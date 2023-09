Sony PlayStation saluta Jim Ryan: le dimissioni dello storico CEO

La notizia che ha tenuto banco nelle scorse ore è decisamente quella che vede lo storico CEO di Sony PlayStation, Jim Ryan, lasciare l’azienda dopo quasi trent’anni: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Terremoto in casa PlayStation. Nel corso delle ultime ore, è stata data notizia ufficiale che Jim Ryan abbandonerà il suo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato (CEO) di Sony Interactive Entertainment. Hiroki Totoki, Presidente, Chief Operating Officer e Chief Financial Officer della Sony Group Corporation assumerà il ruolo di Presidente di SIE a partire da ottobre 2023 per dare una mano nella transizione di Ryan e sarà nominato CEO ad interim, pur mantenendo la stessa posizione all’interno della Sony Group Corporation, a partire dall’1 aprile 2024, data ufficiale di addio di Ryan.

Jim Ryan si dimette da Sony e saluta l’azienda

Jim Ryan ha dichiarato che la sua decisione di ritirarsi si basa su motivi strettamente personali. Il CEO avrebbe infatti dichiarato che gli risulta veramente difficile, se non impossibile, conciliare la vita familiare con sede nel Regno Unito con quella lavorativa, che invece ha base negli Stati Uniti. Il tutto è stato espresso in un lungo post sul blog del sito ufficiale di SIE. Jim Ryan è stato all’interno di Sony e PlayStation per quasi trent’anni, iniziando la sua carriera presso Sony Computer Entertainment Europe nel 1994.

Tante sono state le posizioni all’interno dell’azienda da lui ricoperte, tra cui Presidente di SIEE, Responsabile delle Vendite Globali e del Marketing presso SIE e Vicepresidente di SIE. È stato nominato Presidente e CEO di SIE il 1° aprile 2019, segnando la sua carriera con il lancio di successo della PlayStation 5 nel bel mezzo della pandemia da COVID-19 nel 2020. Ha preso il posto dell’ex Presidente e CEO John Kodera.

Pur essendo stato uno dei presidenti Sony più contestato, è indubbio che Jim Ryan che lascia PlayStation sia una notizia clamorosa per il mercato attuale. Staremo a vedere come l’azienda, ma specialmente la borsa, reagirà a una notizia del genere e al successivo cambio di timone. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!