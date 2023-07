Assassin’s Creed Mirage: rivelata la durata del gioco!

La durata di Assassin’s Creed Mirage è stata rivelata. Scopriamo quante ore il prossimo titolo di casa Ubisoft, in uscita ad ottobre, ci terrà incollati allo schermo

Negli ultimi anni, il franchise di Assassin’s Creed è diventato quasi sinonimo di esperienze gonfie e molto lunghe: Origins, Odyssey e Valhalla hanno ricevuto molti apprezzamenti ma anche la loro parte di critiche, anche per via della grandezza e della lunghezza e della durata che, in questo Mirage, sarà notevolmente ridotta. In effetti, il fatto che si tratti di un’esperienza molto più breve e condensata è parte del motivo per cui i fan della serie hanno atteso con tanta ansia il prossimo Assassin’s Creed Mirage. In precedenza, Ubisoft aveva dichiarato che il gioco sarebbe durato all’incirca 15-20 ore, ma in una recente intervista con lo YouTuber francese Julien Chièze (via @AccessTheAnimus su Twitter), il produttore principale Fabian Salamon ha fornito numeri aggiornati basati su recenti playtest, che suggeriscono che il gioco sarà leggermente più lungo.

Assassin’s Creed Mirage: ecco quale sarà la reale durata

Secondo Salamon, i recenti playtest hanno rivelato che il gioco richiederà in media 20-24 ore per essere portato a termine. Inoltre, mentre coloro che si affrettano ad affrontare l’esperienza di gioco e si dedicano solo alla storia principale potranno terminare il gioco in circa 20 ore, coloro che desiderano un playthrough più completista potrebbero impiegare circa 25-30 che, comunque, rispetto ai precedenti capitoli, si tratta di una durata (quella di Assassin’s Creed Mirage) decisamente ridotta. In precedenza, è stato anche confermato che la mappa open world Baghdad di Mirage sarà grande più o meno quanto Costantinopoli di Revelations e Parigi di Unity.

Assassin's Creed Mirage sarà lanciato il 12 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.