Anthony Hopkins si sta preparando a tornare sui nostri schermi con il film Freud. Scopriamo il nuovo trailer

Una nuova interessante pellicola sta per arrivare anche in Italia, con lo scopo di raccontare uno degli incontri più significativi (e fittizi) del ‘900. I protagonisti saranno il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, che per l’occasione sarà interpretato dal grande Anthony Hopkins e C.S. Lewis, scrittore di spicco della scena letteraria mondiale ed autore de Le Cronache di Narnia. Il film è stato annunciato pochi giorni fa, nel listino di Adler Entertainment, alle Giornate del Cinema di Sorrento. Scopriamo dunque trama, cast e trailer del nuovo film, che uscirà all’estero con il titolo Freud’s Last Session, ma che da noi sarà intitolato semplicemente Freud.

Trama e cast | Freud: il trailer ufficiale del film con Anthony Hopkins

Il nuovo film si basa su un’opera teatrale di Mark St. Germain, a sua volta ispirato al saggio The Question of God di Armand Nicholi. L’opera racconta l’incontro immaginario tra Freud e C.S. Lewis, il 3 settembre del 1939, a Londra. Un periodo difficile, a causa dell’imminente scoppio della II Guerra Mondiale. In questo scenario, Lewis decide di fare visita a Freud, appena sfuggito al nazismo, assieme alla figlia, Anna. L’incontro fra i due sarà l’inizio di un incalzante dibattito sul futuro del genere umano e sull’esistenza di Dio. Il confronto finirà per toccare corde delicate della vita dei due: dal legame tra Freud e la figlia, al rapporto tra Lewis e la madre del suo migliore amico.

Freud ha per protagonista Anthony Hopkins, nel ruolo di Sigmund Freud, al suo fianco Matthew Goode, nei panni di C.S. Lewis. Completano il cast Liv Lisa Fries, Stephen Campbell Moore, Jodi Balfour e Jeremy Northam. Il film è diretto da Matthew Brown, anche autore della sceneggiatura, in collaborazione con l’autore dell’opera teatrale, il già citato Mark St. Germain.

Trailer e data d’uscita

Il trailer appena uscito è in grado di snocciolare, in pochissimi minuti, la trama contenuta nella sinossi. Possiamo dedurre da queste prime immagini che si tratterà probabilmente di un film intenso che, nonostante sia costituito per buona parte dialoghi, sarà in grado di incollare lo spettatore allo schermo, rapito dalle parole dei due protagonisti. Freud uscirà nelle sale degli Stati Uniti a dicembre. Purtroppo però, non sappiamo ancora quale sarà la data d’uscita in Italia. Per scoprirla, rimanete sintonizzati su tuttotek.it, ve la comunicheremo appena verrà comunicata.

