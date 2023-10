Final Fantasy VII Rebirth: rivelato il nuovo doppiatore di Vincent Valentine

Non solo Martinet: cambio della guardia pure per Steve Blum, con il nuovo doppiatore di Vincent Valentine in Final Fantasy VII Rebirth

Oggi è proprio giornata di nuove voci, visto che ad avere un nuovo doppiatore non sono solo Mario e Luigi ma anche Vincent Valentine, in vista di Final Fantasy VII Rebirth. Anche la Compilation, a fronte degli anni passati dai giochi originali, si sta schiarendo la gola. In seguito ai recast di Cloud Strife (da Steve Burton a Cody Christian), Sephiroth (da George Newbern a Tyler Hoechlin) e compagnia, ora anche il pistolero dal mantello strappato abbandona le corde vocali di Steve Blum. A doppiare il personaggio, ora, sarà Matthew Mercer, già apprezzato sulle rive cremisi di Nintendo come voce di Chrom in Fire Emblem: Awakening e, nel doppiaggio inglese di Tears of the Kingdom, nei panni di Ganondorf.

A year of dreams culminates with this one. No game has had the impact on me quite like FF7 did, and to be a part of it, let alone one of my favorite characters, is an honor beyond words. Thank you all for the energy: https://t.co/MraC4WQZ6Z https://t.co/XlQd6S6arA — Matthew Mercer (@matthewmercer) October 14, 2023

Final Fantasy VII Rebirth: Matthew Mercer è il nuovo doppiatore di Vincent Valentine

Al New York Comic Con 2023, Square-Enix ha rivelato che Matthew Mercer avrebbe fornito a Vincent Valentine la sua nuova voce. Del resto, quando il titano dei giochi di ruolo ha annunciato il programma per l’evento, ha notato che Mercer sarebbe stato presente. In origine il doppiatore è stato rivelato in veste di “presentatore”, rendendo così ancora più sorprendente il reveal. Non abbiamo ancora immagini del personaggio nel secondo capitolo del remake, al di fuori della conferma della sua presenza. Inoltre, sia l’antieroe in rosso che Yuffie Kisaragi (da Christy Carlson Romano e Mae Whitman a Brandilyn Cheah) non saranno più i personaggi opzionali visti in passato. Rebirth uscirà su PS5 il 29 febbraio, e resterà esclusivo fino al 29 maggio.

