Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, i migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore da utilizzare per vincere ad ogni partita di EA Sports FC 24: o perlomeno, ci potete provare dai

In arrivo proprio oggi, 29 settembre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, EA Sports FC 24 è, a tutti gli effetti, la nuova generazione di titoli dedicati alla simulazione calcistica targata EA Sports. Dopo l’obbligatorio abbandono del celeberrimo FIFA, a causa di una serie di controversie legali, l’azienda riparte comunque alla grande portando il suo marchio su un altro nome, senza stravolgere l’essenza rodata e già apprezzatissima da una lunga schiera di fan.

Tattiche | EA Sports FC 24: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Per quel che riguarda le tattiche personalizzate, trovate lo screen delle nostre preferite proprio qua sotto. In particolar modo fate attenzione a quel 71 in ampiezza e ad impostare entrambi i parametri Stili Difesa e Costruzione Manovra su Equilibrato. Qua sotto lo schema completo:

Istruzioni | EA Sports FC 24: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

In linea generale, le modifiche alle istruzioni possono dipendere anche dal modulo scelto, ma indicativamente abbiamo visto che queste che trovate qui di seguito funzionano sempre:

Ai difensori centrali e ai terzini modificare rispetto al default sempre “Resta dietro in attacco”

e ai terzini modificare rispetto al default sempre “Resta dietro in attacco” Ai centrocampisti centrali se li si vuole fare difendere di più impostare “Intercetta linee di passaggio”, “Resta dietro in attacco”, “Copertura al centro”, il resto lasciare il predefinito

se li si vuole fare difendere di più impostare “Intercetta linee di passaggio”, “Resta dietro in attacco”, “Copertura al centro”, il resto lasciare il predefinito Agli esterni impostare “Rimani in avanti”, “Inserisciti alle spalle”, “Taglia dentro”

impostare “Rimani in avanti”, “Inserisciti alle spalle”, “Taglia dentro” Agli attaccanti centrali “Rimani centrale”, “Inserisciti alle spalle” e “Rimani in avanti”

I migliori moduli – parte 1 | EA Sports FC 24: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

Al primo posto mettiamo sicuramente il modulo 3-1-4-2, con tre difensori e un CDC che garantiscono una copertura difensiva praticamente indistruttibile e, a nostro parere, davvero fondamentale. Ci raccomandiamo di scegliere un CDC piuttosto forte fisicamente e con un valore di difesa più alto del normale. Le due ali daranno velocità al gioco e, infine, le due punte vi garantiranno una buona potenza d’attacco.

Il 3-4-1-2 è un altro grande modulo, variante del 3-5-2 un pochino più efferata con due mezzali ed eliminando il mediano. Il 4-2-3-1 lo apprezziamo invece nella sua seconda variante (2), che elimina il problema del modulo base, ossia la mancanza di una difesa efficace. Con due CDC e due ali, se utilizzate un trequartista più fisico potete tranquillamente andare avanti con la vostra punta, che dovrà essere necessariamente però aiutata da elementi veloci.

I migliori moduli – parte 2 | EA Sports FC 24: migliori moduli, tattiche e istruzioni giocatore

I prossimi due moduli sono due grandi classici. Il primo che ci viene in mente è il 4-4-2, grande modulo specialmente conosciuto da tutti gli avventori di Ultimate Team. Ve lo sconsigliamo effettivamente per una Carriera in singolo giocatore, ma nella modalità preferita da chiunque si approcci al gioco avere un centrocampo piuttosto affollato potrebbe fare la differenza. Con due punte, poi, non dovrete necessariamente avere una macchina da guerra unica.

Il secondo classico è il 4-3-3, che anche in questo caso scegliamo nella variante (2), sempre per lo stesso motivo: avere un CDC. Dovete sempre averne uno forte fisicamente e con un alto valore di difesa, come detto prima, per dare una mano ai centrali che spesso si ritroveranno a restare da soli.

