Hyper Scape: Ubisoft chiude i server del suo (dimenticato) battle royale

Il primo battle royale di Ubisoft, Hyper Scape, chiude i suoi server dopo un anno e mezzo

Vi ricordate di Hyper Scape? Il battle royale di Ubisoft uscito solo diciotto mesi fa? No? Beh anche a noi era sfuggito di mente da tempo, almeno fino a quando gli sviluppatori non ne hanno voluto annunciare la chiusura proprio ieri. Sarà perché adesso Ubisoft si mostra come una realtà ormai molto estesa, e per questo la varietà e vastità di opere che vengono sfornate di anno in anno potrebbe finire con il lasciare alcune di queste nella penombra.

Per quanto riguarda Hyper Scape, questo non è neanche l’ultimo sparatutto free to play creato dalla casa di sviluppo francese: solo l’anno scorso, la stessa ha infatti annunciato un nuovo FPS ambientato nell’universo del celebre scrittore Tom Clancy, denominato Tom Clancy’s XDefiant. Dunque, forse anche per dare spazio a nuovi titoli dello stesso genere, Ubisoft ha infine deciso di staccare la spina ai server di Hyper Scape, e in un modo molto poco cerimonioso.

Ubisoft chiude i server di Hyper Scape

Purtroppo, quando un gioco multiplayer non ottiene sin da subito una playerbase sufficiente, è improbabile che esso sopravviva a lungo. E poiché i profitti rimangono un aspetto fondamentale per ogni azienda, è diventata una prassi più che normale quella di mettere fine ai progetti dopo pochi mesi dal lancio, se questi non si mostrano promettenti. Basti vedere, ad esempio, il trattamento che ricevette Anthem, il primo titolo multigiocatore di BioWare: il team di sviluppo promise molte cose, ma i risultati deludenti e il fallimento nel rilanciare il gioco hanno condotto inevitabilmente alla chiusura da parte di Electronic arts. Quest’oggi, neanche due anni sono passati dall’arrivo di Hyper Scape, e com’era prevedibile (per gli sviluppatori, perlomeno) il suo insuccesso, accompagnato dalla difficoltà di promuovere come si deve il gioco, è stato fatale.

A message regarding the future of Hyper Scape: https://t.co/IUhzJsSm9I pic.twitter.com/8HplpcqdCY — Hyper Scape (@HyperScapeGame) January 27, 2022

Hyper Scape cercava di avere qualche aspetto differente dai giochi più popolari, ponendosi all’interno di un’ambientazione urbana e dallo stile futuristico e abbandonando gli scenari apocalittici sempre più gettonati nei battle royale. Tuttavia, è risaputo come il mercato per questo genere di videogiochi sia saturo da tempo, e neanche il marketing svolto su Twitch ha contribuito a pubblicizzare ulteriormente il titolo. Ubisoft ha anche iniziato ad offrire dei coupon spendibili nel suo store solo per invogliare la gente a giocare, ma contando come l’ultimo aggiornamento di Hyper Scape sia giunto ad aprile 2021, è probabile che l’idea di voler chiudere i suoi server aleggiasse già da diverso tempo. In un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale, si legge senza troppi giri di parole come gli sviluppatori abbiano deciso di porre fine al supporto di Hyper Scape a partire dal 28 aprile.

