Come prevedibile, Gran Turismo 7 offrirà un corposo numero di auto al suo interno, e se volete conoscere la lista completa dei mezzi inediti non dovete fare altro che continuare a leggere

Oramai manca una manciata di giorni al lancio ufficiale dell’attesissimo Gran Turismo 7, il nuovo capitolo ufficiale del celebrerrimo franchise racing di casa Polyphony Digital. Un vero e proprio ritorno alle origini per la serie, che dopo la parentesi chiamata Sport, è pronta a fare un piccolo passo indietro in quanto a proposta, non rinunciando però di coniugare il tutto con le possibilità offerte dagli hardware attuali. Ed in tal senso lo State of Play di qualche settimana fa è servito a tranquillizzare i fan storici, per i quali il titolo rappresenterà un vero ritorno a casa. E non avrebbe potuto essere altrimenti se la produzione non fornisse un corposo numero di auto da guidare, di cui vi proponiamo la lista completa di tutte le novità presenti nel gioco.

Ode ai motori

Se pensavate di potervela cavare con pochi mezzi da domare, farete bene a rivedere le vostre aspettative, dato che per quanto riguarda la lista delle auto di Gran Turismo 7, questa andrà a comprendere oltre 400 mezzi. Per essere più precisi, il conteggio ufficiale parla di 422 vetture al lancio, con 338 che faranno il loro ritorno dopo essere già comparse in Gran Turismo Sport. Non mancheranno ritorni, che hanno saltato la precedente iterazione del brand, incarnati da 34 veicoli, mentre coloro che bramano delle new entry assolute, troveranno ad attenderli 50 automobili.

Lista auto non presenti in GT Sport – Gran Turismo 7: la lista completa delle auto inedite

Si parte con i cavalli (in tutti i sensi) di ritorno, con l’elenco delle vetture già comparse in passato, ma che avevano saltato l’appuntamento con il capitolo Sport.

Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI 1993

Alfa Romeo 8C Competizione 2008

Amuse NISMO 380RS SuperLeggera 2008

Autobianchi A112 Abarth 1979

BMW McLaren F1 GTR Race Car 1997

Chaparral 2J 1970

Chevrolet Corvette (C3) Stingray L46 350 1969

Chevrolet Corvette (C4) ZR-1 1990

Chevrolet Corvette (C6) ZR1 2009

DMC Delorean DMC-12 2004

Ferrari F430 2006

Ford GT LM Race Car Spec II

Honda Civic (EK9) Type R 1999

Honda Integra DC2 Type R 1995

Lamborghini Murcielago LP640 2009

Mercedes 300 SL Coupe 1954

Mercedes CLK LM 1998

Mitsubishi Lancer Evolution V GSR 1998

Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition 1999

Nissan 370Z 2008

Nissan Fairlady Z (S30) 240ZG 1971

Nissan SilEighty 1998

Nissan Silvia S13 Qs 1988

Nissan Silvia S15 Spec R Aero 2002

Nissan Skyline KPGC10 GT-R 1971

Nissan Skyline R34 GT-R GT500 1999

Peugeot 205 T16 Evolution II Rally Car 1986

Plymouth Superbird 1970

Renault 5 Turbo 1981

Toyota Aqua S 2011

Toyota Prius G 2009

Toyota Sprinter Trueno Shuichi Shigeno Edition 2000

Toyota Supra GT500 1997

Volkswagen Scirocco R 2010

Lista auto mai viste prima – Gran Turismo 7: la lista completa delle auto inedite

Queste che vi apprestate a leggere, invece, sono le new entry assolute per il brand, ovvero le vetture che non sono mai comparse all’interni dei capitoli della serie.

Abarth 695 1964

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta 1937

Alpine A220 1968

Aston Martin DB5 1964

Audi R8 GT3 LMS Evo 2019

BAC Mono 2011

BMW 3.0 CSL 1972

BMW 3.0 CSL 1973

BMW M3 1989

De Tomaso Mangusta 1969

Ferrari 308 GTB 1976

Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe 1954

Ferrari F8 Tributo 2020

Ferrari F12berlinetta 2013

Ferrari FXX K 2014

Ferrari Testarossa 1991

Ford Focus RS 2018

Ford GT LM GTE 2018

Ford Mustang Boss 429 1969

Ford Mustang Shelby GT350R 2016

Genesis G70 GR4

Genesis X GR3

Genesis Vision Gran Turismo

Honda Civic (EK9) Type R Touring Car 1999

Honda Civic (FK8) Type R 2020

Jaguar Vision GT SV 2021

Jeep Willys MB 1945

Lamborghini “Lambo V12” Vision GT 2019

Mazda RX-8 Spirit R 2012

Mazda RX-Vision Concept 2016

Mercedes 300SL W194 1952

Mercedes AMG GT R 2017

Mercedes AMG C63S Coupe 2017

Mercedes S Barker Tourer 1929

Nissan Fairlady Z (S30) Z432 1970

Nissan Silvia S15 Touring Car

Porsche 356 A/1500 GS Carrera 1956

Porsche 911 964 Carrera RS 1992

Porsche 911 993 Carrera RS 1995

Porsche 911 996 GT1 Strassenversion 1997

Porsche 917K 1970

Porsche 917 Living Legend 2013

Porsche Carrera GT 2003

Porsche Spyder Type 550/1500 RS 1955

Porsche Vision Gran Turismo

Radical SR3 SL 2011

Subaru BRZ STI Sport 2018

Suzuki Swift Sport 2017

Suzuki Swift Sport Touring Car 2017

Volkswagen Polo GTI 2014

Tra vecchio e nuovo

Come avete potuto notare, di carne al fuoco, almeno per quanto riguarda le novità vere e proprie, ce ne è davvero molta. Ovviamene, però, Gran Turismo 7 per essere definito tale avrà anche bisogno di alcune piste su cui far sfrecciare i bolidi, ed anche in tal senso l’offerta si prospetta davvero interessante: parliamo di 34 location con 97 differenti configurazioni di tracciato, che anche in questo caso spazieranno da circuiti storici ad altri mai visti prima.

Prima di salutarvi e rinnovarvi l'invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che il nuovo lavoro di Polyphony Digital sarà disponibile, in esclusiva PS4 e PS5, a partire dal prossimo 4 di Marzo.