in uno scontro, dato che per ricaricare l’arma sono necessari ben 3 secondi e mezzo.

Lanciafiamme | The Finals: le migliori armi del gioco

Il lanciafiamme è un’arma pesante molto situazionale ma allo stesso tempo potente. Il fuoco di questo strumento infatti è in grado di infliggere ben 40 danni diretti e inoltre continuerà a danneggiare i nemici nel corso del tempo. Quest’arma quindi può essere utile per stanare gruppi di nemici chiusi in aree molto piccole, ma non solo.

Il lanciafiamme infatti presenta un gran numero di funzioni secondarie molto utili sia per voi che per la vostra squadra. Il fuoco infatti può negare completamente gli effetti delle armi a gas e di quelle goo, permettendovi così di nullificare molte tattiche nemiche estremamente fastidiose. Se cercate uno strumento che sia divertente da usare e che allo stesso tempo offre un grosso vantaggio a tutta la squadra, allora il lanciafiamme non vi deluderà.

CL-40 | The Finals: le migliori armi del gioco

Un’altra arma davvero molto utile e potente è il CL-40. Questo lanciagranate ha un caricatore da soli 4 colpi e un rateo di fuoco abbastanza basso, ma compensa grazie all’enorme raggio delle sue esplosioni. Ogni granata infatti infligge ben 65 danni in un’area molto ampia, permettendovi quindi di colpire un gran numero di avversari contemporaneamente.

Il maggiore punto di forza del CL-40 però non è il suo danno, ma il suo potere distruttivo. Ogni colpo infatti vi consentirà di distruggere facilmente grosse porzioni di una struttura, permettendovi così di mettere allo scoperto i nemici che hanno fortificato una posizione.

Martello | The Finals: le migliori armi del gioco

Il martello è una potentissima arma ravvicinata esclusiva della classe pesante. Questo enorme strumento da demolizione è in grado di infliggere ben 90 danni con un solo colpo ma, anche in questo caso, l’attacco non è la sua principale funzione. I colpi del martello infatti sono in grado di buttare giù in un istante le pareti degli edifici, permettendovi così di far breccia tra le difese dei nemici oppure aprire una rapida via di fuga.

Spada | The Finals: le migliori armi del gioco

A differenza del martello, la spada è un’arma ravvicinata pensata specificamente per il combattimento. Quest’arma leggera infatti ha una velocità d’attacco molto elevata ed è in grado di infliggere 42 danni con un colpo base e ben 82 con un attacco caricato. In molte situazioni è preferibile utilizzare un’arma da fuoco ma, se volete gettarvi a capofitto in una stanza piena di nemici ignari, la spada vi permetterà di infliggere rapidamente un bel po’ di danni a tutti gli avversari.

Scudo antisommossa | The Finals: le migliori armi del gioco

Lo scudo antisommossa è un’arma media che, associata al manganello, vi permetterà di fare danni e proteggervi allo stesso tempo. Questo strumento è in grado di infliggere ben 68 danni con ogni colpo ma ovviamente il suo punto di forza principale è la difesa. Grazie allo scudo infatti sarete in grado di difendervi in maniera molto efficace dagli attacchi frontali, rendendovi così estremamente difficili da eliminare in uno scontro 1vs1.

SR-84 | The Finals: le migliori armi del gioco

Concludiamo infine con quella che sicuramente è l’arma con il danno per colpo singolo più elevato del gioco: l’SR-84. Questo maneggevole fucile da cecchino è in grado di infliggere ben 115 danni con un colpo al corpo e, come se questo valore non fosse già abbastanza elevato, con un headshot si arriva addirittura a 230 danni.

Se cercate un’arma in grado di eliminare gli avversari con pochi colpi ben piazzati l’SR-84 è perfetto per voi, ma ricordate che i fucili da cecchino non sono facilissimi da usare. Per sfruttare quest’arma al meglio infatti è fondamentale sapersi sempre posizionare al meglio e soprattutto avere una buona mira.

Pronti a combattere

Qui si conclude la nostra guida sulle migliori armi di The Finals. Ora che vi abbiamo elencato i migliori equipaggiamenti del gioco, non vi resta altro da fare che provarli tutti e trovare quelli che si adattano meglio al vostro stile di gioco.

The Finals è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.