Recentemente sono stati annunciati i tre nuovi giochi gratis riscattabili con il livello Essential del PS Plus per il mese di ottobre 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Sebbene l’estate non voglia lasciarci andare e il caldo continui ad imperversare, superando settembre siamo ormai giunti ad un ottobre ricchissimo di uscite, fra Assassin’s Creed Mirage in procinto di nascere ufficialmente e Marvel’s Spider-Man 2 che sta lì, a guardarci ancora da lontano. Quando si avvicina la fine del mese però, si sa, è anche periodo di novità per quanto riguarda i servizi in abbonamento. E non potevamo esimerci, anche questo mese, di parlarvi dei tre nuovi giochi che entrano a far parte di quelli riscattabili gratuitamente a tutti gli abbonati di Sony al PlayStation Plus livello Essential per ottobre 2023: vediamoli insieme!

Non dimenticatevi di quelli di settembre | PS Plus Essential: annunciati i giochi gratis di Ottobre 2023

Vi ricordiamo innanzitutto che, se non lo avete ancora fatto, avete tempo fino al prossimo 2 ottobre per aggiungere i giochi di Settembre 2023 alla vostra raccolta. Stiamo parlando, ve lo ricordiamo, di Saints Row, Black Desert – Traveler Edition e Generation Zero. I giochi gratis di ottobre per il PS Plus Essential saranno disponibili a partire dal 3 ottobre fino al 6 novembre. Quali sono? Ve li spariamo subito: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22, Weird West. Vediamoli.

The Callisto Protocol (PS5, PS4) | PS Plus Essential: annunciati i giochi gratis di Ottobre 2023

Ricordiamo ancora la più che cocente delusione che fu The Callisto Protocol, titolo che abbiamo inserito nella nostra Flop 10 del 2022 e che potete trovare recensito proprio a questo link. Il titolo, sviluppato da Striking Distance Studios e pubblicato da Krafton è un survival horror in terza persona ambientato 300 anni nel futuro, in cui impersoneremo Jacob Lee. Vittima del destino ritrovatosi all’interno della prigione Black Iron, un penitenziario di massima sicurezza posto sulla luna di Giove, Callisto, Lee vedrà i suoi compagni trasformarsi in creature mostruose e gettare la prigione nel caos. Disponibile sia nella versione PS4 sia in quella PS5.

Farming Simulator 22 (PS5, PS4) | PS Plus Essential: annunciati i giochi gratis di Ottobre 2023

Anche in questo caso le presentazioni ci sembrano quanto mai superflue. Con una gargantuesca mole di contenuto e varietà, Farming Simulator 22 vi metterà fra le mani tutte le macchine che servono per coltivare i vostri campi, badare ai vostri animali e alle piante, con tanto di aggiunta dei cicli stagionali. Più di 400 tipi di macchinari e strumenti da più di 100 reali franchise di agricoltura, come John Deer, CLAAS, Case IH, New Holland e molte altre. Consigliatissimo agli appassionati di gestionali: una cura e una profondità simile difficilmente si sono visti sul mercato.

Weird West (PS5, PS4) | PS Plus Essential: annunciati i giochi gratis di Ottobre 2023

Weird West è un action RPG (trovate la nostra recensione qui!) con visuale isometrica sviluppato da WolfEye Studios e pubblicato da Devolver Digital, arrivato lo scorso anno su PS4 e Xbox One e quest’anno su console di attuale generazione. In questo titolo potrete scoprire una reimmaginazione in chiave dark fantasy del Vecchio West, dove i pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche. Consigliatissimo a tutti coloro che vogliono un’esperienza… quantomeno addicting!

E questo è quanto: vi abbiamo presentato i giochi gratis di ottobre 2023 riscattabili con il livello Essential del PS Plus. Fateci sapere che cosa ne pensate voi della selezione di questo mese e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!