Gran Turismo 7: trailer dedicato a DualSense, 3D Audio e grafica

Gran Turismo 7 torna a stuzzicare la fantasia dei fan tramite un nuovo trailer, interamente dedicato al DualSense, al 3D Audio e alla grafica della produzione

In questi giorni c’è un gran parlare attorno a Gran Turismo 7, una delle esclusive PlayStation più attese dell’anno, che è stata protagonista di numerose voci di corridoio, più o meno felici per gli appassionati del brand. Le più drammatiche, videoludicamente parlando, volevano il gioco vittima dell’ennesimo rinvio, mentre altre danno oramai per certo un evento streaming dedicato alla produzione firmata Polyphony Digital. A fornire certezze, al momento, ci ha pensato un nuovo trailer, tramite il quale vengono messe in mostra le funzionalità legate al DualSense, il 3D Audio e la grafica del gioco.

Gran Turismo 7 mette in mostra DualSense, 3D Audio e grafica in un nuovo trailer

Per quanto riguarda il nuovo controller di PlayStation 5, come era prevedibile, l’utilizzo dei grilletti adattivi andrà a replicare il feeling dato dall’accelerazione e dalle frenate, mentre relativamente all’audio tridimensionale, il supporto permetterà di beneficiare di una esperienza sonora ancora più immersiva. E per quanto riguarda l’impatto grafico? Beh, come si può ammirare nel filmato che trovate più in basso, nonostante i numerosi trailer diramati sin dall’annuncio, è innegabile come la resa visiva sia ancora una volta incredibile. Il tutto beneficerà del supporto al 4K con HDR, un frame rate che punta ai 60 FPS (su PS5), oltre al ray tracing, anche se questa feature sarà limitata ai replay.

Insomma, il nuovo trailer dedicato a DualSense, 3D Audio e grafica di Gran Turismo 7 non fa altro che rendere ancora più spasmodica l’attesa che ci separa dal prossimo 4 di Marzo, giorno in cui il titolo sarà disponibile ufficialmente su PS4 e PS5.

E ovviamente, noi di tuttoteK siamo ansiosi (come voi) di metterci le mani sopra, pertanto continuate a seguirci se siete curiosi di conoscere le nostre future impressioni in merito. Se poi, nell’attesa, siete desiderosi di mettere le mani su tanti giochi a prezzo scontato, vi invitiamo a dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.