Shadow Warrior 3: disponibile dal day one su PS Now!

Il primo marzo è alle porte e, insieme ad esso, è alle porte l’uscita sul mercato videoludico dell’ultima fatica targata Devolver Digital: Shadow Warrior 3. Terzo capitolo di una saga assolutamente folle e che, nel vastissimo spazio occupato dagli fps e, in generale, dagli shooter, è riuscita a ritagliarsi una nicchia di fedelissimi appassionati. Questo terzo titolo sembra offrire quel quid in più all’intero brand, in grado di avvicinare anche i neofiti. Neofiti che, così come i fan di vecchia data, potranno giocare a Shadow Warrior 3, fin dal day one, anche tramite PS Now.

Shadow Warrior 3 su PS Now dal day one!

Shadow Warrior 3, dunque, come già detto pocanzi, sarà disponibile fin dal day one su PS Now. Una mossa interessante questa di Sony e di Devolver Digital che può star a significare diverse cose. Da una parte, sicuramente, c’è la volontà del publisher e del team di sviluppo di ampliare la portata della release del gioco, sfruttando dunque l’abbonamento del servizio offerto da PlayStation. Dall’altra, invece, Sony potrebbe, tramite questa mossa, iniziare a sondare la possibilità di avvicinare il proprio servizio di streaming (e non solo) al Game Pass.

Nell’ultimo trailer rilasciato, Shadow Warrior 3 si è mostrato con un lungo gameplay e con una serie di chiarimenti relativi a determinati dettagli e novità presenti nel gioco. Il mese di marzo sarà molto caldo in quanto ad uscite. Ghostwire Tokyo, Gran Turismo, Kirby and the Forgotten Land sono alcuni dei titoli in arrivo, ai quali, sicuramente, va aggiunto anche Shadow Warrior 3. Fateci sapere, con un commento, che cosa ne pensate di questa notizia e se siete in hype per questo titolo.

