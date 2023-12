Super Smash Bros Ultimate: quinto anniversario, novità in arrivo nel 2024!

Il picchiaduro più ricco di sempre promette altre novità nel 2024: per la quinta candelina, Super Smash Bros Ultimate fa le cose in grande!

Proprio quando ci eravamo rassegnati a vedere Super Smash Bros Ultimate chiudersi sul più bello, ecco che l’ultima notifica in-game ci sorprende con la promessa di novità inattese nel 2024. Non avete letto male: avremo nuovi contenuti a partire dal prossimo anno, che ormai è dietro l’angolo. Il magnum opus di Masahiro Sakurai, con cui quest’ultimo ha chiuso un capitolo sul suo canale YouTube, evidentemente ha ancora qualcosa da dire. Questo weekend il primo evento inedito sarà dedicato a spegnere la quinta candelina del gioco, ma in occasione dell’anniversario il gioco ha voluto promettere eventi inediti nel mese di gennaio. Sarà allora che potremo aggiungere nuovi Spiriti alla nostra collezione.

Colpo gobbo: tra le novità di Nintendo nel 2024 spunta persino Super Smash Bros Ultimate!

A partire da domani, venerdì 8 dicembre, giocare con il Tabellone degli Spiriti ci fornirà più ricompense del solito. La raccolta enciclopedica di Spiriti, che alla stesura dell’articolo ammonta a ben 1513 esemplari, riceverà nuovi contenuti con l’arrivo del nuovo anno. Non sappiamo se si tratti “solo” di nuovi protagonisti per il museo videoludico del nostro precedente campione del Calendario dell’Avvento di Nintendo Switch, ma se così fosse il gioco amplierebbe un campionario di protagonisti videoludici mai visto prima nella storia del medium. Possiamo solo pazientare, con una trepidazione che non è di nessun aiuto considerando che stanotte ci aspettano tanti annunci da Geoff Keighley. Inoltre, l’amiibo di Sora ha una data: 16 febbraio 2024.

